Το καθεστώς Μητσοτάκη έβγαλε τη Βούλτεψη να πει ότι για τις φωτιές φταίει η έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες (ντροπή) - Πού να μείνουν λεφτά από τα «μπλε κοπάδια» και το λυσσαλέο «φάγωμα» του Ταμείου Ανάκαμψης

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου στις πυρόπληκτες περιοχές
Επικαιρότητα 13 Αυγούστου 2025 | 21:22

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου στις πυρόπληκτες περιοχές

Το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί την Φιλιππιάδα και την Πρέβεζα, καθώς και περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας, που πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Τις πυρόπληκτες περιοχές θα επισκεφθεί αύριο, Πέμπτη, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ανδρέα Σπυρόπουλου, των βουλευτών Ανδρέα Πουλά, Ιωάννη Τσίμαρη, Χριστίνας Σταρακά, του επικεφαλής της Αυτο-οργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και τοπικών στελεχών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στις 11:00 θα βρίσκονται σε Φιλιππιάδα και Πρέβεζα.

Ακολούθως, θα επισκεφθούν περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας και θα καταλήξουν στις 19:00 στο Σώμα Εθελοντών Διασωστών – Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας (Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου 130, Κάτω Αχαΐα).

Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη

Μήνυμα για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα. Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «απαιτείται ένα πλήρως αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην πρόληψη».

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «η κυβέρνηση, μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας  όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, θυμάται προσχηματικά τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, ενώ στην πράξη τους αγνοεί και τους αδικεί. Ακόμα δεν έχει χορηγήσει, παρά τη δημόσια ανακοίνωση προ εξαμήνου, τον απαραίτητο εξοπλισμό, αφήνοντάς τους να αγωνίζονται με τα ίδια τους τα μέσα. Ακόμα τους ζητά να πληρώνουν καύσιμα, σέρβις στα οχήματα, ασφάλιση, φόρους και διοικητικά τέλη – όλα για να εξυπηρετήσουν το κοινό καλό. Αυτό δεν είναι σεβασμός στον εθελοντισμό· είναι κοροϊδία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

World
Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

Κύπρος – Βρετανία: Πολιτική θύελλα για τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με Τατάρ στα Κατεχόμενα
Κύπρος - Βρετανία 13.08.25

Πολιτική θύελλα για τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με τον Τατάρ στα Κατεχόμενα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας προέβη «από την πρώτη στιγμή» σε διαβήματα προς τη βρετανική κυβέρνηση, και καταδίκασε τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με τον Τατάρ στα Κατεχόμενα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για πυρκαγιές: Προτεραιότητα η κατάσβεση και η στήριξη των πολιτών – Στην πρόληψη όμως υστερούμε τρομακτικά
Αιχμές 12.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για πυρκαγιές: Προτεραιότητα η κατάσβεση και η στήριξη των πολιτών – Στην πρόληψη όμως υστερούμε τρομακτικά

«Η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες, σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες, εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το υπουργείο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: Σύσκεψη τη Δευτέρα του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού
Επικαιρότητα 10.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Σύσκεψη τη Δευτέρα του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα, ανάμεσα στον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο και τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Σύνταξη
Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα
Επικαιρότητα 08.08.25

Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς

Σύνταξη
Νέα Στύρα: Το υπ. Ναυτιλίας στέλνει στον εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρεία του φέρι μποτ που έπεσε σε ξέρα
Στα Νέα Στύρα 06.08.25

Το υπ. Ναυτιλίας στέλνει στον εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρεία του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα

Ο καπετάνιος του φέρι μποτ που προσάραξε στην ξέρα στα Νέα Στύρα έχει προσαχθεί στο πλαίσιο της προνάκρισης και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή - Η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση απαξιεί να απαντήσει – Έχουν κάτι να κρύψουν και σφυρίζουν αδιάφορα;
Επικαιρότητα 05.08.25

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση απαξιεί να απαντήσει – Έχουν κάτι να κρύψουν και σφυρίζουν αδιάφορα;

