Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;

Με μία αιχμηρή ανάρτηση, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, σχολιάζει ανάρτηση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, για τον Δεκαπενταύγουστο και τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Δυτική Ελλάδα.

«Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης; Κουραστήκαμε με τους αποτυχημένους πολιτικούς που κρύβονται πίσω από την Πίστη των ανθρώπων. Ο γαλάζιος περιφερειάρχης Ν. Φαρμάκης να ξέρει ότι οι προσευχές του θα πιάσουν τόπο όταν παραιτηθεί η αποτυχημένη κυβέρνηση που στηρίζει. Η κυβέρνηση που άφησε μόνους τους τους πολίτες της Πάτρας», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης.

August 14, 2025

Φαρμάκης: Η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων!

Νωρίτερα, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, σε μήνυμά του για τον Δεκαπενταύγουστο, σημείωσε πως «η Δυτική Ελλάδα αυτόν τον Δεκαπενταύγουστο έχει οσμή καμένου και το γκρίζο χρώμα της στάχτης».

Για να προσθέσει: «Όμως, η ελπίδα και η πίστη μας, δεν κάμπτεται. Θα τα καταφέρουμε και πάλι. Ο αγώνας συνεχίζεται. Η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων! Χρόνια πολλά!»