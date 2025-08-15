Συνεχίζονται τα προβλήματα στα καμμένα – Για μια ακόμα ημέρα χωρίς ρεύμα και νερό σε Χίο και Αχαΐα

Μπορεί η μάχη με τα πύρινα μέτωπα να έχει θετική έκβαση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταφέρνουν να περιορίσουν τις φωτιές μετά και την εξασθένηση των ανέμων, όμως τα προβλήματα δεν έχουν σταματήσει για τους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών.

Όσοι δεν έχουν δει τις περιουσίες τους να καταστρέφονται και προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους στο ίδιο μέρος, βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπως η Δυτική Αχαΐα και η Χίος οι πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση.

Χωρίς ρεύμα η μισή Βολισσός

Συγκεκριμένα, στη Βολισσό εκατοντάδες σπίτια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς η καταστροφική πυρκαγιά προκάλεσε προβλήματα στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ δίνουν μάχη με τον χρόνο, ώστε να αποκαταασταθούν άμεσα οι ζημιές, την ώρα που το Σάββατο 16/8 αναμένεται στο νησί τα κλιμάκια του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών στο νησί, με σκοπό να ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Πολλά προβλήματα στην Αχαΐα

Σοβαρές είναι οι καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και στη Δυτική Αχαΐα, μετά τις φωτιές των προηγούμενων ημερών.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, η βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα Μοιρέικα, επηρεάζει τα Βραχνέικα, το Μονοδένδρι, τα Ροΐτικα και γειτονικούς οικισμούς.

Ωστόσο, χωρίς νερό παραμένουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα αρκετές συνοικίες της Πάτρας, με το δήμο Πατρέων να στέλνει βυτιοφόρα για να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ, ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει τις εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή Βελβιτσίου – Μπάλα. Μόλις ολοκληρωθούν, θα τεθούν σε λειτουργία οι γεωτρήσεις, ώστε να αρχίσει η σταδιακή επαναφορά της υδροδότησης στις βόρειες συνοικίες της πόλης που αντιμετωπίζουν τα πιο σοβαρά προβλήματα.