Ταξίδια: Οι 4+1 τάσεις που θα διαμορφώσουν το τοπίο του 2026

Από το τέλος της πανδημίας μέχρι και σήμερα, τα ταξίδια που βασίζονται στην εμπειρία συνεχίζουν να εξελίσσονται, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από τις επισκέψεις σε αξιοθέατα περισσότερο προς ουσιαστικά ταξίδια που βοηθούν τους ταξιδιώτες να συνδεθούν με τους ανθρώπους και τα μέρη που επισκέπτονται.

Το CNBC ανέλυσε 25 ταξιδιωτικές εκθέσεις και εντόπισε τις πέντε μεγαλύτερες τάσεις που πρόκειται να διαμορφώσουν το τοπίο του τουρισμού για τη χρονιά που έρχεται.

Αντι-τουριστικά ταξίδια

Για να βιώσουν καλύτερα την τοπική κουλτούρα, να αποφύγουν τη συμβολή στον υπερτουρισμό και ενδεχομένως να εξοικονομήσουν και χρήματα, οι ταξιδιώτες αποφεύγουν όλο και περισσότερο τις περιόδους αιχμής και τους προορισμούς με μεγάλη επισκεψιμότητα.

Σε ποσοστό 45% οι σύμβουλοι του ταξιδιωτικού πρακτορείου Virtuoso εκτιμούν ότι οι πελάτες τους αρχίζουν να προσαρμόζουν τα σχέδιά τους λόγω της κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα, ο 76% αναφέρει αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια κατά τη διάρκεια της μέσης ή εκτός αιχμής περιόδου, ενώ το 75% λέει ότι οι πελάτες προτιμούν προορισμούς με ήπιο καιρό, σύμφωνα με την «Έκθεση Luxe» της εταιρείας για το 2026.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο, έδειξε επίσης τους κορυφαίους τρόπους με τους οποίους οι ταξιδιώτες επιδιώκουν να ταξιδεύουν με βιώσιμο τρόπο, μειώνοντας την πίεση στις τοπικές κοινότητες επιδιώκοντας αυθεντικές εμπειρίες.

Αυτή η μετατόπιση τροφοδοτεί την άνοδο των λεγόμενων «δευτερευόντων πόλεων», οι οποίες βρίσκονται έξω από τους μεγάλους τουριστικούς κόμβους και προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες.

Η διαδικτυακή ταξιδιωτική πλατφόρμα Agoda διαπίστωσε εξάλλου πως οι αναζητήσεις καταλυμάτων σε δευτερεύοντες προορισμούς της Ασίας αυξάνονται κατά 15% ταχύτερα από ό,τι σε παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς.

Η Έκθεση Προοπτικών Ταξιδιών 2026 έδειξε επίσης ότι οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται τη συγκεκριμένη μετατόπιση. Για παράδειγμα, η Ινδονησία και η Ιαπωνία στρέφονται σε περιφερειακές καμπάνιες για να απομακρύνουν τους επισκέπτες από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Διακοπές «αποτοξίνωσης»

Παραδοσιακά, τα all-inclusive ταξίδια αφορούσαν την αποτελεσματικότητα, με τους ταξιδιώτες να σχεδιάζουν τους τρόπους που θα ταξίδευαν ώστε να μεγιστοποιήσουν τον χρόνο των διακοπών τους.

Αλλά σήμερα, οι ταξιδιώτες μοιάζουν να είναι ψυχικά εξαντλημένοι πριν ξεκινήσουν ένα ταξίδι και αναθέτουν όλο και περισσότερο τον προγραμματισμό σε πρακτορεία ή ακόμα και σε ξενοδοχεία που προσφέρουν πακέτα all-inclusive, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση ταξιδιών της Lemongrass Marketing.

Ουσιαστικά, «οι ταξιδιώτες θέλουν κάποιον που εμπιστεύονται να κάνει καλές επιλογές για αυτούς, ώστε να μπορούν να ξεκουραστούν σωστά», δήλωσε στο CNBC η Τάρα Σβενκ, ανώτερη διευθύντρια ψηφιακής στρατηγικής της Lemongrass Marketing.

«Καθώς η υπερπληροφόρηση και η κόπωση γίνονται καθοριστικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης ζωής, τα ταξίδια που σχεδιάζονται από ειδικούς δεν είναι πλέον ένα εξειδικευμένο πρόσθετο ευεξίας, αλλά γίνεται μια βασική προσδοκία, ιδιαίτερα μεταξύ των ταξιδιωτών με περιορισμένο χρόνο και υψηλό άγχος», πρόσθεσε η Σβενκ.

