Το μαύρο είναι το χρώμα που κυριαρχεί στη Βολισσό της Χίου, μετά το πέρασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Το πύρινο μέτωπο που κινήθηκε ταχύτατα άφησε πίσω του πληγές, που είναι άγνωστο αν θα μπορέσουν να επουλωθούν με το πέρασμα του χρόνου ή αν θα αποτελέσουν τη χαριστική βολή στην πολύπαθη Αμανή.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι εγκαταλείφθηκαν τη δύσκολη ώρα, αφού τα εναέρια μέσα που επιχειρούσαν στην περιοχή ήταν ελάχιστα

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν αποτυπώνεται ένα μικρό δείγμα των όσων άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα στη Βολισσό και στους παραλιακούς οικισμούς.

Σπίτια καμένα – υπολογίζονται περί τα 30 – επιχειρήσεις που έγιναν στάχτη, όπως το πρατήριο υγρών καυσίμων, κτηνοτροφικές μονάδες που καταστράφηκαν, ελαιώνες, άλλες καλλιέργειες και αμπέλια που κατακάηκαν… μια μαύρη λίστα απωλειών χωρίς τέλος, όπως μεταδίδει το alithia.gr.

«Κρανίου τόπος»

Ο Ν. Αγραφιώτης ανέφερε ότι η περιοχή έγινε «κρανίου τόπος» και αυτή η φωτιά ήταν το τελειωτικό χτύπημα για την Αμανή.

Κάτοικοι με δάκρια στα μάτια αρνούνται να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί.

«Χωρίς λόγια»

Τον γύρο της Ελλάδας κάνει, άλλωστε, η φωτογραφία με μια ομάδα εξαντλημένων πυροσβεστών που ξάπλωσαν στη μέση του δρόμου έπειτα από την πολύωρη προσπάθειά τους για να καλύψουν τα τεράστια κενά στα μέσα πυρόσβεσης.