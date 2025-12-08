Νέοι ταξιδιωτικοί κανόνες προς την Ευρώπη – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Πολλές είναι οι αλλαγές που έχουν συμβεί το 2025 σε ότι αφορά τα ταξίδια στην Ευρώπη.

Πλέον τα ταξίδια σε όλη την Ευρώπη έχουν γίνει πιο περίπλοκα το 2025, καθώς τίθενται σε ισχύ νέοι συνοριακοί έλεγχοι, αυξανόμενα τουριστικά τέλη και αυστηρότεροι κανόνες για τη συμπεριφορά των επισκεπτών.

Οι κυβερνήσεις εισάγουν μέτρα που αποσκοπούν για να βελτιώσουν την ασφάλεια, να μειώσουν τον υπερπληθυσμό σε δημοφιλείς προορισμούς και να εξασφαλίσουν πιο βιώσιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες σε όλη την ήπειρο.

Με αυτούς τους νέους κανόνες, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να προετοιμαστούν για ένα πιο δομημένο και πιο δαπανηρό ταξίδι στην Ευρώπη.

Η Ευρώπη εντείνει τους ελέγχους στα σύνορα το 2025

Η ΕΕ έθεσε τελικά σε λειτουργία το νέο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (ΣΕΕ) στις 12 Οκτωβρίου. Η σταδιακή εφαρμογή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 10 Απριλίου 2026.

Αντί να σφραγίζονται τα διαβατήριά τους, οι ταξιδιώτες εκτός ΕΕ που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν θα πρέπει να παρέχουν βιομετρικά δεδομένα -συμπεριλαμβανομένων δεδομένων διαβατηρίου, δακτυλικών αποτυπωμάτων και εικόνας προσώπου- ηλεκτρονικά κατά την είσοδο.

Το σύστημα θα καλύπτει όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από την Ιρλανδία και την Κύπρο, καθώς και την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν.

Στόχος είναι ο εντοπισμός όσων υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής στη βίζα και η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης μέσω της επαλήθευσης της ταυτότητας των ταξιδιωτών, της ενίσχυσης των ελέγχων ασφαλείας και της τήρησης μητρώου καταχωρίσεων στις βάσεις δεδομένων της ΕΕ.

Τα αρχικά προβλήματα με το νέο σύστημα έχουν προκαλέσει πολλαπλές καθυστερήσεις στην εκτόξευση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025. Συνεχίζουν να εμποδίζουν την πρόοδό του, με την προγραμματισμένη εκτόξευση του Νοεμβρίου στο λιμάνι του Ντόβερ στο Ηνωμένο Βασίλειο να έχει ήδη καθυστερήσει για τους επιβάτες αυτοκινήτων μέχρι το 2026, για να αποφευχθεί το χάος στα ταξίδια των Χριστουγέννων.

Ενώ οι χώρες ξεπερνούν αυτό το δύσκολο ξεκίνημα, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να προβλέπουν καθυστερήσεις κατά την είσοδό τους σε ορισμένες χώρες Σένγκεν – αν και μακροπρόθεσμα, το νέο σύστημα υπόσχεται να βελτιστοποιήσει τους συνοριακούς ελέγχους της ΕΕ.

Το ETIAS αναβλήθηκε έως το 2026

Το ETIAS – το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού – επρόκειτο αρχικά να τεθεί σε λειτουργία μετά το ΣΕΕ το 2025, αλλά τώρα έχει αναβληθεί μέχρι τα τέλη του 2026.

Θα απαιτείται από τους τουρίστες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης από ορισμένες χώρες να συμπληρώσουν ηλεκτρονική άδεια πριν από την είσοδό τους στον Χώρο Σένγκεν , με κόστος 20 ευρώ για τους περισσότερους ταξιδιώτες.

Για όσους εισέρχονται στην ΕΕ, υπάρχουν πλέον επιπλέον έλεγχοι καθώς η Ένωση ψηφιοποιεί τα σύνορά της

Αυτό θα τους παρέχει ηλεκτρονική άδεια εισόδου που επιτρέπει διαμονή έως και 90 ημερών εντός 180 ημερών. Το ETIAS ισχύει για τρία χρόνια.

Η ηλεκτρονική άδεια ταξιδιού (ETA) του Ηνωμένου Βασιλείου τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2023, αλλά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί αυστηρά.

Αυτό θα αλλάξει από τον Φεβρουάριο του 2026, όταν οι τουρίστες από 85 χώρες, οι οποίοι δεν χρειάζονται προς το παρόν βίζα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ψηφιακή άδεια για βραχυπρόθεσμες διαμονές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αίτηση κοστίζει σήμερα 18,20 ευρώ και ισχύει για δύο χρόνια με διαμονή έως και έξι μήνες.

Αύξηση του κόστους ταξιδιών σε όλη την Ευρώπη το 2025

Οι ταξιδιώτες δεν έχουν πιεστεί μόνο από τα τέλη αδειών και τον πληθωρισμό το 2025: οι τουριστικοί φόροι, οι καταστολές του Airbnb και άλλα μέτρα για τον περιορισμό του μαζικού τουρισμού έχουν κάνει την εξερεύνηση της Ευρώπης πιο ακριβή.

