Αν ταξιδεύετε και περνάτε από διεθνή αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς τερματικούς σταθμούς και οδικά συνοριακά περάσματα στη ζώνη Σένγκεν, ίσως να βρείτε… κίνηση.

Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία το νέο σύστημα βιομετρικών ελέγχων για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτών εκτός Ε.Ε.

Το σύστημα θα εφαρμοστεί σταδιακά σε ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν από σήμερα έως τον Απρίλιο του 2026, με την Ελλάδα να είναι μία από τις πρώτες χώρες που θα το εφαρμόσουν.

Με τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα η ΕΕ προσπαθεί να φρενάρει την παράνομη μετανάστευση και παραμονή και την είσοδο με πλαστά έγγραφα.

Το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου, ή EES, θα απαιτεί από όλους τους ταξιδιώτες τρίτων χωρών να δίνουν δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες προσώπου όταν εισέρχονται για πρώτη φορά στον χώρο Σένγκεν, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από την Ιρλανδία και την Κύπρο.

Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για πολίτες της Βρετανίας, η οποία έχει αποχωρήσει από την ΕΕ, καθώς και για ταξιδιώτες από την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Λίχτενσταϊν.

Τι είναι το ψηφιακό σύστημα συνόρων

Το EES είναι ένα ψηφιακό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί πότε πολίτες εκτός ΕΕ εισέρχονται και εξέρχονται από τον χώρο Σένγκεν.

Αυτό καλύπτει 29 ευρωπαϊκές χώρες – κυρίως εντός της ΕΕ – τις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να διασχίσουν χωρίς συνοριακούς ελέγχους.

Περιλαμβάνει πολλούς δημοφιλείς προορισμούς για ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ελλάδα.

Τα δεδομένα αυτά θα αποθηκευτούν για τρία χρόνια, οπότε δεν θα χρειάζεται να το κάνετε αυτό κάθε φορά που ταξιδεύετε.

Το ΕΕS θα αντικαταστήσει τελικά το ισχύον σύστημα σφραγίδας διαβατηρίων από συνοριοφύλακα.

Το νέο ψηφιακό σύστημα καταργεί την ανάγκη για χειροκίνητο σφράγισμα των διαβατηρίων χρησιμοποιώντας τα βιομετρικά δεδομένα για να συνδέει τα ταξιδιωτικά έγγραφα με την ταυτότητα κάθε επισκέπτη.

Η ΕΕ προσπαθεί να εκσυγχρονίσει τη διαχείριση των συνόρων της για να φρενάρει την παράνομη μετανάστευση, την είσοδο ατόμων με πλαστά έγγραφα και την παραμονή επισκεπτών στην ΕΕ πέρα από το επιτρεπόμενο διάστημα.

Μεταξύ άλλων, το σύστημα θα παρακολουθεί αν οι ταξιδιώτες που εισέρχονται χωρίς βίζα συμμορφώνονται στο όριο των 90 ημερών παραμονής για κάθε περίοδο των 180 ημερών.

Τι θα πρέπει να κάνουν οι επιβάτες στο πλαίσιο του EES

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσουν το νέο σύστημα, άτομα από τις περισσότερες χώρες εκτός ΕΕ -συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας- θα πρέπει να καταχωρίσουν βιομετρικά στοιχεία κατά τη σάρωση του διαβατηρίου τους.

Θα υποβάλλονται σε φωτογράφιση και σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τα δεδομένα αυτά θα αποθηκευτούν για τρία χρόνια, οπότε δεν θα χρειάζεται να το κάνετε αυτό κάθε φορά που ταξιδεύετε.

Κατά την αναχώρηση, τα στοιχεία τους θα διασταυρώνονται με τη βάση δεδομένων του EES προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωση με τα όρια παραμονής και να καταχωρείται η αναχώρηση.

Σε επόμενες επισκέψεις, οι επιβάτες θα υποβάλλονται μόνο σε βιομετρική ταυτοποίηση.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται κατά την άφιξη σε διεθνή αεροδρόμια, λιμάνια, τερματικούς σταθμούς τρένων και συνοριακές διαβάσεις της ζώνης Σένγκεν.

Το σύστημα EES θα εφαρμοστεί σταδιακά στα σύνορα και η ΕΕ αισιοδοξεί ότι δεν θα υπάρξει συνωστισμός στα σημεία εισόδου.

Σε περίπτωση που σχηματιστούν μεγάλες ουρές, η διαδικασία θα είναι δυνατό να αναστέλλεται για σύντομες περιόδους.

Νέες αλλαγές από το 2026

Το σύστημα EES σχεδιάζεται να αντικατασταθεί το 2026 από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξιδιωτικών Πληροφοριών και Αδειοδότησης (ETIAS).

Οι πολίτες χωρών εκτός Σένγκεν θα χρειαστεί τότε να αιτούνται άδεια του ERIAS, να δίνουν τα στοιχεία τους και πληροφορίες για το ταξίδι τους και να πληρώνουν τέλος 20 ευρώ πριν ταξιδέψουν.