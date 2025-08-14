Ραντεβού από… Δευτέρα δίνει στους πληγέντες της Αχαΐας ο Ιάσων Φωτήλας και ακούει τα εξ αμάξης!
Ο βουλευτής Αχαΐας και υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνει ραντεβού με τους πληγέντες από τη... Δευτέρα 18 Αυγούστου. Το κράξιμο που δέχεται στα σχόλια είναι επικό....
Ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης μάλλον πρέπει να σκέφτονται δύο και τρεις φορές πριν μιλήσουν αυτές τις δύσκολες ώρες. Το είδαμε να συμβαίνει στην περίπτωση της Σοφίας Βούλτεψη και τα όσα απαράδεκτα είπε εθελοντών και πυρκαγιών, σειρά πήρε ο Ιάσων Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας και υφυπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Χθες λοιπόν κι ενώ η φωτιά μαινόταν στα βόρεια της Πάτρας ενώ ευτυχώς στα δυτικά τα πράγματα ήταν καλύτερα με κάποιες μικροεστίες μόνο, ο κ. Φωτήλας είχε τη φαεινή ιδέα να κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία έγραφε τα εξής:
Από Δευτέρα….
Δεν ντρέπεσαι;
