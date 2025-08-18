Μία κόλαση επί γης έζησαν πριν από λίγες ημέρες οι κάτοικοι στην Αχαΐα, με τη μεγάλη φωτιά να φτάνει μια ανάσα από την πόλη της Πάτρας. Η κυβέρνηση που επέλεξε ως πρώτη γραμμή επικοινωνιακής άμυνας να επιτεθεί στον δήμαρχο Πατρέων εξήγγειλε πλέγμα δράσεων για την αποκατάσταση των πληγέντων με μέτρα «copy paste» που «δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες», σύμφωνα με τον δήμο Πατρέων.

Με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, τη Δευτέρα (18/08), πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον συντονισμό των ενεργειών στήριξης των πυρόπληκτων περιοχών.

Αποζημίωση έως 6.000 ευρώ για οικοσκευές, επιδότηση 80% για την επισκευές και… «Αχαΐα Pass»

Σε αυτή συμμετείχαν ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο γ.γ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευστάθιος Σταθόπουλος και ο διοικητής του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, καθώς και οι δήμαρχοι και οι τοπικοί φορείς.

Τα μέτρα της κυβέρνησης για τους πληγέντες

Ανακοινώθηκε πως οι άνθρωποι που έμειναν χωρίς κατοικία, μπορούν να ενοικιάσουν οικία, λαμβάνοντας ένα ποσό που ξεκινάει από 300 ευρώ και φτάνει στα 500 ευρώ (ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας) ως επιδότηση ενοικίου.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι δήμοι θα αναλάβουν να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις των πολιτών με ζημιές στις κατοικίες τους, στο διάστημα 20 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου, ώστε οι πληγέντες να λάβουν άμεσα:

600 ευρώ ως έκτακτο οικονομικό βοήθημα

2.000 ευρώ για κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν «πράσινες»

4.000 ευρώ για τα «κίτρινα» σπίτια

6.000 ευρώ για τις «κόκκινες» κατοικίες

Για την καταβολή των ενισχύσεων απαιτούνται το χαρτί της αυτοψίας των ειδικών κλιμακίων (με τις καταγραφές να ολοκληρώνονται σήμερα), καθώς και το Ε1 και Ε9 του ιδιοκτήτη.

Ακόμα, όπως σημείωσε ο υφυπουργός, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει εκδοθεί η ΚΥΑ με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και οι πολίτες θα μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες επισκευής ή ανακατασκευής της οικίας τους, με επιδότηση στο 80% του κόστους.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την εφαρμογή του «ΑΧΑΪΑ PASS», ενός προγράμματος ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της τοπικής τουριστικής κίνησης, κατά τα πρότυπα του «ΕΥΒΟΙΑ PASS». Επιπλέον, προανήγγειλε ακόμη ένα μέτρο στήριξης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, το οποίο θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε ότι οι διαδικασίες πρέπει να είναι «γρήγορες και αποτελεσματικές», δίνοντας έμφαση σε πέντε άξονες:

Αποκαταστάσεις ζημιών

Αποζημιώσεις πληγέντων

Αποκατάσταση υποδομών

Αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα

Πλήρης αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Πάτρας

Διαμαρτυρία των πυρόπληκτων

Έξω από το κτίριο της περιφέρειας, που πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη, πυρόπληκτοι της Αχαΐας πραγματοποίησαν παρέμβαση, ζητώντας άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές και 100% αποζημίωσή τους.

Συγκεντρώθηκαν από διάφορες περιοχές των δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Διπλά στους πληγέντες βρέθηκε επίσης, αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής Πάτρας.

«Για ακόμη μια φορά ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτούργησε και οι περιουσίες μας έγιναν στάχτη», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι διαμαρτυρόμενοι, σύμφωνα με το pelop.gr.

Στην παρέμβασή του, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρο, στάθηκε «στη μάχη που δόθηκε από τον λαό για να σώσει την περιουσία του, από κοινού με τις συνδικαλιστικές δυνάμεις την ίδια ώρα της απουσίας του κρατικού μηχανισμού». Κατήγγειλε επίσης, την ευθύνη της κυβέρνησης να μην σταματήσουν οι εργασίες στη ΒΙΠΕ θέτοντας σε κίνδυνο τους εργάτες και ενώ μαίνονταν οι εστίες φωτιάς στην περιοχή.

Στην παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα και του δήμου Πατρέων στάθηκαν οι πρόεδροι του πολιτιστικού συλλόγου Βούντενης και του Αρκικού Διαμερίσματος Πάτρας, καθώς και πληγέντες, από τη Δυτική Αχαΐα.

Ο Δήμος Πατρέων για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης

Στο άκουσμα των μέτρων, ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Πατρέων και η δημοτική αρχή.

«Είναι πρόκληση να έρχεται κυβερνητικό κλιμάκιο, μια σχεδόν εβδομάδα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο νομό, με εξαγγελίες που δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας. Καταγγέλλουμε στο λαό της Πάτρας την απόλυτη σιωπή της κυβέρνησης για έκτακτη και άμεση χρηματοδότηση, ώστε να παρθούν εδώ και τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη πλημμυρών και την αποκατάσταση των υποδομών του Δήμου μας.

Απαιτούμε εδώ και τώρα έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Πατρέων, από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες αποκατάστασης των ζημιών σε βασικές υποδομές (δρόμους, δίκτυα, έργα αντιστήριξης κ.λπ.), αλλά και για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Άμεση και χωρίς καθυστερήσεις αποζημίωση κατοίκων, επαγγελματιών, αγροτών και κτηνοτρόφων στο 100% της συνολικής ζημιάς, με καταβολή όλου του ποσού από την πρώτη στιγμή και όχι σε δόσεις, καθώς και άμεση καταβολή ενοικίου σε όσους τα σπίτια τους καταστράφηκαν.

Η κυβέρνηση όπως ξέρει με αμεσότητα να εξαγγέλλει «Αχαΐα Pass», ύψους 1,5 εκατομμυρίου, για να χρυσώσει το χάπι μιας καταστροφής που δεν ήταν αναπόφευκτη, ενισχύοντας τους μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού, άμεσα να πάρει μέτρα για το λαό μας και τις ανάγκες του».