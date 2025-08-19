Η χώρα του «Pass» της κυβέρνησης Μητσοτάκη – «Χίος Pass» προτείνει ο Μηταράκης και για το νησί μετά τις φωτιές

Το «Αχαΐα Pass» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση «ζήλεψε» ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, και αποφάσισε να προτείνει στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ένα… «Χίος Pass» με στόχο τη στήριξη της περιοχής Αμανή, μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που κατέκαψαν το νησί. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι το «Αχαΐα Pass» προκάλεσε ήδη την αντίδραση του Δήμου Πατρέων.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Πολίτης» της Χίου, ο κ. Μηταράκης συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χίου, μη παραλείποντας να σημειώσει ότι παρά την κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων μέσων, οι καιρικές συνθήκες λειτούργησαν αποτρεπτικά για την αποτελεσματικότητά τους.

«Υπήρχαν αεροπλάνα, αλλά ακόμα και όταν ήρθαν δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν λόγω των καιρικών συνθηκών. Το ίδιο ζήσαμε και τον Ιούνιο, όταν δεν μπορούσαν να πάρουν νερό από τη θάλασσα λόγω κυματισμών», όπως είπε.

Παρουσίασε, μάλιστα, ένα πλέγμα παρεμβάσεων για την ανασυγκρότηση της Αμανής, μεταξύ των οποίων τη δημιουργία ενός προγράμματος φιλοξενίας «Χίος Pass», ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ – κατά τα πρότυπα του «Αχαΐα Pass», που κινείται, ομοίως, στα πρότυπα του «Εύβοια Pass» – το οποίο θα επιδοτεί τη διαμονή επισκεπτών στην Αμανή της Χίου, ως μέτρο τόνωσης του τουρισμού και της τοπικής αγοράς.

Πρότεινα βέβαια και μέτρα για την αποζημίωση των πληγέντων, όπως την πλήρη ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου κρατικής αρωγής, όπως αυτό τροποποιήθηκε το 2024, για αποζημίωση με ταχύτατες διαδικασίες, καθώς και την ίδρυση ειδικού ταμείου, με τη συμβολή και ιδιωτών χορηγών (σ.σ. αλοίμονο), για την κάλυψη ζημιών που δεν προβλέπονται από την κρατική μέριμνα.

Αυτή τη φορά δεν θα κάνει βιντεοκλήση στον Μητσοτάκη

Αυτή τη φορά, πάντως, ο κ. Μηταράκης κινήθηκε πιο θεσμικά, από την προηγούμενη όταν πήρε σε… βιντεοκλήση τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του χωριού Βολισσός στη Χίο, ώστε να «ενημερωθεί για τις άμεσες ανάγκες».

Γι’ αυτό και απέστειλε επιστολή προς τον πρωθυπουργό, την οποία, άλλωστε, ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «χρειάζεται τώρα ένα πρόγραμμα στήριξης, ένα Πρόγραμμα CHIOS PASS, με έμφαση στις πυρόπληκτες περιοχές της Αμανής».