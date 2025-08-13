Δυστοπία στη Χίο – Εκτός ελέγχου το πύρινο μέτωπο, κοντά σε σπίτια και επιχειρήσεις οι φλόγες

Η δυστοπία συνεχίζεται στην Χίο. Πέρα από τα πολλά μέτωπα φωτιάς, τουλάχιστον 4 πυροσβέστες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα.

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών. Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 7 περιστατικά (με αναπνευστικά προβλήματα) στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

Σε 10 Πυροσβέστες πραγματοποιήθηκε η Παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο (αναπνευστικά και ελαφρά εγκαύματα)

Απεγκλωβισμός πολιτών από τις παραλίες της Βολισσού στη Χίο

Επίσης, στη Χίο, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), διεξήχθη ευρείας κλίμακας επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών, από τις παραλίες «Λημνιά» και «Αγία Μαρκέλλα» της Βολισσού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος: πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο. Στο έργο των απεγκλωβισμών συμμετείχαν και ιδιωτικά σκάφη.

Από θαλάσσης έχουν διασωθεί τουλάχιστον 56 άτομα. Από αυτά, τα 54 μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιθί και δύο στην περιοχή Λαγαδά. Οι αρχές της Χίου παρέμεναν σε επιφυλακή λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών. Δυστυχώς οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν από τις αναζωπυρώσεις.

«Ανεξέλεγκτη η κατάσταση» στη Χίο

Από νωρίς μιλώντας στο in και την Δήμητρα Τριανταφύλλου, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Χίου, Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, εξηγώντας την δύσκολη μάχη με την οποία είναι αντιμέτωπη η πυροσβεστική.

Όπως ανέφερε ο κ. Μιχαλόπουλος, «η κατάσταση σε όλα τα μέτωπα στον Δήμο Αμανής στη βορειοδυτική Χίο είναι ανεξέλεγκτη, σπίτια εξοχικά έχουν καεί, αυτοκίνητα έχουν καεί, είναι τραγική η κατάσταση. Έχουμε και αναφορές για τραυματισμούς σε εθελοντές πυροσβέστες».