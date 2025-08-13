Χαρίτσης και Κασσελάκης στην Αχαΐα για τις πυρκαγιές
Ο Αλέξης Χαρίτσης αναμένεται στις 14:30 να βρίσκεται στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής - Ο Στέφανος Κασσελάκης βρίσκεται στην περιοχή Μποζαΐτικα
Στην Αχαΐα που πλήττεται από τις πυρκαγιές βρίσκονται ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης και ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης.
Ο κ. Χαρίτσης αναμένεται στις 14:30 να βρίσκεται στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ώστε να ενημερωθεί για την εξέλιξη στα μέτωπα της φωτιάς, συνοδευόμενος από τη βουλεύτρια Αχαΐας με τη Νέα Αριστερά Σία Αναγνωστοπούλου.
Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Βιομηχανική Περιοχή όπου και θα προχωρήσει σε δηλώσεις.
Στα Μποζαΐτικα ο Κασσελάκης
«Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, βρίσκεται στην περιοχή Μποζαΐτικα, όπου συνομιλεί με πυροσβέστες, εθελοντές και κατοίκους, ενημερώνεται για την κατάσταση και καταγράφει τις ανάγκες τους. Στη συνέχεια, θα μεταβεί και σε άλλες πληγείσες περιοχές, προκειμένου να αποκτήσει εικόνα της καταστροφής.
Το Κίνημα Δημοκρατίας εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση του στους πολίτες που δοκιμάζονται και τους πυροσβέστες που επιχειρούν με αυταπάρνηση και δεσμεύεται να αναδείξει σε κάθε επίπεδο τις κυβερνητικές ευθύνες αναφορικά με την επιχειρησιακή ανεπάρκεια για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της κρίσης. Η αδράνεια και η έλλειψη συντονισμού δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.
Νωρίτερα, ο κ. Κασσελάκης επιτέθηκε στη Σοφία Βούλτεψη για τις δηλώσεις της σχετικά με τους εθελοντές.
«Καίγεται η χώρα. Μετράμε πληγές. Αποτύχατε και πάλι. Τουλάχιστον κλείστε το στόμα σας! Μην προκαλείτε άλλο. Μην κουνάτε το δάχτυλο πάνω από τις στάχτες. Σκύψτε επιτέλους το κεφάλι μπροστά στους πυροσβέστες, τους εποχικούς πυροσβέστες που δείρατε, τους εθελοντές, τους κατοίκους. Τους αφήσατε όλους μόνους τους», ανέγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
