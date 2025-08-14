newspaper
Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»
Πολιτική Γραμματεία 14 Αυγούστου 2025

«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»

Οι μεγάλες φωτιές που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν περιοχές της χώρας, αλλά και οι προκλητικές δηλώσεις ορισμένων «γαλάζιων» στελεχών έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Spotlight

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν και σήμερα, τρίτη ημέρα κατά την οποία οι καταστροφικές φωτιές απειλούν αρκετές περιοχές της χώρας και ειδικά την Αχαΐα και την Χίο, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας το «επιτελικό κράτος» του Κυριάκου Μητσοτάκη όχι μόνο για αναποτελεσματική διαχείριση, αλλά και για απόλυτη ανεπάρκεια στον τομέα της πρόληψης.

Την ίδια στιγμή, στελέχη του κυβερνώντος κόμματος – όπως η Σοφία Βούλτεψη που αποφάσισε ότι για τις μεγάλες φωτιές ευθύνεται η ανεπάρκεια εθελοντών, ή ο βουλευτής Αχαΐας και υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας, που με ανάρτησή του δίνει ραντεβού, μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο, με τους πληγέντες από την… Δευτέρα 18 Αυγούστου – ρίχνουν κυριολεκτικά «λάδι» στη φωτιά με τις δηλώσεις τους, προκαλώντας αγανάκτηση στους πολίτες και οργή στα πολιτικά κόμματα.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση, μετά τα απανωτά σκάνδαλα των τελευταίων δύο ετών (σ.σ. υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ), ζητά αλλαγή διακυβέρνησης, ενώ η χώρα διασύρεται διεθνώς από τα «δηλητηριώδη» δημοσιεύματα μεγάλων ξένων μέσων ενημέρωσης που κατηγορούν προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά τη χώρα, φθάνοντας στο σημείο να τον αποκαλούν (σ.σ. η γερμανική Taz) «νεκροθάφτη της Δημοκρατίας στην Ελλάδα».

ΠΑΣΟΚ: Πρωθυπουργός και υπουργοί χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας

Από την αξιωματική αντιπολίτευση, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και ο αρμόδιος υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν μια ρόδινη εικόνα για τα αποτελέσματα του κράτους και της κυβερνητικής διαχείρισης των πυρκαγιών», για να προσθέσει χαρακτηριστικά πως «σχεδόν ‘μάλωσαν’ τους πολίτες γιατί δεν τους το αναγνώρισαν».

«Από πλευράς μας, μόνο μια ερώτηση είναι σκόπιμο να απευθύνουμε: Η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τη διαχείριση των πυρκαγιών; Τι βαθμό βάζει το ‘επιτελικό’ κράτος στον εαυτό του;», αναρωτιέται ο κ. Τσουκαλάς, ρωτώντας, μάλιστα, τον Κεφαλογιάννη αν «θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση, που είχε κάνει προ λίγων εβδομάδων, ότι η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη για την αντιπυρική περίοδο».

Επιπλέον, έκανε λόγο για «πρωθυπουργό και υπουργούς χωρίς ευθύνες και χωρίς υποχρέωση λογοδοσίας», σημειώνοντας πως «οι πολίτες κουράστηκαν από μια διακυβέρνηση ανεύθυνη, ασύδοτη, που παράγει διαφθορά και δεν έχει όραμα και σχέδιο για τη χώρα».

Παπανδρέου: Η κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πελατειακή κατασπατάληση των πόρων

Από την πλευρά του, ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας, Γιώργος Παπανδρέου, που μαζί με κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ περιοδεύει στις πυρόπληκτες περιοχές, κάλεσε την κυβέρνηση «να εγκαταλείψει την πελατειακή κατασπατάληση των πόρων και να προχωρήσει άμεσα σε έναν εθνικό διάλογο για την εκπόνηση ενός ολιστικού εθνικού σχεδίου πράσινης βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και κοινωνικής ευημερίας».

Ο κ. Παπανδρέου, ο οποίος τόνισε πως η χώρα «τρέχει πίσω από τις τραγικές εξελίξεις», υπογράμμισε ότι «οι καταστροφές που ζούμε είναι το αποτέλεσμα της απουσίας πρόληψης και ανθεκτικότητας. Χωρίς άλλες καθυστερήσεις και δεύτερες σκέψεις, πρέπει να επενδύσουμε τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους εκεί όπου θα διασφαλίσουν το μέλλον της χώρας και των πολιτών της».

ΣΥΡΙΖΑ: Οι μόνοι που δεν φταίνε – το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί

«Για την κ. Βούλτεψη φταίνε οι λίγοι εθελοντές, για τον κ. Κεφαλογιάννη η Αυτοδιοίκηση και ο Πελετίδης του ΚΚΕ. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι το ανύπαρκτο επιτελικό κράτος και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπουργοί», σημείωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, σχολιάζοντας τις προκλητικές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τις πυρκαγιές.

Από την άλλη πλευρά, ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, χαρακτήρισε ως «τεράστια καταστροφή, οικολογική και οικονομική», τις φωτιές που πλήττουν τη χώρα.

«Είχαμε τρέξιμο δύο μέρες, πήγε να καεί η πόλη της Φιλιππιάδας, έχουν καεί πολλά χωριά, άνω των πέντε χωριών έχουν καεί ολοσχερώς, έχουν καεί πολλές κτηνοτροφικές μονάδες, έχει καεί το βιος των ανθρώπων, δηλαδή η οικονομική ζωή των ανθρώπων, δεν μιλάω τώρα για το σπίτι, μιλάω για την οικονομική ζωή των ανθρώπων, έχει καεί», τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο MEGA.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Σοφίας Βούλτεψη για τους εθελοντές, ο κ. Μπάρκας επισήμανε πως «είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας και των εθελοντών εδώ πέρα, γιατί άκουσα και μία απαράδεκτη, κατά την άποψή μου, και ντροπιαστική δήλωση της κ. Βούλτεψη», υπογραμμίζοντας πως «είναι ντροπή αυτή η γυναίκα να εκπροσωπεί το ελληνικό κοινοβούλιο».

Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης, με δηλώσεις του στο MEGA News, αναρωτήθηκε «γιατί πέρασαν 48 ώρες καταστροφής πριν υποβληθεί αίτημα συνδρομής, αργά χθες το βράδυ», καθώς και «γιατί δεν ζητήσαμε περαιτέρω συνδρομή (π.χ. Beriev-200 κ.λπ.) όπως έκαναν οι Πορτογάλοι στις 30 Ιουλίου».

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

«Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος, την Τετάρτη, βρέθηκε στην πληττόμενη από τις φωτιές Αχαΐα, σημειώνοντας πως αυτό που ζούμε «δεν είναι η κακιά η ώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών».

Σήμερα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισήμανε πως «ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριζε ότι η Ελλάδα θα γίνει ‘κόμβος δασοπυρόσβεσης’. Έγινε το αντίθετο».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «η κυβέρνηση κρύβεται και απέτυχε, ενώ υπογράμμισε πως «η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης», όπως την χαρακτήρισε, «δεν μπορεί να το έχει».

