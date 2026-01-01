magazin
Όταν τα ταξίδια συνδυάζουν μάθηση και αναψυχή – 10 κορυφαίοι προορισμοί του 2026 για ανάπτυξη δεξιοτήτων
01 Ιανουαρίου 2026

Όταν τα ταξίδια συνδυάζουν μάθηση και αναψυχή – 10 κορυφαίοι προορισμοί του 2026 για ανάπτυξη δεξιοτήτων

Από δημιουργική γραφή και μαγειρική έως αναρρίχηση και τεχνική μωσαϊκού, οι δεξιότητες που υπόσχονται τα εκπαιδευτικά ταξίδια κερδίζουν έδαφος το 2026 - Η Κρήτη ανάμεσα στα μέρη που προσφέρουν γνώση



Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες



Το τερπνόν μετά του ωφελίμου υπόσχονται οι λεγόμενες learning holidays, δηλαδή οι διακοπές που συνδυάζουν την αναψυχή με τη μάθηση και την απόκτηση δεξιοτήτων. Εξάλλου, η νέα τάση στα ταξίδια θέλει το ενδιαφέρον των τουριστών να μετατοπίζεται προς πιο ουσιαστικά ταξίδια που τους βοηθούν να συνδεθούν με τους ανθρώπους και τα μέρη που επισκέπτονται και ως εκ τούτου να αποκομίσουν εμπειρίες και γνώσεις.

Η νέα τάση στα ταξίδια αποτυπώνεται σε προορισμούς που προσφέρουν ουσιαστική εμπειρία, μακριά από το κλασικό μοντέλο διακοπών

Πολλοί άνθρωποι μοιράζονται μέσα από τα ταξίδια κοινά ενδιαφέροντα και την αγάπη για τη μάθηση, από αναρρίχηση στο Peak District της Βόρειας Αγγλίας μέχρι την καλλιέργεια δεξιοτήτων δημιουργικής γραφής στην Κρήτη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian,

Διότι οι διακοπές δεν είναι πια μόνο ξεκούραση. Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες που συνδυάζουν τον ελεύθερο χρόνο με τη μάθηση, τη δημιουργικότητα και τη σωματική δραστηριότητα, μια τάση που αποτυπώνεται σε προορισμούς που προσφέρουν ουσιαστική εμπειρία, μακριά από το κλασικό μοντέλο διακοπών.

Αναρρίχηση στο Peak District

Ακόμα και όσοι δεν έχουν καμία εμπειρία θα μπορέσουν να σκαρφαλώνουν σε σύντομο διάστημα τους βράχους του Peak District σε αυτό το διήμερο πρόγραμμα της Pure Outdoor. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν βασικές δεξιότητες, όπως το δέσιμο στο σχοινί, το belaying (ασφάλιση), διάφορες τεχνικές αναρρίχησης και κατάβασης. Με μέγιστη αναλογία έξι μαθητών ανά εκπαιδευτή, προσφέρεται ατομική καθοδήγηση και εξατομικευμένοι στόχοι.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άτομα από 13 ετών και άνω, από αρχάριους μέχρι όσους έχουν κάποια εμπειρία σε κλειστούς χώρους. Δεν περιλαμβάνει διαμονή, ωστόσο η Pure Outdoor παρέχει λίστα με προτεινόμενα, οικονομικά καταλύματα κοντά στην περιοχή, όπως κάμπινγκ, ξενώνες, B&B και παμπ με δωμάτια.

Το κέντρο εκπαίδευσης απέχει 10 λεπτά με τα πόδια από τον σιδηροδρομικό σταθμό Bamford, στη γραμμή Hope Valley που συνδέει το Μάντσεστερ με το Σέφιλντ.

YouTube thumbnail

Αφηρημένη ζωγραφική στην Ισπανία

Το Moclín, ένα ιστορικό χωριό χτισμένο σε λόφο στην Ανδαλουσία, περίπου 45 λεπτά οδικώς από τη Γρανάδα, αποτελεί το εμπνευσμένο σκηνικό αυτών των «ζωγραφικών» διακοπών. Ζωγράφοι κάθε επιπέδου – συμπεριλαμβανομένων αρχαρίων – θα μάθουν πώς να σχεδιάζουν και να δημιουργούν αφηρημένα έργα τέχνης. Μέρος του χρόνου αφιερώνεται σε υπαίθρια εργασία, με καθοδηγούμενες ασκήσεις en plein air.

Τα σχέδια με κάρβουνο και οι μελέτες με υδατοχρώματα εξελίσσονται στη συνέχεια στο στούντιο, όπου οι συμμετέχοντες δημιουργούν αφηρημένα τοπία με ακρυλικά, τα οποία στη συνέχεια θα εκτεθούν στο χωριό.

