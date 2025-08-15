Βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα – Μάχη με διάσπαρτες εστίες στη Χίο

Για ένα ακόμα 24ωρο συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα, με σύμμαχο τις βελτιωμένες καιρικές συνθήκες και την εξασθένηση των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα η εικόνα στα μέτωπα των πυρκαγιών είναι βελτιωμένη, χωρίς ενεργό μέτωπο, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες.

Στη Χίο η μεγαλύτερη δυσκολία

Το δυσκολότερο μέτωπο είναι στη Χίο, όπου η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Καμπιάς, στο οποίο δεν μπορούν να φτάσουν οι επίγειες δυνάμεις.

Για το λόγο αυτό, στο νησί επιχειρούν συνολικά 8 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα δύο αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο.

Την ίδια ώρα, ελικόπτερα βρίσκονται και στα μέτωπα της Αχαΐας, του Γυμνότοπου Πρέβεζας και στη Ζάκυνθο, προκειμένου να γίνεται διαβροχή στα καμμένα.

Σε όλα τα μέτωπα οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν και επιχειρούν, προκειμένου να καταφέρουν να σβήσουν τελείως τις φωτιές και να προλάβουν οποιαδήποτε αναζωπύρωση λόγω ανέμων.

Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS από τις τελευταίες πυρκαγιές έχουν καεί περισσότερα από 100.000 στρέμματα δασικών και αγροτοδασικών εκτάσεων.

Ειδικότερα, έχουν καεί πάνω από 43.000 στρέμματα στη Χίο, σχεδόν 30.000 στρέμματα στην Πρέβεζα, πάνω από 23.000 στη Ζάκυνθο και πάνω από 10.000 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα.