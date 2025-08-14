Παπανδρέου για πυρκαγιές: Η κυβέρνηση να εγκαταλείψει την πελατειακή κατασπατάληση των πόρων

Στις περιοχές που πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αχαΐα βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, τονίζοντας πως η χώρα «τρέχει πίσω από τις τραγικές εξελίξεις».

Όπως είπε ο κ. Παπανδρέου σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «βρέθηκα σε περιοχές που πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αχαΐα, επισκεπτόμενος τη Βούντενη – Μπάλλα, το Ρωμανό, τα Τσουκαλείκα – Αλισσο, καθώς και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο».

Συνέχισε λέγοντας πως «συνοδευόμενος από τον υπεύθυνο για θέματα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δημόπουλο, ενημερώθηκα από τον επικεφαλής προϊστάμενο στο Υπηρεσιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Ελλάδας για την πορεία της κατάσβεσης και τις ανάγκες που προκύπτουν».

Ο κ. Παπανδρέου επισήμανε ότι υπενθύμισε «εδώ και δύο δεκαετίες είχα προειδοποιήσει πως η κλιματική αλλαγή επιβάλλει ριζική αλλαγή πορείας». Συμπλήρωσε ότι τόνισε «επίσης ότι η χώρα σήμερα ‘τρέχει πίσω από τις τραγικές εξελίξεις’, ενώ η κυβέρνηση οφείλει να εγκαταλείψει την πελατειακή κατασπατάληση των πόρων και να προχωρήσει άμεσα σε έναν εθνικό διάλογο για την εκπόνηση ενός ολιστικού εθνικού σχεδίου πράσινης βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και κοινωνικής ευημερίας».

Καταληκτικά ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «οι καταστροφές που ζούμε είναι το αποτέλεσμα της απουσίας πρόληψης και ανθεκτικότητας. Χωρίς άλλες καθυστερήσεις και δεύτερες σκέψεις, πρέπει να επενδύσουμε τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους εκεί όπου θα διασφαλίσουν το μέλλον της χώρας και των πολιτών της».

Η ανάρτηση του Γιώργου Παπανδρέου:

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στις πυρόπληκτες περιοχές

Σημειώνεται ότι τις πυρόπληκτες περιοχές θα επισκεφθεί σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του γραμματέα της ΚΠΕ Ανδρέα Σπυρόπουλου, των βουλευτών Ανδρέα Πουλά, Ιωάννη Τσίμαρη, Χριστίνας Σταρακά, του επικεφαλής της αυτοοργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και τοπικών στελεχών.

Στις 11:00 θα βρίσκονται σε Φιλιππιάδα και Πρέβεζα.

Ακολούθως σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας. Θα καταλήξουν στις 19:00 στο Σώμα Εθελοντών Διασωστών – Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας.