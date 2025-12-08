newspaper
Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 09:16
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Νέοι ταξιδιωτικοί κανόνες προς την Ευρώπη – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Κόσμος 08 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Νέοι ταξιδιωτικοί κανόνες προς την Ευρώπη – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το 2025, η Ευρώπη πραγματοποίησε μια σημαντική αναθεώρηση των ταξιδιωτικών κανόνων της, η οποία έφερε νέους κανονισμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Vita.gr
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Spotlight

Πολλές είναι οι αλλαγές που έχουν συμβεί το 2025 σε ότι αφορά τα ταξίδια στην Ευρώπη.

Πλέον τα ταξίδια σε όλη την Ευρώπη έχουν γίνει πιο περίπλοκα το 2025, καθώς τίθενται σε ισχύ νέοι συνοριακοί έλεγχοι, αυξανόμενα τουριστικά τέλη και αυστηρότεροι κανόνες για τη συμπεριφορά των επισκεπτών.

Οι κυβερνήσεις εισάγουν μέτρα που αποσκοπούν για να βελτιώσουν την ασφάλεια, να μειώσουν τον υπερπληθυσμό σε δημοφιλείς προορισμούς και να εξασφαλίσουν πιο βιώσιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες σε όλη την ήπειρο.

Με αυτούς τους νέους κανόνες, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να προετοιμαστούν για ένα πιο δομημένο και πιο δαπανηρό ταξίδι στην Ευρώπη.

Η Ευρώπη εντείνει τους ελέγχους στα σύνορα το 2025

Η ΕΕ έθεσε τελικά σε λειτουργία το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (ΣΕΕ) στις 12 Οκτωβρίου. Η σταδιακή εφαρμογή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 10 Απριλίου 2026.

Αντί να σφραγίζονται τα διαβατήριά τους, οι ταξιδιώτες εκτός ΕΕ που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν θα πρέπει να παρέχουν βιομετρικά δεδομένα -συμπεριλαμβανομένων δεδομένων διαβατηρίου, δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνας προσώπου- ηλεκτρονικά κατά την είσοδο.

Το σύστημα θα καλύπτει όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από την Ιρλανδία και την Κύπρο, καθώς και την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν.

Στόχος είναι ο εντοπισμός όσων υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής στη βίζα και η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης μέσω της επαλήθευσης της ταυτότητας των ταξιδιωτών, της ενίσχυσης των ελέγχων ασφαλείας και της τήρησης μητρώου καταχωρίσεων στις βάσεις δεδομένων της ΕΕ.

Τα αρχικά προβλήματα με το νέο σύστημα έχουν προκαλέσει πολλαπλές καθυστερήσεις στην εκτόξευση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Συνεχίζουν να εμποδίζουν την πρόοδό του, με την προγραμματισμένη εκτόξευση του Νοεμβρίου στο λιμάνι του Ντόβερ στο Ηνωμένο Βασίλειο να έχει ήδη καθυστερήσει για τους επιβάτες αυτοκινήτων μέχρι το 2026, για να αποφευχθεί το χάος στα ταξίδια των Χριστουγέννων.

Ενώ οι χώρες ξεπερνούν αυτό το δύσκολο ξεκίνημα, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να προβλέπουν καθυστερήσεις κατά την είσοδό τους σε ορισμένες χώρες Σένγκεν – αν και μακροπρόθεσμα, το νέο σύστημα υπόσχεται να βελτιστοποιήσει τους συνοριακούς ελέγχους της ΕΕ.

Το ETIAS αναβλήθηκε έως το 2026

Το ETIAS – το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού – επρόκειτο αρχικά να τεθεί σε λειτουργία μετά το ΣΕΕ το 2025, αλλά τώρα έχει αναβληθεί μέχρι τα τέλη του 2026.

Θα απαιτείται από τους τουρίστες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης από ορισμένες χώρες να συμπληρώσουν ηλεκτρονική άδεια πριν από την είσοδό τους στον Χώρο Σένγκεν , με κόστος 20 ευρώ για τους περισσότερους ταξιδιώτες.

Για όσους εισέρχονται στην ΕΕ, υπάρχουν πλέον επιπλέον έλεγχοι καθώς η Ένωση ψηφιοποιεί τα σύνορά της

Αυτό θα τους παρέχει ηλεκτρονική άδεια εισόδου που επιτρέπει διαμονή έως και 90 ημερών εντός 180 ημερών. Το ETIAS ισχύει για τρία χρόνια.

