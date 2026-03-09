Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα

Το παλιό σπίτι σε ισπανικό, αποικιακό στυλ χτίστηκε το 1851 και βρισκόταν σε κατάσταση παρακμής όταν ο Αμερικανός συγγραφέας Έρνεστ Χέμινγουεϊ και η σύζυγός του, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Πολίν Φάιφερ, αποφάσισαν να το ανακαινίσουν, για να ζήσουν τελικά εκεί από το 1931 έως το 1939. Ωστόσο, ενώ το σπίτι σύντομα έγινε το σπίτι του ζεύγους, η Πάιφερ αρχικά δεν ενθουσιάστηκε με τον υποβαθμισμένο χώρο και δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί.

Αφού μετακόμισαν στο Κι Γουέστ το 1928, ο Χέμινγουεϊ και η Φάιφερ έγιναν φίλοι με τον Τσαρλς και τη Λορίν Τόμσον -ο Τσαρλς ήταν ιδιοκτήτης του καταστήματος σιδηρικών Thompson Hardware Store και η Λορίν, κληρονόμος, είχε εργαστεί ως συντάκτρια μόδας για την παρισινή Vogue.

Τα ζευγάρια έγιναν στενοί φίλοι και ο Χέμινγουεϊ ανέθεσε στη Λορίν να βρει για τον ίδιο, τη σύζυγό του και το παιδί τους που θα γεννιόταν σύντομα ένα σπίτι στο νησί για τον χειμώνα του επόμενου έτους.

«Ένα άθλιο ερείπιο σπιτιού»

Πριν ο Χέμινγουεϊ και η Φάιφερ φύγουν από το Κι Γουέστ για το Κάνσας Σίτι για να γεννήσουν το παιδί τους, η Λορίν είχε δείξει στη Φάιφερ το σπίτι στον αριθμό 907 της οδού Whitehead Street, ένα διώροφο πέτρινο κτήριο σε οικόπεδο ενός στρεμμάτων και μισού, που χρειαζόταν επειγόντως επισκευές.

Η Λορίν το περιέγραψε ως «ένα άθλιο ερείπιο σπιτιού» και η Πολίν συμφώνησε, αποκαλώντας το «ένα καταραμένο, στοιχειωμένο σπίτι», όπως αναφέρεται στο βιβλίο Hemingway’s Key West του Στιούαρτ Μακάιβερ.

Το ζευγάρι επέστρεψε στο νησί την άνοιξη του 1931 κι έπρεπε να εγκατασταθεί κάπου, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φάιφερ ήταν τότε έγκυος στο δεύτερο παιδί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λορίν τους έκανε την υπενθύμιση: «Λοιπόν, υπάρχει πάντα το στοιχειωμένο σπίτι», οπότε κι αυτοί αποφάσισαν να το ξαναδούν.

«Το μέρος που αγόρασαν θεωρείται ένα από τα πιο ιδανικά σημεία της πόλης για κατοικία. Με λίγες μόνο βελτιώσεις στον μεγάλο κήπο και στο μεγάλο κτήριο, η ιδιοκτησία θα γίνει ένα από τα πιο όμορφα μέρη στο Κι Γουέστ»

Ο πλούσιος θείος

Η Φάιφερ αποφάσισε να ζωντανέψει την έπαυλη και, χωρίς πλέον να φοβάται την ενέργειά της, αγόρασαν το σπίτι για 8.000 δολάρια στις 29 Απριλίου 1931, με χρήματα που έλαβαν από έναν πλούσιο θείο της Φάιφερ.

Την επόμενη μέρα, η εφημερίδα Key West Citizen δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με την αγορά τους: «Ο κ. και η κα Χέμινγουεϊ έχουν περάσει πολλά χειμώνες στο Κι Γουέστ» έγραφε το άρθρο. «Τους αρέσει τόσο πολύ το κλίμα εδώ και απολαμβάνουν τόσο πολύ το ψάρεμα, που αποφάσισαν να επενδύσουν σε μια κατοικία. Το μέρος που αγόρασαν θεωρείται ένα από τα πιο ιδανικά σημεία της πόλης για κατοικία. Με λίγες μόνο βελτιώσεις στον μεγάλο κήπο και στο μεγάλο κτήριο, η ιδιοκτησία θα γίνει ένα από τα πιο όμορφα μέρη στο Κι Γουέστ».

Και μια πισίνα

Η οικογένεια ταξίδεψε σύντομα στην Ισπανία, όπου ο Χέμινγουεϊ δούλευε πάνω σε ένα βιβλίο για τις ταυρομαχίες, αλλά επέστρεψαν στο Κι Γουέστ λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όταν και η κατοικία θα άρχιζε να ανακαινίζεται πλήρως.

Ο δεύτερος όροφος μετατράπηκε σε γραφείο για τον Χέμινγουεϊ, όπου απολάμβανε την απομόνωση που του πρόσφερε το σπίτι για τη δουλειά του. Εκεί, συνέχισε τη ρουτίνα του να γράφει κάθε πρωί στις 8, περπατώντας από μια ειδικά κατασκευασμένη σιδερένια πασαρέλα στο υπνοδωμάτιό του στον δεύτερο όροφο μέχρι το γραφείο του.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, η δομή ανακαινίστηκε, τα υδραυλικά επισκευάστηκαν, οι οροφές, οι τοίχοι και τα ξύλινα πατώματα αντικαταστάθηκαν, και το υπόγειο μετατράπηκε σε κελάρι για τα ευρωπαϊκά κρασιά του Χέμινγουεϊ.

Η Φάιφερ επέβλεψε όλη την διαμόρφωση του κήπου, από ένα δέντρο που φυτεύτηκε στα πόδια του κρεβατιού της μέχρι μια έκπληξη για τον σύζυγό της, μια ιδιωτική πισίνα στην πίσω αυλή (με το εκπληκτικό κόστος των 20.000 δολαρίων, δυόμισι φορές το κόστος του ίδιου του σπιτιού).

Μέσα στο «στοιχειωμένο» σπίτι της οδού Whitehead 907

Τελικά, άντε γεια!

Κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην οδό Whitehead 907, ο Χέμινγουεϊ έγραψε μερικά από τα καλύτερα έργα του: το μη μυθοπλαστικό έργο Οι Πράσινοι Λόγοι της Αφρικής του 1935, τα διηγήματα «Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο» και «Η Μικρή χαρούμενη Ζωή του Φράνσις Μακόμπερ» του 1936 και το μυθιστόρημα Να Έχεις και να μην Έχεις του 1937.

Μετά τον θάνατό του το 1961, το αδημοσίευτο χειρόγραφο του τελικού μεταθανάτιου έργου Νησιά της Καραϊβικής ανακαλύφθηκε σε ένα θησαυροφυλάκιο στο γκαράζ.

Ο Χέμινγουεϊ μετακόμισε από το σπίτι στην Κούβα το 1939, ενώ η Φάιφερ, μετά το διαζύγιό τους το 1940, παρέμεινε στο σπίτι μέχρι τον θάνατό της το 1951. Μετά το 1961, τα τρία παιδιά τους δημοπράτησαν το σπίτι για 80.000 δολάρια.

Το 1964 μετατράπηκε σε δημόσιο μουσείο με την ονομασία Hemingway House and Museum και παραμένει το πιο δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στο Κι Γουέστ.

*Με στοιχεία από faroutmagazine.co.uk