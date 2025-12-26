Bloomberg: Διακοπές στην Ελλάδα; Όχι καλοκαίρι, ούτε Μύκονος και Σαντορίνη – Πού να πάτε

Κουραστήκατε από τα μεγάλα ταξίδια με πλοίο για να βρεθείτε σε ένα πολύβουο νησί στην Ελλάδα; Ή σε ένα απομακρυσμένο νησί για να χαρείτε τη θάλασσα μακριά από τα πλήθη; Η καινούργια χρονιά ξεκινάει σε λίγο και πολλοί ξένοι τουρίστες σχεδιάζουν τις επόμενες διακοπές τους. Το Bloomberg προτείνει για το 2026 διακοπές στην Ελλάδα, αλλά όχι εκεί που φαντάζεστε.

Μιλάει για τα ελληνικά ορεινά χωριά. Εκεί που δεν χρειάζεται να κάνεις κράτηση για δωμάτιο με 1.000 δολάρια τη βραδιά –όπως σε θέρετρα στη Μύκονο και τη Σαντορίνη-, ούτε να στριμωχτείς σε παραλίες έχοντας προηγουμένως κρατήσει ξαπλώστρα.

Το Bloomberg ασφαλώς προτείνει ταξίδια στην Ελλάδα, αλλά μέρη όπου μπορείς να απολαύσεις καλό φαγητό, ησυχία και καθαρό αέρα. Στα ελληνικά βουνά, λέει, υπάρχουν παραδοσιακά αγροκτήματα και τυροκόμοι, αιωνόβια μοναστήρια κρεμασμένα στα βράχια και πέτρινα κτίρια.

Από την Πελοπόννησο στην Πίνδο

Σύμφωνα με το Bloomberg, η βόρεια Ελλάδα και η ορεινή Πελοπόννησος προσφέρουν πολλές από τις ίδιες γαστρονομικές απολαύσεις και πολυτελείς αναζητήσεις με τους γείτονές τους στο Ιόνιο και τις Κυκλάδες. Και ακόμα περισσότερες.

Ως παράδειγμα φέρνει το Μέτσοβο, στη βορειοδυτική Πίνδο. Όπου κανείς μπορεί και να κολυμπήσει σε πισίνα ξενοδοχείου, αλλά και να κάνει ποδήλατο δίπλα σε πυκνά μαύρα έλατα, αλλά και να δοκιμάσει κρασιά από ορεινούς αμπελώνες. Και επισημαίνει ότι στην Ελλάδα, το Μέτσοβο και άλλες ορεινές πόλεις είναι αγαπημένα χειμερινά στέκια.

Και λίγο από κλιματική αλλαγή

Το Bloomberg επισημαίνει ότι καθώς αλλάζει ο καιρός, και τα μεσογειακά καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά, τα ορεινά μέρη στην Ελλάδα γεμίζουν από ντόπιους, αλλά και Αμερικανούς.

Το Bloomberg προτείνει ως καλύτερη περίοδο στην Ελλάδα και σε αυτά τα μέρη, την άνοιξη. Διότι αυτή η εποχή προσφέρει τις πιο ευχάριστες θερμοκρασίες για πεζοπορία. Και η φύση είναι τόσο όμορφη, καθώς όλα έχουν ανθίσει. Επίσης, το καλοκαίρι, που στην Αθήνα και στα παραθαλάσσια μέρη η ζέστη είναι πολύ μεγάλη.

Αντιπροτείνει τον χειμώνα. Διότι περιοχές όπως το Μέτσοβο, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, έχουν πολλούς επισκέπτες. Πρόκειται για τους τουρίστες που θέλουν να κάνουν σκι και γεμίζουν τα χειμερινά θέρετρα.