Η ομάδα έχει αποκλειστική χρήση του ξενοδοχείου, το οποίο είναι χτισμένο γύρω από μια ανοιχτή αυλή και διαθέτει ταράτσα με θέα στους λόφους. Στο πακέτο περιλαμβάνονται πέντε ημέρες μαθημάτων ζωγραφικής, όλα τα γεύματα καθώς και εκδρομή στο κάστρο και σε άλλα τοπικά αξιοθέατα.

Χορτοφαγική μαγειρική εμπνευσμένη από τον Ottolenghi στην Πορτογαλία

Αυτό το μεσογειακό retreat μαγειρικής σε μια βίλα δίπλα στο ποτάμι στην ενδοχώρα του Αλγκάρβε είναι εμπνευσμένο από τα χορτοφαγικά πιάτα των Yotam Ottolenghi και Ixta Belfrage. Οι επισκέπτες θα μάθουν εδώ να ετοιμάζουν ποικιλίες μεζέδων, θα παρακολουθήσουν εργαστήριο παρασκευής φαλάφελ, θα τελειοποιήσουν πιάτα brunch όπως το shakshuka και θα μαγειρέψουν χορταστικά κυρίως πιάτα, όπως πικάντικο ραγού μανιταριών και μουσακά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις στη λαϊκή αγορά του χωριού και σε τοπικό αμπελώνα για δοκιμή πορτογαλικών κρασιών, καθώς και ελεύθερο χρόνο για περιπάτους κατά μήκος του ποταμού Funcho, χαλάρωση στο deck ή κολύμπι στην πισίνα infinity.

Η βίλα ήταν πρώην αγρόκτημα και διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, καθώς και σκηνές τύπου safari στον περιβάλλοντα χώρο.

YouTube thumbnail

Street dance στο Buckinghamshire

Το Hip Hop Don’t Stop είναι ένα εμψυχωτικό, συμπεριληπτικό τριήμερο street dance camp για ενήλικες στο High Wycombe του Μπάκιγχαμσαϊρ στην Κεντρική Αγγλία. Κάθε ημέρα ξεκινά με ομαδικό ζέσταμα σε μορφή πάρτι, ακολουθούν τρία εργαστήρια διάρκειας 90 λεπτών που καλύπτουν διαφορετικά στυλ street dance και ολοκληρώνεται με ένα jam διάρκειας μίας ώρας, όπου οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν σόλο.

Οι χορευτές χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με το επίπεδο και την εμπειρία τους, επομένως το πρόγραμμα είναι κατάλληλο τόσο για όσους δοκιμάζουν popping και locking για πρώτη φορά, όσο και για προχωρημένους χορευτές ή δασκάλους.

Στο ταξιδιωτικό πακέτο δεν περιλαμβάνεται διαμονή, αλλά υπάρχουν αρκετοί ξενώνες και ξενοδοχεία σε κοντινή απόσταση με τα πόδια, ενώ το κέντρο του Λονδίνου απέχει 23-35 λεπτά με τρένο.

Εκμάθηση ναυτικών τραγουδιών (sea shanties) στην Κορνουάλη

Το St Ives αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για ένα σαββατοκύριακο αφιερωμένο στα sea shanties. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν παραδοσιακά ναυτικά τραγούδια από έναν folk τραγουδιστή και δάσκαλο φωνητικής και θα δοκιμάσουν να γράψουν τα δικά τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει φωνητικά ζεστάματα, ασκήσεις αναπνοής, συμβουλές για την ερμηνεία και μια τελική βραδινή συναυλία. Οι διακοπές φιλοξενούνται σε εξοχική κατοικία με θέα στον κόλπο του St Ives.

Παρέχονται όλα τα γεύματα, μεταξύ των οποίων Cornish cream tea κατά την άφιξη, μαγειρεμένα ή ευρωπαϊκά πρωινά, γεύματα σε πακέτο και δείπνα τριών πιάτων. Το grog, δυστυχώς, δεν περιλαμβάνεται. Όλοι μαζί τώρα: «What will we do with the drunken sailor …?»

Ταξίδια στην Κρήτη για δημιουργική γραφή

Ο συγγραφέας, θεατρικός συγγραφέας και λέκτορας Γκρεγκ Μος καθοδηγεί τα καθημερινά εργαστήρια σε αυτό το retreat δημιουργικής γραφής. Καλύπτει τα πάντα, από την πλοκή, τους χαρακτήρες, τους χώρους και την αγωνία, έως τη διαδικασία υποβολής έργων σε εκδότες.

Η σύζυγός του, η ευπώλητη Βρετανή συγγραφέας Κέιτ Μος, συνδιοργανώνει εκδηλώσεις στην αρχή και στο τέλος της εβδομάδας. Οι ταξιδιώτες φιλοξενούνται σε ένα ξενοδοχείο στον Βάμο, στους πρόποδες των Λευκών Ορέων, όπου βρίσκονται δέκα μικρά εξοχικά με ένα ή δύο υπνοδωμάτια τα οποία περιβάλλονται από έναν κήπο και μια πισίνα.