Η τάση αυτή έχει αναδιαμορφώσει τα ταξίδια υψηλής ποιότητας, αντικαθιστώντας τις ατελείωτες επιλογές με συγκεκριμένες προτάσεις, σημειώνει η εταιρεία πολυτελών ταξιδιών HunterMoss.

Αυτό επιτρέπει στους ταξιδιώτες υπερπολυτελείας «να είναι ελεύθεροι από το να σκέφτονται επιπλέον κόστος ή προγραμματισμό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους» εξηγεί η Τζούλι Χάντερ, διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος της HunterMoss.

Η ευεξία ξεπερνά τα spa

Μια άλλη τάση που επεκτείνεται είναι τα ταξίδια ευεξίας, τα οποία έχουν εξελιχθεί από απλά πακέτα spa του παρελθόντος σε προγράμματα μακροζωίας που υποστηρίζονται από την επιστήμη και ταξίδια με επίκεντρο την ψυχική υγεία.

Οι προσφορές περιλαμβάνουν προγράμματα Αγιουρβέδα στην Ινδία, αποδράσεις γιόγκα και σερφ στην Κόστα Ρίκα και σιωπηλά καταφύγια στον Καναδά.

Πολλοί είναι οι ταξιδιώτες βλέπουν τα ταξίδια ευεξίας ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην υγεία, σύμφωνα με την έκθεση Virtuoso.

Η ελκυστικότητα αυτών των ταξιδιών υπερβαίνει τα όρια της τάξης, από οικονομικά ταξίδια στη φύση έως μια τάση «υγιών πλούσιων». Είναι επίσης δημοφιλή σε μοναχικούς ταξιδιώτες και ζευγάρια, καθώς και σε μεγαλύτερους και νεότερους ταξιδιώτες, αναφέρει η έκθεση.

Τα δύο τρίτα των Αμερικανών ταξιδιωτών κάτω των 35 ετών λένε ότι προτιμούν ενεργά ταξίδια που περιλαμβάνουν πεζοπορία, ράφτινγκ και ποδηλασία, και πάνω από το 50% πιστεύει στη διατήρηση μιας ρουτίνας ευεξίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σύμφωνα με ξεχωριστή έκθεση του ταξιδιωτικού πράκτορα Contiki.

Νοσταλγικά ταξίδια

Οι νεότεροι ταξιδιώτες αναζητούν διακοπές που τους ταξιδεύουν στις αναμνήσεις τους.

Σχεδόν 8 στους 10 Αμερικανούς κάτω των 35 ετών λένε ότι είτε έχουν είτε θέλουν να αναδημιουργήσουν ένα ταξίδι που να τους θυμίζει την παιδική τους ηλικία, σύμφωνα με την έκθεση της Contiki.

Ταυτόχρονα, οι νέοι συνταξιούχοι, ομάδα που αρχίζει να περιλαμβάνει τα παλαιότερα μέλη της Gen Χ, αγκαλιάζουν την ελευθερία τους μέσω ταξιδιών, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων The Future Laboratory.

Μη έχοντας εργοδότες και με μεγάλα πλέον παιδιά, επιλέγουν ταξίδια μεγάλης διάρκειας, τόσο χερσαία όσο και με κρουαζιερόπλοια, που είναι πιο περιπετειώδη από τα ταξίδια των συνταξιούχων του παρελθόντος, ανέφερε η έκθεση της Contiki.

Η έκθεση επισημαίνει ότι σχεδόν το 25% των συνταξιούχων έχουν ταξιδέψει για ένα χρόνο ή σκέφτονται να το κάνουν, επικαλούμενη έρευνα από τον βρετανικό φορέα διαχείρισης χωριών συνταξιοδότησης Inspired Villages.

Η ΑΙ στις υπηρεσίες ξενοδοχείων

Ενώ περισσότεροι ταξιδιώτες στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουν τις κρατήσεις τους, τα ξενοδοχεία τη χρησιμοποιούν επίσης για να κατανοήσουν καλύτερα τους επισκέπτες τους.

Το επόμενο έτος αναμένεται να σηματοδοτήσει μια σημαντική στροφή για τα ξενοδοχεία που θα μεταβούν από την αντίδραση στα αιτήματα των επισκεπτών στην πρόβλεψη των επιθυμιών τους, χρησιμοποιώντας προγνωστική νοημοσύνη για την εξατομίκευση των διαμονών πριν από την άφιξη των επισκεπτών, σύμφωνα με την έκθεση της Oracle Hospitality.

Ορισμένα ξενοδοχεία επιτρέπουν ήδη στους επισκέπτες να εξατομικεύουν κάθε λεπτομέρεια του δωματίου τους.

«Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνεται, η εξατομίκευση δεν θα είναι πλέον μια πρόσθετη έκπληξη, αλλά το προεπιλεγμένο λειτουργικό σύστημα επιλογής» τονίζει η έκθεση της Amadeus.