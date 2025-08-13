Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνεχίζει σήμερα την επίσκεψή του στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας, συνομιλώντας με κατοίκους, πυροσβέστες και εθελοντές.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους, τονίζοντας ότι «έχουν αφεθεί μόνοι τους να προστατεύσουν τις περιουσίες και τις ζωές τους, με ελάχιστες δυνάμεις πυρόσβεσης στην περιοχή, οι οποίες προσπαθούν με πενιχρά μέσα, ακόμη και χωρίς νερό, να συγκρατήσουν τις φλόγες».

«Αυτή τη στιγμή καίγονται σπίτια. Πρόκειται για ξεκάθαρη αποτυχία, τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση», δήλωσε ο κ. Κασσελάκης, τονίζοντας πως «τοποθετούνται άτομα άσχετα με την πολιτική προστασία σε κρίσιμες θέσεις και τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε».

Όπως ανέφερε, «η κρατική μηχανή πρέπει να αλλάξει ριζικά. Δεν αρκεί το φιλότιμο των πολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Δεν επαρκούν αεροσκάφη, είναι ελλιπής ο εξοπλισμός. Από τον Μάιο, με αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης, χάθηκαν κρίσιμα έργα όπως η αναβάθμιση των Καναντέρ και η ενίσχυση των τοπικών κέντρων επιχειρήσεων. Αυτές είναι πολιτικές επιλογές και για αυτές θα υπάρξει λογοδοσία», υπογράμμισε.

«Οι πολίτες αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν μόνοι τους τέτοιες κρίσεις. Η ανάγκη για μια μεγάλη αλλαγή είναι επιτακτική. Συμπάσχουμε με τον κόσμο. Συγχαίρω τον πρόεδρο της κοινότητας, που από το πρωί μόνος του προχώρησε σε εκκένωση, όταν ακόμη και οι επίσημες οδηγίες ήταν λανθασμένες και οδηγούσαν τους κατοίκους σε λάθος κατεύθυνση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο Στέφανος Κασσελάκης συναντήθηκε και με πυροσβέστες που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Τους συνεχάρη για τον αγώνα τους, τους χαρακτήρισε «ήρωες» και συνομίλησε μαζί τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τις συνθήκες εργασίας τους. Η περιοδεία του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας συνεχίζεται και σε άλλες πληγείσες περιοχές της Αχαΐας.

«Το ΑΙΓΙΣ αποψιλώνεται – Η κυβέρνηση αφήνει τη χώρα απροστάτευτη»

«Με την 4η τροποποίηση του σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφαίρεσε αιφνιδιαστικά δύο από τα σημαντικότερα έργα ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας», καταγγέλλει το Κίνημα Δημοκρατίας, παραθέτοντας τα εξής στοιχεία:

1) «Την κατασκευή 13 Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) – τον κεντρικό κορμό της νέας αρχιτεκτονικής αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

2) »Την αναβάθμιση 7 αεροσκαφών Canadair CL-415 – κρίσιμων μέσων για την αεροπυρόσβεση.

»Οι αλλαγές στο πρόγραμμα ‘ΑΙΓΙΣ’ μετά την 4η τροποποίηση φανερώνουν δραματική συρρίκνωση των δυνατοτήτων της χώρας:

»Από 11 αμφίβια Air Tractor σε 8 μονοκινητήρια αεροσκάφη.

»Από 7 αναβαθμίσεις Canadair CL-415 σε μηδέν.

»Από αγορά 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων σε απλή παράδοση 2 (πιθανώς μισθωμένων).

»Από 13 ΠΕΚΕΠΠ σε καμία υποδομή».

Το Κίνημα Δημοκρατίας τονίζει πως «η αφαίρεση κρίσιμων έργων και η πολύχρονη καθυστέρηση στην υλοποίηση του ‘ΑΙΓΙΣ’ δεν είναι τεχνικό λάθος – είναι πολιτική επιλογή. Επιλογή που αφήνει τις τοπικές κοινωνίες, τους πυροσβέστες και την ίδια τη χώρα χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές».

«Κάθε καλοκαίρι, η Ελλάδα καίγεται, όχι επειδή το θέλει η φύση, αλλά επειδή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην υπάρχει συνεκτικό, σοβαρό επιχειρησιακό σχέδιο», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι φωτιές σβήνουν μόνο όταν φτάσουν στη θάλασσα, η γη και οι περιουσίες χάνονται, και οι υπεύθυνοι κρύβονται πίσω από δικαιολογίες».

Το Κίνημα Δημοκρατίας καλεί την κυβέρνηση «να λογοδοτήσει άμεσα για την αποψίλωση του ‘ΑΙΓΙΣ’ και να εξηγήσει στους πολίτες ποιος και γιατί αποφάσισε ότι η Πολιτική Προστασία μπορεί να περιμένει».