Οι σύντροφοι ή φίλοι του επίδοξου συγγραφέα φυσικά είναι ευπρόσδεκτοι να μοιραστούν το κατάλυμα. Την τελευταία βραδιά, πραγματοποιείται συναυλία στον κήπο και αποχαιρετιστήριο δείπνο.

Εισαγωγή στη μελισσοκομία στην Ουαλία

Το Κέντρο Εναλλακτικής Τεχνολογίας κοντά στο Machynlleth διοργανώνει πλήθος μαθημάτων με επίκεντρο τη βιωσιμότητα: από κηπουρική για την άγρια ζωή έως κατασκευή επίπλων από παλέτες.

Αυτό το διήμερο πρόγραμμα βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της μελισσοκομίας, να εξερευνήσουν τη βιολογία των μελισσών και να μάθουν για τα περιβαλλοντικά τους οφέλη. Έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί «φιλικούς προς τις μέλισσες μελισσοκόμους». Το Σαββατοκύριακο αποτελεί επίσης ευκαιρία αποσυμπίεσης στα δάση της περιοχής, που φιλοξενούν νυφίτσες, βίδρες, νυχτερίδες και σπάνια πουλιά.

Ιστιοπλοΐα για αρχάριους στο Έσσεξ

Το πρόγραμμα αφορά καλοκαιρινά σαββατοκύριακα ιστιοπλοΐας που πραγματοποιούνται με Wayfarers (μικρά σκάφη) και Dufours (ιστιοφόρα με καρίνα) στον εκβολικό κόλπο Blackwater στο Έσσεξ.

Απευθύνεται σε ενήλικες αρχάριους που μαθαίνουν τα βασικά, αλλά και σε πιο έμπειρους ναυτικούς που θέλουν μια ανανέωση γνώσεων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στον χειρισμό του σκάφους και εν γένει στη ναυτοσύνη και να προχωρήσουν προς τα επίπεδα 1 έως 3 της Βασιλικής Ένωσης Ιστιοπλοΐας, σε ένα ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον.

Υπάρχουν επιλογές ημερήσιας συμμετοχής ή διαμονής, με απλούς κοιτώνες στο εκπαιδευτικό κέντρο Bradwell δίπλα στο νερό. Η ημερήσια επιλογή περιλαμβάνει γεύματα σε πακέτο, ενώ το πακέτο διαμονής περιλαμβάνει δύο διανυκτερεύσεις και όλα τα γεύματα, από πλήρες αγγλικό πρωινό έως βραδινά μπάρμπεκιου.

Εισαγωγή στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας στην Κύπρο

Το swim camp φιλοξενείται σε παραθαλάσσιο θέρετρο στην Πέγεια, βόρεια της Πάφου, στη λευκή άμμο του Coral Bay. Απευθύνεται σε όσους μπορούν να κολυμπήσουν άνετα 500 μέτρα σε πισίνα και θέλουν να κάνουν τη μετάβαση στην ανοιχτή θάλασσα.

Όλες οι προπονήσεις ξεκινούν από τα ρηχά νερά του κόλπου και όχι από σκάφος, ενώ η μέση ημερήσια απόσταση φτάνει τα 2 χιλιόμετρα. Στο πακέτο περιλαμβάνονται καθημερινές τεχνικές προπονήσεις με ανάλυση βίντεο σε ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα, δύο λεπτά με τα πόδια από το ξενοδοχείο.

Δημιουργία μωσαϊκού στην Τουρκία

Η Ίνγκι έμαθε την τέχνη του μωσαϊκού στην Τουρκία πριν από σχεδόν 20 χρόνια και πλέον διοργανώνει καλλιτεχνικά retreats στη βίλα της στη Φετιγιέ, στην Τυρκουάζ Ακτή.

Οι επισκέπτες – μέγιστος αριθμός τρία άτομα – περνούν την εβδομάδα δημιουργώντας ένα μωσαϊκό για να το πάρουν μαζί τους στο σπίτι, σε στούντιο πάνω στη βεράντα. Όμως οι διακοπές δεν περιορίζονται μόνο στο μωσαϊκό.

Η Ίνγκι τους εισάγει στην τοπική κουλτούρα, με επισκέψεις στην αγορά, μεσημεριανό στη Φετιγιέ και προαιρετικές εκδρομές στη Γαλάζια Λίμνη και σε χαμάμ. Υπάρχει επίσης χρόνος για χαλάρωση δίπλα στην πισίνα, στους διαμορφωμένους κήπους ή στη μη πολυσύχναστη παραλία Çalış. Όλα τα γεύματα περιλαμβάνονται.

Business
Deals: Έρχονται νέες μεγάλες εξαγορές – Οι κλάδοι που θα ξεχωρίσουν

Deals: Έρχονται νέες μεγάλες εξαγορές – Οι κλάδοι που θα ξεχωρίσουν