Το ΠΑΣΟΚ στηλιτεύει τη σιωπή της κυβέρνησης σχετικά με την αποκάλυψη του in για τα 2,5 εκατ. που φέρεται έλαβαν την περίοδο 2019-2024 οι οικογένειες Μαγειρία - Σεμερτζίδου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Έγκλημα τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας – Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία
Επικαιρότητα 05.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Έγκλημα τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας – Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία

«Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία και να προχωρήσει η ίδρυση Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας» τονίζει ο ΣΤΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στον λαό η ασυδοσία και η αλαζονεία της κυβέρνησης της ΝΔ
ΟΠΕΚΕΠΕ 04.08.25

Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στον λαό η ασυδοσία και η αλαζονεία της κυβέρνησης της ΝΔ

«Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεθόδευση με τις επιστολικές ψήφους αποτελεί την πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει απωλέσει κάθε ίχνος πολιτικής αξιοπιστίας» τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να πάρει θέση για όσα είπε ο ισραηλινός πρέσβης για την Αθήνα
Αντιδράσεις 03.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να πάρει θέση για όσα είπε ο ισραηλινός πρέσβης για την Αθήνα

«Παραινούμε τον Πρέσβη του Ισραήλ να ασχοληθεί με τα τεκταινόμενα στη Γάζα» «και όλα τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει η Κυβέρνηση της χώρας του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ο Ισραηλινός πρέσβης με όσα είπε για την Αθήνα ξεπέρασε κάθε όριο
ΣΥΡΙΖΑ 03.08.25

Ζαχαριάδης: Ο Ισραηλινός πρέσβης με όσα είπε για την Αθήνα ξεπέρασε κάθε όριο

Στις δηλώσεις του Ισραηλινού πρέσβη για την Αθήνα απάντησε με ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και επικεφαλής της δημοτικής κίνησης Ανοιχτή Πόλη, Κώστας Ζαχαριάδης.

Σύνταξη
Κικίλιας: «Συγχαρητήρια» στο Λιμενικό για την εξιχνίαση της υπόθεσης με το κοριτσάκι στο Παλαιό Φάληρο
Συνεχίζεται η προανάκριση 01.08.25

Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την εξιχνίαση της υπόθεσης με το κοριτσάκι στο Παλαιό Φάληρο

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν το σπίτι στα Πατήσια όπου άφησε τη μητέρα του 3χρονου ο οδηγός ταξί ο οποίος την είχε παραλάβει από το Παλαιό Φάληρο, μαζί με τα δύο από τα τρία παιδιά

Σύνταξη
Βουλή: Εγκρίθηκε από τη ΝΔ ο διορισμός της Ρογκάκου ως διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Βουλή 01.08.25

Εγκρίθηκε από τη ΝΔ ο διορισμός της Ρογκάκου ως διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Υπέρ της πρότασης για τον διορισμό της Αλεξάνδρας Ρογκάκου τάχθηκε η ΝΔ, καταψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη, «παρών» δήλωσε το ΚΚΕ, απουσίασαν Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας.

Σύνταξη
Αρόη Πάτρας: Εικόνες κόλασης από τη φωτιά
Έλαβαν 112 13.08.25

Αρόη Πάτρας: Εικόνες κόλασης από τη φωτιά

Η Αρόη είναι μεταξύ των περιοχών, οι κάτοικοι των οποίων έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και κινηθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Σύνταξη
Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία
Κόσμος 13.08.25

Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία

«Η Γερμανία είναι μια σταθερή δημοκρατία με πολύ ευρεία προστασία της ελευθερίας της έκφρασης. Δεν υπάρχει λογοκρισία εδώ», απαντά το Βερολίνο στην έκθεση του αμερικανικού ΥΠΕΞ που κάνει λόγο για «αύξηση του αντισημιτισμού»

Σύνταξη
Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα χωριά του νησιού και τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς
Μπλακ-άουτ 13.08.25

Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα χωριά του νησιού και τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς

Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Χίου, αλλά και των Ψαρών προκάλεσε η φωτιά. Το νησί των Ψαρών και χωριά της Χίου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Θα χρειαστούν μέρες μέχρι να αντιμετωπιστεί η ζημιά.

