Τι αλλάζει με τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ
Κόσμος 08 Οκτωβρίου 2025 | 12:01

Τι αλλάζει με τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ

Με τους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα η ΕΕ προσπαθεί να φρενάρει την παράνομη μετανάστευση και παραμονή και την είσοδο με πλαστά έγγραφα.

Ένα νέο σύστημα βιομετρικής ταυτοποίησης θα αλλάξει από την Κυριακή τη διαδικασία με την οποία ξένοι πολίτες περνούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου, ή EES, θα απαιτεί από όλους τους ταξιδιώτες τρίτων χωρών να δίνουν δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες προσώπου όταν εισέρχονται για πρώτη φορά στον χώρο Σένγκεν, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από την Ιρλανδία και την Κύπρο.

Η ίδια διαδικασία θα ισχύει και για πολίτες της Βρετανίας, η οποία έχει αποχωρήσει από την ΕΕ, καθώς και για ταξιδιώτες από την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Λίχτενσταϊν.

Η συλλογή βιομετρικών δεδομένων θα εφαρμοστεί σταδιακά στα σημεία εισόδου και τα συνοριακά περάσματα με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου έως τις 10 Απριλίου 2026.

Η ΕΕ ελπίζει ότι το διάστημα που μεσολαβεί ως τότε δίνει χρόνο στις χώρες-μέλη να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους χωρίς να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές στα αεροδρόμια ή τα σύνορα.

Όπως αναφέρει το Reuters, το νέο ψηφιακό σύστημα καταργεί την ανάγκη για χειροκίνητο σφράγισμα των διαβατηρίων χρησιμοποιώντας τα βιομετρικά δεδομένα για να συνδέει τα ταξιδιωτικά έγγραφα με την ταυτότητα κάθε επισκέπτη.

Η ΕΕ προσπαθεί να εκσυγχρονίσει τη διαχείριση των συνόρων της για να φρενάρει την παράνομη μετανάστευση, την είσοδο ατόμων με πλαστά έγγραφα και την παραμονή επισκεπτών στην ΕΕ πέρα από το επιτρεπόμενο διάστημα.

Μεταξύ άλλων, το σύστημα θα παρακολουθεί αν οι ταξιδιώτες που εισέρχονται χωρίς βίζα συμμορφώνονται στο όριο των 90 ημερών παραμονής για κάθε περίοδο των 180 ημερών.

Η διαδικασία

Κατά την πρώτη είσοδο στη ζώνη Σένγκεν, οι ξένοι ταξιδιώτες θα υποβάλλονται σε φωτογράφιση και σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Κατά την αναχώρηση, τα στοιχεία τους θα διασταυρώνονται με τη βάση δεδομένων του EES προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωση με τα όρια παραμονής και να καταχωρείται η αναχώρηση.

Σε επόμενες επισκέψεις, οι επιβάτες θα υποβάλλονται μόνο σε βιομετρική ταυτοποίηση.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται κατά την άφιξη σε διεθνή αεροδρόμια, λιμάνια, τερματικούς σταθμούς τρένων και συνοριακές διαβάσεις της ζώνης Σένγκεν.

Εξαίρεση θα είναι οι επιβάτες που περνούν με τρένο στη Γαλλία μέσω του Eurotunnel, οι οποίοι θα υποβάλλονται σε έλεγχο κατά την αναχώρησή τους από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς στη Βρετανία.

Το σύστημα EES θα εφαρμοστεί σταδιακά στα σύνορα και η ΕΕ αισιοδοξεί ότι δεν θα υπάρξει συνωστισμός στα σημεία εισόδου.

Σε περίπτωση που σχηματιστούν μεγάλες ουρές, η διαδικασία θα είναι δυνατό να αναστέλλεται για σύντομες περιόδους.

Νέες αλλαγές από το 2026

Το σύστημα EES σχεδιάζεται να αντικατασταθεί το 2026 από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξιδιωτικών Πληροφοριών και Αδειοδότησης (ETIAS).

Οι πολίτες χωρών εκτός Σένγκεν θα χρειαστεί τότε να αιτούνται άδεια του ERIAS, να δίνουν τα στοιχεία τους και πληροφορίες για το ταξίδι τους και να πληρώνουν τέλος 20 ευρώ πριν ταξιδέψουν.

Η άδεια θα ισχύει για μια τριετία ή μέχρι τη λήξη του διαβατηρίου.

