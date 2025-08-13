Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα χωριά του νησιού και τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς
Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Χίου, αλλά και των Ψαρών προκάλεσε η φωτιά. Το νησί των Ψαρών και χωριά της Χίου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Θα χρειαστούν μέρες μέχρι να αντιμετωπιστεί η ζημιά.
Ακόμη και τα Ψαρά έχει επηρεάσει η μεγάλη φωτιά που μαίνεται στη Χίο, καθώς έχει προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση του νησιού. Στη Χίο αρκετά χωριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Η φωτιά στη Χίο καίει σε πολλά μέτωπα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές.
Γεννήτριες στα Ψαρά
Για να αντιμετωπιστεί το μπλακ-άουτ στα Ψαρά μεταφέρονται γεννήτριες στο νησί. Θα τεθούν σε λειτουργία έως ότου αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.
Καμένοι στύλοι στη Χίο
Από τη φωτιά στη Χίο έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τα χωριά Κηπουριές, Βολισσός, Παρπαριά, Ποταμιά, καθώς και άλλα χωριά στην περιοχή της Αμανής.
Η φωτιά στη Χίο έχει καταστρέψει τουλάχιστον 150 στύλους μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος και θα απαιτηθούν αρκετές ημέρες έως ότου αντικατασταθούν.
Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η πρώτη προσπάθεια επικεντρώνεται στην επαναφορά του ρεύματος στη Βολισσό. Αυτή η διαδικασία εκτιμάται ότι θα απαιτήσει τουλάχιστον τρεις με τέσσερις ημέρες. Η αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στους παραλιακούς οικισμούς, αλλά και στα χωριά Παραπαριά, Ποταμιά και λοιπές περιοχές της Αμανής, παραμένει χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
7-10 μέρες
Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα απαιτηθούν από 7 έως 10 μέρες, ίσως και περισσότερο για την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης στα χωριά του νησιού. Η εκτίμηση αυτή είναι πρόχειρη και με βάση τα παρόντα δεδομένα, καθώς η φωτιά δεν έχει κατασβεστεί και υπάρχει κίνδυνος για περισσότερες ζημιές.
Σε μια προσπάθεια να επιταχυνθούν οι εργασίες επανηλεκτροδότησης της βορειοδυτικής Χίου, στο νησί πηγαίνουν συνεργεία ενίσχυσης από τη Βόρεια Ελλάδα, αποτελούμενα από 40 τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.