Περιορισμοί στη βραχυπρόθεσμη διαμονή έχουν ανακοινωθεί στο Παρίσι, τη Βαρκελώνη και αλλού – κυρίως για την καταπολέμηση των διογκωμένων τιμών ενοικίων για τους ντόπιους που ζουν σε δημοφιλείς τουριστικές πόλεις και κωμοπόλεις.

Αυτό έχει μειώσει τη διαθεσιμότητα φθηνών καταλυμάτων τύπου Airbnb.

Αυξάνουν περαιτέρω τις τιμές οι νυχτερινοί τουριστικοί φόροι που εισήχθησαν σε χώρες όπως η Ισλανδία, η Ισπανία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο – ακόμη και η συνέχιση του τέλους για ημερήσιες εκδρομές στη Βενετία της Ιταλίας. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν στη χρηματοδότηση των τουριστικών υποδομών και στην αποτροπή της κατάληψης δημοφιλών προορισμών από επισκέπτες.

Όλα αυτά συνδέονται με μια στροφή προς τον λεγόμενο «ποιοτικό τουρισμό» στην Ευρώπη, με πολλές χώρες να προσπαθούν να εγκαταλείψουν τον μαζικό, οικονομικό τουρισμό και να προσελκύσουν αντ’ αυτού έναν μικρότερο και πιο βιώσιμο αριθμό επισκεπτών με υψηλές δαπάνες.

Ορισμένοι προορισμοί μετακυλούν τα διογκωμένα λειτουργικά έξοδα στους επισκέπτες. Οι λάτρεις των χιονοδρομικών σπορ έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά, με τις τιμές των εισιτηρίων για σκι στην Ελβετία, την Αυστρία και την Ιταλία να έχουν αυξηθεί έως και 40% σε σύγκριση με το 2021 σε ορισμένα θέρετρα λόγω των αυξανόμενων λογαριασμών ενέργειας και των τελών συντήρησης.

Η Ευρώπη λαμβάνει αυστηρά μέτρα κατά των «κακών» τουριστών

Ενώ τα μέτρα αύξησης του κόστους εξυπηρετούν έναν διττό σκοπό: τη μείωση του αριθμού των επισκεπτών και την άντληση κεφαλαίων, άλλοι νέοι κανόνες στοχεύουν πιο ξεκάθαρα στον περιορισμό της ανεπιθύμητης – κακής τουριστικής συμπεριφοράς.

Το Σαν Σεμπαστιάν είναι η τελευταία ισπανική πόλη που απαγορεύει το κάπνισμα στις παραλίες της, ενώ η Αλμπουφέιρα της Πορτογαλίας ανακοίνωσε φέτος πρόστιμα για τους ελάχιστα ντυμένους τουρίστες.

Οι ταξιδιωτικοί κανόνες έχουν αλλάξει σε όλη την Ευρώπη το 2025, από τους νέους ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ έως την αύξηση των τουριστικών φόρων και την καταστολή της κακής συμπεριφοράς

Εν τω μεταξύ, μια πρόσφατη απαγόρευση των σκαφών αναψυχής στο ισπανικό λιμάνι της Πάλμα στοχεύει στην απελευθέρωση των υποδομών και στην αντιμετώπιση των παραπόνων των κατοίκων για θόρυβο.

Στη Γαλλία, τα μέτρα περιορισμού ξεκινούν πριν καν προσγειωθούν οι τουρίστες. Από τον περασμένο μήνα, οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών που παραβιάζουν τους κανόνες ή προκαλούν προβλήματα στις πτήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 20.000 ευρώ, ακόμη και απαγόρευση επιβίβασης για έως και τέσσερα χρόνια.

Δικαιώματα επιβατών το 2025: Τι αλλάζει;

Κυκλοφορούν φήμες για την καταστολή των κερδοσκοπικών κινήσεων των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους. Οι Ευρωπαίοι έχουν δελεαστεί με την ιδέα των χειραποσκευών χωρίς χρέωση και της καλύτερης αποζημίωσης για τις ολοένα και συχνότερες καθυστερήσεις πτήσεων.

Ωστόσο, η έντονη πίεση από τον κλάδο των αερομεταφορών θέτει τις αλλαγές σε κίνδυνο. Ένας νόμος της ΕΕ για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών βρίσκεται υπό συζήτηση εδώ και 11 χρόνια – αλλά οι αεροπορικές εταιρείες λένε ότι οι αλλαγές αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε αυξήσεις των τιμών των εισιτηρίων.

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μάλιστα αγωνιστεί για να μειώσουν τα δικαιώματα των επιβατών αυξάνοντας τον κανόνα της αποζημίωσης των τριών ωρών σε τέσσερις ώρες.

Καθώς δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση επί των θεμάτων φέτος, οι συνομιλίες διαμεσολάβησης πρόκειται να συνεχιστούν έως τις αρχές του 2026.

Μια πρόσφατη απόφαση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Ryanair να σταματήσει να δέχεται χάρτινες κάρτες επιβίβασης έχει επίσης εγείρει ανησυχίες για τα δικαιώματα των επιβατών. Μια χώρα, η Πορτογαλία, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα της αεροπορικής εταιρείας ενέχουν τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών.

Η πορτογαλική αρχή πολιτικής αεροπορίας προειδοποίησε την αεροπορική εταιρεία ότι δεν μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση σε επιβάτες με φυσικές κάρτες επιβίβασης.