Η ηλεκτρονική άδεια ταξιδιού (ETA) του Ηνωμένου Βασιλείου τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2023, αλλά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί αυστηρά.

Αυτό θα αλλάξει από τον Φεβρουάριο του 2026, όταν οι τουρίστες από 85 χώρες, οι οποίοι δεν χρειάζονται προς το παρόν βίζα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ψηφιακή άδεια για βραχυπρόθεσμες διαμονές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αίτηση κοστίζει σήμερα 18,20 ευρώ και ισχύει για δύο χρόνια με διαμονή έως και έξι μήνες.

Αύξηση του κόστους ταξιδιών σε όλη την Ευρώπη το 2025

Οι ταξιδιώτες δεν έχουν πιεστεί μόνο από τα τέλη αδειών και τον πληθωρισμό το 2025: οι τουριστικοί φόροι, οι καταστολές του Airbnb και άλλα μέτρα για τον περιορισμό του μαζικού τουρισμού έχουν κάνει την εξερεύνηση της Ευρώπης πιο ακριβή.

Περιορισμοί στη βραχυπρόθεσμη διαμονή έχουν ανακοινωθεί στο Παρίσι, τη Βαρκελώνη και αλλού – κυρίως για την καταπολέμηση των διογκωμένων τιμών ενοικίων για τους ντόπιους που ζουν σε δημοφιλείς τουριστικές πόλεις και κωμοπόλεις.

Αυτό έχει μειώσει τη διαθεσιμότητα φθηνών καταλυμάτων τύπου Airbnb.

Αυξάνουν περαιτέρω τις τιμές οι νυχτερινοί τουριστικοί φόροι που εισήχθησαν σε χώρες όπως η Ισλανδία, η Ισπανία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο – ακόμη και η συνέχιση του τέλους για ημερήσιες εκδρομές στη Βενετία της Ιταλίας. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στη χρηματοδότηση των τουριστικών υποδομών και στην αποτροπή της κατάληψης δημοφιλών προορισμών από επισκέπτες.

Όλα αυτά συνδέονται με μια στροφή προς τον λεγόμενο «ποιοτικό τουρισμό» στην Ευρώπη, με πολλές χώρες να προσπαθούν να εγκαταλείψουν τον μαζικό, οικονομικό τουρισμό και να προσελκύσουν αντ’ αυτού έναν μικρότερο και πιο βιώσιμο αριθμό επισκεπτών με υψηλές δαπάνες.

Ορισμένοι προορισμοί μετακυλούν τα διογκωμένα λειτουργικά έξοδα στους επισκέπτες. Οι λάτρεις των χιονοδρομικών σπορ έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά, με τις τιμές των εισιτηρίων για σκι στην Ελβετία, την Αυστρία και την Ιταλία να έχουν αυξηθεί έως και 40% σε σύγκριση με το 2021 σε ορισμένα θέρετρα λόγω των αυξανόμενων λογαριασμών ενέργειας και των τελών συντήρησης.

Η Ευρώπη λαμβάνει αυστηρά μέτρα κατά των «κακών» τουριστών

Ενώ τα μέτρα αύξησης του κόστους εξυπηρετούν έναν διττό σκοπό: τη μείωση του αριθμού των επισκεπτών και την άντληση κεφαλαίων, άλλοι νέοι κανόνες στοχεύουν πιο ξεκάθαρα στον περιορισμό της ανεπιθύμητης – κακής τουριστικής συμπεριφοράς.

Το Σαν Σεμπαστιάν είναι η τελευταία ισπανική πόλη που απαγορεύει το κάπνισμα στις παραλίες της, ενώ η Αλμπουφέιρα της Πορτογαλίας ανακοίνωσε φέτος πρόστιμα για τους ελάχιστα ντυμένους τουρίστες.

Οι ταξιδιωτικοί κανόνες έχουν αλλάξει σε όλη την Ευρώπη το 2025, από τους νέους ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ έως την αύξηση των τουριστικών φόρων και την καταστολή της κακής συμπεριφοράς

Εν τω μεταξύ, μια πρόσφατη απαγόρευση των σκαφών αναψυχής στο ισπανικό λιμάνι της Πάλμα στοχεύει στην απελευθέρωση των υποδομών και στην αντιμετώπιση των παραπόνων των κατοίκων για θόρυβο.