Σύνταξη
Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες
«Καρότο και μαστίγιο» 13.08.25

Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ σοβαρές συνέπειες», εάν δεν αποδεχθεί να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

Σύνταξη
Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Ο Γουέμπ αποκάλυψε ότι συζητείται επέκταση του VAR

Ο επικεφαλής των διαιτητών της Premier League, Χάουαρντ Γουέμπ μίλησε για τη μελλοντική χρήση του VAR, τις θεωρίες συνομωσίας και την στοχοποίηση διαιτητών που είναι «χειρότερη απο ποτέ»

Βάιος Μπαλάφας
Βodycount: Ο εξευτελισμός των γυναικών έχει όνομα και δοξάζεται στο TikTok
«Aντιφεμινιστικό κύμα» 13.08.25

Βodycount: Ο εξευτελισμός των γυναικών έχει όνομα και δοξάζεται στο TikTok

Από τον πόλεμο του Βιετνάμ μέχρι το TikTok, ο όρος «bodycount» μετατράπηκε από στρατιωτική ορολογία σε εργαλείο διαδικτυακού εξευτελισμού των γυναικών, αναβιώνοντας στερεότυπα και πατριαρχικές αντιλήψεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Καραθανασόπουλος για την εκκένωση μονάδων υγείας στην Πάτρα: Απαιτούμε την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας
Καραμανδάνειο 13.08.25

Καραθανασόπουλος για την εκκένωση μονάδων υγείας στην Πάτρα: Απαιτούμε την άμεση επίταξη όλων των ιδιωτικών δομών Υγείας

«Το επιλεκτικά 'ανίκανο' κράτος, εγκαταλείπει δασικές εκτάσεις, σπίτια, υποδομές, ακόμα και νοσοκομεία, στο έλεος της καταστροφής», λέει ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ

Σύνταξη
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα πύρινα μέτωπα της Πάτρας – «Λόγια δίχως αντίκρισμα οι διαβεβαιώσεις περί θωράκισης από τις πυρκαγιές»

Ειδικά στον τομέα της πρόληψης, του σχεδιασμού και του συντονισμού, «οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες αποδεικνύονται καθοριστικές», δήλωσε ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός

Σύνταξη
Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις
Λιγότερα παιδιά 13.08.25

Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις

Τάσεις γήρανσης του πληθυσμού παρουσιάζει η Τουρκία, σύμφωνα τα στοιχεία της στατιστικής της υπηρεσίας. Ο γενικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 159.910 άτομα, αλλά μειώνεται το ποσοστό των νεαρών ατόμων.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ
Super Cup 13.08.25

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ για το UEFA Super Cup. Τηλεοπτικά από MEGA και Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί τον Πούτιν με συνέπειες, αν δεν υπάρξει συμφωνία στην Αλάσκα
Περιμένει αποτελέσματα 13.08.25

Ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία στην Αλάσκα, απειλώντας τη Ρωσία με κυρώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να πραγματοποιηθεί άμεσα μια συνάντηση του ιδίου με τους προέδρους Ρωσίας και Ουκρανίας. Εκτιμά ότι στην Αλάσκα μπορεί να επιτευχθούν «σημαντικά πράγματα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες
Υπέρ και κατά 13.08.25

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες

Οι Βρυξέλλες χρησιμοποίησαν τον τελευταίο προϋπολογισμό της ΕΕ για να ενισχύσουν την εξουσία τους στην έκδοση ομολόγων, προκαλώντας σύγκρουση με κράτη όπως η Γερμανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν
Culture Live 13.08.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι Στρέιτ, Σταλόνε, Γκέινορ και Kiss θα βραβευθούν στα Kennedy Center Honors και ότι ο ίδιος θα παρουσιάσει την τελετή απονομής των βραβείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
