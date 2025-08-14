Πού έχει φωτιές τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
Μάχη με τις φλόγες δίνουν για τρίτη μέρα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής σε Χίο και Αχαΐα - Νέες φωτιές έχουν ξεσπάσει στην Κερατέα αλλά και στην Ερμιόνη Αργολίδας
Μάχη με τις φωτιές και τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες για τρίτη ημέρα σήμερα, με τους ανέμους να έχουν τουλάχιστον πέσει διευκολύνοντας το έργο της κατάσβεσης. Ωστόσο, νέες φωτιές ξέσπασαν το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κερατέα και στην Ερμιόνη Αργολίδας.
Στη Χίο υπάρχουν ενεργά μέτωπα σε πολύ δύσβατα σημεία και κοντά στον οικισμό Παρπαριά, ενώ στην Αχαΐα η μάχη δίνεται σε διάσπαρτες εστίες και σε ενεργό μέτωπο στην περιοχή από Κεραίες προς Ρωμανό.
Οι πύρινες γλώσσες έχουν καταπιεί δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψαν σπίτια και ζώα. Πολλές πληγείσες περιοχές δεν έχουν ρεύμα και νερό.
Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας ΕΔΩ.
Στον χάρτη του Zoom Earth επίσης μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας ΕΔΩ.
Πολιτική Προστασία και πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή για τις αναζωπυρώσεις.
Φωτιές: Στάχτη δεκάδες χιλιάδες στρέμματα
Εικόνες από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίοι πέρασαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025, επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Οι εν λόγω δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν την έκταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές φωτιές στη Χίο, στη Ζάκυνθο, στην Πρέβεζα και στην Κάτω Αχαΐα.
Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, είχαν καεί συνολικά περισσότερα από 100.000 στρέμματα.
Συγκεκριμένα, στάχτη έγιναν 42.466 στρέμματα στη Χίο, 22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο, 26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα, και 9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα.