Στη Γαλλία, τα μέτρα περιορισμού ξεκινούν πριν καν προσγειωθούν οι τουρίστες. Από τον περασμένο μήνα, οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών που παραβιάζουν τους κανόνες ή προκαλούν προβλήματα στις πτήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 20.000 ευρώ, ακόμη και απαγόρευση επιβίβασης για έως και τέσσερα χρόνια.

Δικαιώματα επιβατών το 2025: Τι αλλάζει;

Κυκλοφορούν φήμες για την καταστολή των κερδοσκοπικών κινήσεων των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους. Οι Ευρωπαίοι έχουν δελεαστεί με την ιδέα των χειραποσκευών χωρίς χρέωση και της καλύτερης αποζημίωσης για τις ολοένα και συχνότερες καθυστερήσεις πτήσεων.

Ωστόσο, η έντονη πίεση από τον κλάδο των αερομεταφορών θέτει τις αλλαγές σε κίνδυνο. Ένας νόμος της ΕΕ για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών βρίσκεται υπό συζήτηση εδώ και 11 χρόνια – αλλά οι αεροπορικές εταιρείες λένε ότι οι αλλαγές αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε αυξήσεις των τιμών των εισιτηρίων.

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μάλιστα αγωνιστεί για να μειώσουν τα δικαιώματα των επιβατών αυξάνοντας τον κανόνα της αποζημίωσης των τριών ωρών σε τέσσερις ώρες.

Καθώς δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση επί των θεμάτων φέτος, οι συνομιλίες διαμεσολάβησης πρόκειται να συνεχιστούν έως τις αρχές του 2026.

Μια πρόσφατη απόφαση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Ryanair να σταματήσει να δέχεται χάρτινες κάρτες επιβίβασης έχει επίσης εγείρει ανησυχίες για τα δικαιώματα των επιβατών. Μια χώρα, η Πορτογαλία, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα της αεροπορικής εταιρείας ενέχουν τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών.

Η πορτογαλική αρχή πολιτικής αεροπορίας προειδοποίησε την αεροπορική εταιρεία ότι δεν μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση σε επιβάτες με φυσικές κάρτες επιβίβασης.

Business
Λειψυδρία: Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών η ΕΥΔΑΠ, placement για ΕΥΑΘ

Λειψυδρία: Στο ραντάρ διεθνών επενδυτών η ΕΥΔΑΠ, placement για ΕΥΑΘ

Vita.gr
Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Business
ΑΔΜΗΕ: Ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

inWellness
inTown
Από τον αλ Άσαντ, στον αλ Σάρα – Συρία, ένας χρόνος μετά
Άδηλο μέλλον 08.12.25

Από τον αλ Άσαντ, στον αλ Σάρα – Συρία, ένας χρόνος μετά

Από τις μεγάλες προσδοκίες μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, η Συρία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της νέας εποχής υπό τον πολιτικά «αναβαπτισμένο» πρώην τζιχαντιστή αλ Σάρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πρόκληση – Τις παρεμβάσεις Τραμπ στις εκλογές
MAGA επίθεση 08.12.25

Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πρόκληση – Τις παρεμβάσεις Τραμπ στις εκλογές

Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ μιλάει ανοιχτά για ενίσχυση στην Ευρώπη «πατριωτικών» κομμάτων που μοιράζονται τις MAGA ιδέες του. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφεύγουν να αντιδράσουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ο Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση ισχυρίζεται ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 08.12.25

«Ο Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση ισχυρίζεται ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει απογοητευμένος από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει πως δεν έχει μελετήσει πιθανή αντιπρόταση εκ μέρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η Ιαπωνία καλεί τον πρεσβευτή της Κίνας για έντονες διαμαρτυρίες
Κόσμος 08.12.25

Η Ιαπωνία καλεί τον πρεσβευτή της Κίνας για έντονες διαμαρτυρίες

Η Ιαπωνία κάλεσε τον Κινέζο πρεσβευτή στο υπουργείο Εξωτερικών, με σκοπό να προβεί σε έντονες διαμαρτυρίες για φερόμενο «κλείδωμα» γιαπωνέζικου μαχητικού αεροσκάφους από κινεζικό μαχητικό.

Σύνταξη
Κολομβία: Πτώματα που βρέθηκαν στη θάλασσα «ίσως» ανήκαν σε θύματα πλήγματος των ΗΠΑ [βίντεο]
Γκουστάβο Πέτρο 08.12.25

Κολομβία: Πτώματα που βρέθηκαν στη θάλασσα «ίσως» ανήκαν σε θύματα πλήγματος των ΗΠΑ

Η Κολομβία μέσω του προέδρου της Γκουστάβο Πέτρο, ανέφερε πως βρήκε πτώματα στην θαλάσσια περιοχή με την Βενεζουέλα και ανήρτησε βίντεο στην πλατφόρμα Χ με τις αποδείξεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Oι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι εποικοδομητικές, αλλά όχι εύκολες, λέει o Ζελένσκι [Βίντεο]
Κόσμος 08.12.25

Ουκρανία: Oι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ είναι εποικοδομητικές, αλλά όχι εύκολες, λέει o Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για την ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, κρίνοντάς τες ως «εποικοδομητικές», ενώ ανακοίνωσε πως πλέον η Ουκρανία θα εκπαιδεύει στρατιώτες κατευθείαν στις μεραρχίες

Σύνταξη
Έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μεξικό [βίντεο]
Καρτέλ 08.12.25

Έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μεξικό

Η τοπική αστυνομία και οι κάτοικοι της περιοχής έγιναν στόχος, καθώς το Μεξικό αυξάνει την παρουσία των ομοσπονδιακών στρατευμάτων εν μέσω της κλιμάκωσης των επιθέσεων των καρτέλ.

Σύνταξη
Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στην Κίνα για «σκληρές» εμπορικές και πολιτικές διαπραγματεύσεις
«Γεωπολιτικές διαφορές» 08.12.25

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στην Κίνα για «σκληρές» εμπορικές και πολιτικές διαπραγματεύσεις

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών ταξιδεύει στο Πεκίνο, με το Βερολίνο να «σκληραίνει» τη στάση του απέναντι στην Κίνα κατόπιν συνεννόησης με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως σε εμπορικά θέματα

Σύνταξη
Όταν ο προτεινόμενος ως νέος αρχηγός της Μοσάντ τραυματίζονταν βαριά την 7η Οκτωβρίου [βίντεο]
Ρόμαν Γκόφμαν 08.12.25

Όταν ο προτεινόμενος ως νέος αρχηγός της Μοσάντ τραυματίζονταν βαριά την 7η Οκτωβρίου

Ο προτεινόμενος ως νέος επικεφαλής της Μοσάντ, είχε τραυματιστεί την 7η Οκτωβρίου από μέλη παλαιστινιακών οργανώσεων με τον τραυματισμό του να καταγράφεται σε βίντεο.

Σύνταξη
«Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος
«Δημόσια τάξη» 07.12.25

«Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο και γι αυτό σας καλώ να συνεχίσετε ήρεμα τις δουλειές σας», τόνισε ο πρόεδρος του Μπενίν

Σύνταξη
Αίτημα κόκκινου συναγερμού στην Interpol από την Πολωνία για τους δράστες του σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο
Μία σύλληψη 07.12.25

Πολωνία: Αίτημα κόκκινου συναγερμού στην Interpol για το ουκρανικό σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο

Η Πολωνία υπέβαλε επίσημο αίτημα με το οποία ζητά από την Interpol να σημάνει κόκκινο συναγερμό για τη σύλληψη των δύο Ουκρανών ως υπεύθυνων για σαμποτάζ στον πολωνικό σιδηρόδρομο.

Σύνταξη
Ο Ελ Κααμπί καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο: Ο γρηγορότερος σκόρερ του Ολυμπιακού με 75 γκολ
Ποδόσφαιρο 08.12.25

Ο Ελ Κααμπί καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο: Ο γρηγορότερος σκόρερ του Ολυμπιακού με 75 γκολ

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν σταματάει να σκοράρει και να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο – Το σερί που έφερε ακόμη μία ξεχωριστή κορυφή για τον Μαροκινό.

