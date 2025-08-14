«Μεγάλη ζημιά στη Χίο» λέει ο Μουτζούρης – «Εκτός κλίματος οι δηλώσεις Βούλτεψη»
Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης υποστήριξε ότι οι εθελοντές και οι πυροσβέστες δίνουν όπως κάθε φορά μεγάλη μάχη με τις φλόγες.
Αντιμέτωπη με μια μεγάλη καταστροφή βρίσκεται η Χίος, που βλέπει τις φλόγες να καίνε το νησί. «Έχει γίνει μεγάλη ζημιά στο νησί», τόνισε ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης μιλώντας στο MEGA.
Η συζήτηση περί εθελοντών
Ο κ. Μουτζούρης αναφέρθηκε και στο ζήτημα των εθελοντών, τονίζοντας πως «εδώ οι εθελοντές και οι πυροσβέστες μας σώζουν, όπως έκαναν και τον Ιούνιο στην αντίστοιχη πυρκαγιά της Χίου».
«Οι εθελοντές είναι συγκινητική η προσπάθεια που κάνουν, έχουν σπεύσει από όλο το νησί και βοηθάνε σε μεγάλους αριθμούς. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, αν δεν υπήρχαν οι πυροσβέστες μας, αν δεν υπήρχε Αστυνομία, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα» τόνισε ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου απαντώντας έτσι στις δηλώσεις της Σοφίας Βούλτεψη.
«Εκτός κλίματος»
«Θεωρώ ότι είναι τελείως άτοπα αυτά που λέγονται από τη Σοφία Βούλτεψη, από τον Κώστα Συνολάκη, είναι εκτός κλίματος, δεν ξέρουν τι συμβαίνει στο πεδίο. Η Σοφία γνωρίζει τα πεδία αλλά τώρα ήταν μία δήλωση η οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί.
Στο νησί, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, «υπάρχει ενεργό μέτωπο, είναι στο βόρειο μέρος του νησιού».
Πλήγμα στον τουρισμό
Ο ίδιος σημειώνει πως έχουν καεί κατοικίες, ενώ έχει επηρεαστεί και η τουριστική κίνηση.
«Σε όλη την Ελλάδα είναι το pick της τουριστικής περιόδου. Κατά συνέπεια υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχουν αποχωρήσεις επισκεπτών» πρόσθεσε ο Κώστας Μουτζούρης.
