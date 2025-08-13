newspaper
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Το καθεστώς Μητσοτάκη έβγαλε τη Βούλτεψη να πει ότι για τις φωτιές φταίει η έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες (ντροπή) - Πού να μείνουν λεφτά από τα «μπλε κοπάδια» και το λυσσαλέο «φάγωμα» του Ταμείου Ανάκαμψης

Εποχικοί πυροσβέστες για ανεκδιήγητη Βούλτεψη: «Βγάλτε το σκασμό – Δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική»
Εποχικοί πυροσβέστες για ανεκδιήγητη Βούλτεψη: «Βγάλτε το σκασμό – Δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική»

Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε όλη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν. Βγάλτε το σκασμό επιτέλους», απαντούν οι εποχικοί πυροσβέστες στη Σοφία Βούλτεψη.

Άμεση και οξεία ήταν η αντίδραση των εποχικών πυροσβεστών στις ανεκδιήγητες δηλώσεις της βουλεύτριας της ΝΔ Σοφίας Βούλτεψη για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Οι εποχικοί πυροσβέστες δικαίως ένιωσαν οργή με τα λεγόμενα της κ. Βούλτεψη, ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται μόνιμους πυροσβέστες, αλλά εθελοντές.

«Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της.

Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε όλη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν. Βγάλτε το σκασμό επιτέλους, δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική», σημειώνουν οι εποχικοί πυροσβέστες σε ανάρτησή τους στο Facebook.

Ανεκδιήγητες δηλώσεις Βούλτεψη

Yπενθυμίζεται ότι η κ. Βούλτεψη, μιλώντας στο MEGA, την ωρα που η φωτιά στην Αχαϊα είχε πλέον μπει στον αστικό ιστό της Πάτρας, είπε μεταξύ άλλων τα εξής: «Εγώ που πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί παρά τους νόμους που έχουν κατά καιρούς κάνει όλες οι κυβερνήσεις; Στο θέμα των εθελοντών. Στη Γερμανία έχουν 1.000.000 προσωπικό για τις φωτιές και από αυτούς οι εθελοντές είναι 935.000 και οι μόνιμοι 65.000. Η Αυστρία έχουν 345.000 άτομα για πυρόσβεση και μόνιμοι είναι μόνο 2.500. Πιστεύω ότι όπως είναι η κατάσταση αντί να φτιάχνουν νόμους που να λένε θα έχει τη στολή θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές».

Η βουλεύτρια της ΝΔ, προσπάθησε να βγάλει «λάδι» την κυβέρνηση, καλύπτοντας τις αστοχίες και τις ολιγωρίες της στη διαχείριση και κυρίως την πρόληψη των πυρκαγιών.

Όμως το μόνο που κατάφερε ήταν να ρίξει «λάδι στη φωτιά», προκαλώντας την κατακραυγή όχι μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά από τους ίδιους τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή  βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Η βουλεύτρια δεν απέφυγε να δώσει «μαθήματα δημοσιογραφίας», στο πώς πρέπει να καλύπτονται οι πυρκαγιές. «Εγώ δεν θέλω πάνω στην στάχτη τώρα και στον ανθρώπινο πόνο να κάνω… ούτε να υποστηρίξω την κυβέρνηση ούτε να μαλώσω με συναδέλφους μου. Εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Είχαμε τόσες πολλές πυρκαγιές συγχρόνως, σε συνθήκες μεγάλου καύσωνα, μεγάλης ξηρότητας», είπε, σε μια κλασική αλλά άκομψη τακτική μετάθεσης ευθυνών.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Τις δηλώσεις της κ. Βούλτεψη, που εκτός από αλαζονεία φανερώνουν και άγνοια της πραγματικότητας, καταδίκασαν άμεσα στελέχη της αντιπολίτευσης, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό .

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Θα τη μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης; Είναι ικανός τουλάχιστον να κάνει αυτό το ελάχιστο;», τόνισε ο κ. Ζαχαριάδης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών, την ώρα που οι πολίτες βλέπουν τις περιουσίες τους να γίνονται στάχτη και καταγγέλλουν την απουσία μέσων και προσωπικού», τόνισε η Νέα Αριστερά.

Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας «μέχρι τώρα, παρακολουθούσε ως άλλος Νέρων από τη βίλα του στα Χανιά τη χώρα να καίγεται».

Τέλος, η Νέα Αριστερά επισήμανε πως «ας αποφασίσει όμως έστω τώρα την αποπομπή της Βούλτεψη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – αν και γνωρίζουμε ότι ένας πρωθυπουργός που πνίγεται στην αναλγησία και το ψέμα δεν έχει πια ούτε ντροπή, ούτε φραγμούς».