Σύνταξη
Η έκρηξη της αγροτιάς
Editorial 08.12.25

Η έκρηξη της αγροτιάς

Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με ένα μεγάλο αγροτικό κίνημα, με αιτήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αγροτών. Αν δεν κάνει πραγματικές προτάσεις που θα λύνουν προβλήματα, τα μπλόκα θα κλιμακωθούν με δική της ευθύνη.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»
Culture Live 08.12.25

Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»

«Υπάρχει κάτι στην υποκριτική που με κάνει να νιώθω σαν να ζω σε μια φούσκα, ενώ στην παραγωγή βλέπεις τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η ηθοποιός και παραγωγός, Ντακότα Τζόνσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν
Ελλάδα 08.12.25

Aκτινογραφία των διαβάσεων στην Αθήνα – Γιατί οι διαβάτες εξακολουθούν να πεθαίνουν

Χειροκίνητες μανιβέλες και μετακινούμενο προσωπικό. Απουσία εναλλακτικών για τους κατοίκους που ζουν σε διχοτομημένες γειτονιές. Το έργο της υπογειοποίησης που προχωρά απελπιστικά αργά και η πυκνή αλληλογραφία αλληλομετάθεσης ευθυνών ανάμεσα σε Δήμο Αθηναίων και ΟΣΕ.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ζάκυνθος: Ανείπωτη θλίψη για τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ – «Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα» λέει ο πατέρας
Ζάκυνθος 08.12.25

Ανείπωτη θλίψη για τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ - «Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα» λέει ο πατέρας

Σοκ προκαλεί ο θάνατις του 2χρονου Λίο στη Ζάκυνθο, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από πίτμπουλ που βρισκόταν στο σπίτι της οικογένειάς του.

Σύνταξη
ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Οικονομία 08.12.25

ΣτΕ: «Φρένο» σε οικοδομικές άδειες χωρίς έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Το Ανώτατο Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι οι οικοδομικές εργασίες σε περιοχές προστατευόμενες από τον αρχαιολογικό νόμο απαιτούν προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Αρκάς: Μια καλημέρα στις επιλογές
Social 08.12.25

Αρκάς: Μια καλημέρα στις επιλογές

Με ένα ακόμα καυστικό σκίτσο, ο Αρκάς σχολιάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το παρόν και τις αποφάσεις μας, ντύνοντας την καθημερινότητα με την ειρωνική σοφία του

Σύνταξη
Ρήξη Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ λόγω «Αυγής» – Nεύρα και τάσεις φυγής στην Κουμουνδούρου
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Ρήξη Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ λόγω «Αυγής» – Nεύρα και τάσεις φυγής στην Κουμουνδούρου

Κόλλησαν στο βάλτο στην Αριστερά, το όχι Τσίπρα σε διεργασίες κορυφής και τα δύσκολα για την Κουμουνδούρου στην Πολιτική Γραμματεία και την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Δίπλα στους αγρότες Σωματεία και Ομοσπονδίες – Συγκέντρωση το απόγευμα στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Δυναμώνει η αλληλεγγύη 08.12.25

Δίπλα στους αγρότες Σωματεία και Ομοσπονδίες – Συγκέντρωση το απόγευμα στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Εργατικά σωματεία και Ομοσπονδίες, οργανώνουν συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τους

Σύνταξη
Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου

Το αγροτικό φέρνει ξανά στο επίκεντρο και το ανοιχτό εσωκομματικό και ενδοπαραταξιακό μέτωπο - Οι νέες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών εντείνουν τον πονοκέφαλο του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Γκέινορ, Σταλόνε, Kiss και Κρόφορντ: Οι καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν σε ένα Kennedy Center που αλλάζει
Φωτογραφίες 08.12.25

Γκέινορ, Σταλόνε, Kiss και Κρόφορντ: Οι καλλιτέχνες που βραβεύτηκαν σε ένα Kennedy Center που αλλάζει

Οι φετινοί τιμώμενοι των Kennedy Center Honors — από τη Γκλόρια Γκέινορ έως τον Σιλβέστερ Σταλόνε και τους Kiss — βρίσκονται στο επίκεντρο μιας λαμπερής τελετής που διεξάγεται ενώ το ιστορικό ίδρυμα περνά μια από τις πιο βαθιές μεταμορφώσεις της ιστορίας του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

