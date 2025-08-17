Μία κόλαση επί γης έζησαν πριν από λίγες ημέρες οι κάτοικοι στην Αχαΐα, με τη μεγάλη φωτιά να φτάνει στην πόλη της Πάτρας.

Φλόγες παντού, μυρωδιά καπνού και απανωτά μηνύματα του 122 για εκκενώσεις περιοχών, συνέθεταν το σκηνικό τρόμου μέσα στο οποίο έζησαν οι άνθρωποι στην Πάτρα, λόγω της μεγάλης φωτιάς που κατέκαψε τα πάντα στο πέρασμά της.

Σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες, πολίτες έχασαν τις περιουσίες τους εν ριπή οφθαλμού.

Η εικόνα που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα είναι αποκαρδιωτική. Από το Προάστιο έως τη Μπάλα, μια τεράστια έκταση έχει μετατραπεί σε απέραντο καμένο τοπίο, με τη φύση να έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Συγκλονιστικά εναέρια πλάνα, που κατέγραψε το dronevibes.gr και δημοσιεύθηκαν στο TikTok, δείχνουν την πραγματική διάσταση της καταστροφής. Το βίντεο αποτυπώνει τη γη που άλλοτε έσφυζε από ζωή, τώρα σκεπασμένη από στάχτη και αποκαΐδια.