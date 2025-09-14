Τα ταξίδια διακοπών με αεροπλάνο συνδέονταν με μια αόριστη φήμη για τις ημέρες που οι ταξιδιώτες θα έκλειναν την ημέρα του ταξιδιού. Η επιλογή της Δευτέρας ή της Τρίτης, σύμφωνα με το μύθο, θα εξασφάλιζε εξοικονόμηση χρημάτων.

Αυτό δεν ισχύει. Σύμφωνα με στοιχεία της Google Flights που επικαλείται το Travel + Leisure «δεν υπάρχει στην πραγματικότητα μια ημέρα της εβδομάδας για να κάνετε κράτηση που να είναι σημαντικά φθηνότερη από τις άλλες».

Πότε να κάνετε κράτηση

«Αξίζει να γνωρίζετε ότι δεν θα εξοικονομήσετε πολλά χρήματα κάνοντας κράτηση σε μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας», δήλωσε ο James Byers, διευθυντής προϊόντων της Google Search, στο T+L. Στην πραγματικότητα, ενώ η Κυριακή είναι παραδοσιακά η πιο ακριβή ημέρα, η Τρίτη είναι φθηνότερη, αλλά η διαφορά είναι μόλις 1,3%.

Η Google συνιστά…

«Οι τιμές των εισιτηρίων αλλάζουν συνεχώς και ενημερώνονται σε διαφορετικούς παρόχους δεδομένων, ακόμη και από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο», δήλωνε η Sophia Lin, διευθύντρια διαχείρισης προϊόντων της Google για ταξίδια. «Κάθε μέρα, τα συστήματά μας υπολογίζουν έναν τεράστιο αριθμό πιθανών συνδυασμών εισιτηρίων για ταξίδια σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η ίδια περιγράφοντας το τοπίο σήμερα.

Η Google συνιστά κρατήσεις 39 ημέρες πριν από τις πτήσεις εσωτερικού και τουλάχιστον 49 ημέρες πριν από τις πτήσεις εξωτερικού για να πετύχετε τις καλύτερες τιμές. Αυτό μπορεί επίσης να αλλάξει ανάλογα με τον προορισμό: τα ταξίδια προς την Ευρώπη, για παράδειγμα, είναι συνήθως φθηνότερα 48 ή περισσότερες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, ενώ τα ταξίδια προς το Μεξικό ή την Καραϊβική είναι φθηνότερα 50 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Για τις διακοπές στο τέλος του έτους, η Google συνιστά κρατήσεις 35 ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών και 51 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Tips εξοικονόμησης χρημάτων

Ο γενικός κανόνας πάντως θέλει τα ταξίδια στις αρχές της εβδομάδας να μπορούν να σας εξοικονομήσουν περίπου 13% σε σύγκριση με τα ταξίδια το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον τεχνολογικό κολοσσό.

Κάποιοι έξυπνοι τρόποι ώστε οι ταξιδιώτες να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το κόστους των εισιτηρίων είναι να ρυθμίσουν τις ειδοποιήσεις τιμών που τους προσφέρει η υπηρεσία Google Flights. Με αυτόν τον τρόπο θα ενημερώνονται σε περίπτωση πτώσης της τιμής. Η Google αναφέρει ακόμη ότι η κράτηση πτήσης με ενδιάμεση στάση μπορεί, επίσης, να εξοικονομήσει κατά μέσο όρο 22% σε σύγκριση με τις πτήσεις χωρίς ενδιάμεση στάση.