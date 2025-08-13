Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου στις πυρόπληκτες περιοχές

Τις πυρόπληκτες περιοχές θα επισκεφθεί αύριο, Πέμπτη, κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Ανδρέα Σπυρόπουλου, των βουλευτών Ανδρέα Πουλά, Ιωάννη Τσίμαρη, Χριστίνας Σταρακά, του επικεφαλής της Αυτο-οργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και τοπικών στελεχών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στις 11:00 θα βρίσκονται σε Φιλιππιάδα και Πρέβεζα.

Ακολούθως, θα επισκεφθούν περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας και θα καταλήξουν στις 19:00 στο Σώμα Εθελοντών Διασωστών – Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας (Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου 130, Κάτω Αχαΐα).

Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη

Μήνυμα για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα. Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «απαιτείται ένα πλήρως αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην πρόληψη».

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «η κυβέρνηση, μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, θυμάται προσχηματικά τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, ενώ στην πράξη τους αγνοεί και τους αδικεί. Ακόμα δεν έχει χορηγήσει, παρά τη δημόσια ανακοίνωση προ εξαμήνου, τον απαραίτητο εξοπλισμό, αφήνοντάς τους να αγωνίζονται με τα ίδια τους τα μέσα. Ακόμα τους ζητά να πληρώνουν καύσιμα, σέρβις στα οχήματα, ασφάλιση, φόρους και διοικητικά τέλη – όλα για να εξυπηρετήσουν το κοινό καλό. Αυτό δεν είναι σεβασμός στον εθελοντισμό· είναι κοροϊδία», σημείωσε χαρακτηριστικά.