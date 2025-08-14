newspaper
Ραντεβού από… Δευτέρα δίνει στους πληγέντες της Αχαΐας ο Ιάσων Φωτήλας και ακούει τα εξ αμάξης!
Ραντεβού από… Δευτέρα δίνει στους πληγέντες της Αχαΐας ο Ιάσων Φωτήλας και ακούει τα εξ αμάξης!

Ο βουλευτής Αχαΐας και υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνει ραντεβού με τους πληγέντες από τη... Δευτέρα 18 Αυγούστου. Το κράξιμο που δέχεται στα σχόλια είναι επικό....

Δημήτρης Τερζής
Ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης μάλλον πρέπει να σκέφτονται δύο και τρεις φορές πριν μιλήσουν αυτές τις δύσκολες ώρες. Το είδαμε να συμβαίνει στην περίπτωση της Σοφίας Βούλτεψη και τα όσα απαράδεκτα είπε εθελοντών και πυρκαγιών, σειρά πήρε ο Ιάσων Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας και υφυπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Χθες λοιπόν κι ενώ η φωτιά μαινόταν στα βόρεια της Πάτρας ενώ ευτυχώς στα δυτικά τα πράγματα ήταν καλύτερα με κάποιες μικροεστίες μόνο, ο κ. Φωτήλας είχε τη φαεινή ιδέα να κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία έγραφε τα εξής:

Από Δευτέρα….

«Κανένας μόνος του, μαζί θα τα καταφέρουμε. Κυβερνητικό κλιμάκιο στην Αχαΐα την Δεύτερα 18 Αυγούστου… Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους συντοπίτες μου ότι η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα κάνουμε τα πάντα για την ανακούφιση στήριξη και αποκατάσταση κάθε ζημιάς και κάθε απώλειας. Κλιμάκια ήδη προετοιμάζονται για τους ελέγχους και τις καταγραφές, ενώ την Δευτέρα 18 Αυγούστου θα πραγματοποιήσουμε ειδική σύσκεψη συντονισμού με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων. Η Αχαΐα δοκιμάζεται και όλοι θα σταθούμε αποφασιστικά στο πλευρό των πολιτών της».
Ο κόσμος, ακόμα και πρόσωπα θετικά προσκείμενα στο πρόσωπο του κ. υφυπουργού του τα είχαν μάλλον μαζεμένα από προηγούμενες αναρτήσεις και ξέσπασαν. Για την ιστορία ο κ. Φωτήλας έγραφε χθες το πρωί περί «16 πτητικών μέσων που επιχειρούν ασταμάτητα στην περιοχή μας», την ώρα που η Πυροσβεστική έδινε τον αριθμό 8 και όπως μπορεί να διαβεβαιώσει ο γράφων καθώς βρισκόταν στο σημείο, επρόκειτο μόνο για ελικόπτερα και ούτε ένα αεροπλάνο – τα οποία ήρθαν αργά το απόγευμα.
Ορισμένες από τις αντιδράσεις ήταν αυτές
 

Δεν ντρέπεσαι;

Για να ακολουθήσουν κι άλλες, αναφορικά με το τριήμερο του 15αύγουστου και την καθυστέρηση στην καταγραφή των ζημιών και των πληγέντων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα…
Ακόμα και συμμαθητές του υφυπουργού, τον εγκαλούν για τα όσα λέει, προτρέποντάς τον να …μασάει παρά να μιλάει.
Και βέβαια πάντα θα υπάρχει και ο σχολιαστής υπέρ του κόμματος, εν προκειμένω της ΝΔ που θα κληθεί να βάλει σε τάξη όσους διαμαρτύρονται…
Κατά πως φαίνεται δεν πήγε καλά όλο αυτό και ο κύριος Φωτήλας μάλλον θα πρέπει να αναθεωρήσει την επικοινωνιακή στρατηγική του. Ειδικά από τη στιγμή που θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις -όπως και όλη η κυβέρνηση- γιατί οι φλόγες απείλησαν την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και τι ακριβώς είχε γίνει σε επίπεδο πρόληψης και σχεδιασμού.
