Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;
Την ανάρτηση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, ο οποίος εύχεται μετά τις φωτιές που κατέκαψαν την περιοχή του «η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων», σχολιάζει δηκτικά ο Στέφανος Κασσελάκης
- Γάζα: Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι νεκροί από το πρωί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς
- Η ακτινογραφία της εξωτερικής πολιτικής Τραμπ, η κολακεία και το ένστικτό του
- Συνεργασίες και επενδύσεις στον αμυντικό τομέα από την Porsche
- Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;
Με μία αιχμηρή ανάρτηση, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, σχολιάζει ανάρτηση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, για τον Δεκαπενταύγουστο και τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Δυτική Ελλάδα.
«Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης; Κουραστήκαμε με τους αποτυχημένους πολιτικούς που κρύβονται πίσω από την Πίστη των ανθρώπων. Ο γαλάζιος περιφερειάρχης Ν. Φαρμάκης να ξέρει ότι οι προσευχές του θα πιάσουν τόπο όταν παραιτηθεί η αποτυχημένη κυβέρνηση που στηρίζει. Η κυβέρνηση που άφησε μόνους τους τους πολίτες της Πάτρας», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης.
Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;
Κουραστήκαμε με τους αποτυχημένους πολιτικούς που κρύβονται πίσω από την Πίστη των ανθρώπων.
Ο γαλάζιος περιφερειάρχης Ν. Φαρμάκης να ξέρει ότι οι προσευχές του θα πιάσουν τόπο όταν παραιτηθεί η αποτυχημένη κυβέρνηση που στηρίζει.
Η κυβέρνηση που… https://t.co/r1nzPLOaRo
— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 14, 2025
Φαρμάκης: Η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων!
Νωρίτερα, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, σε μήνυμά του για τον Δεκαπενταύγουστο, σημείωσε πως «η Δυτική Ελλάδα αυτόν τον Δεκαπενταύγουστο έχει οσμή καμένου και το γκρίζο χρώμα της στάχτης».
Για να προσθέσει: «Όμως, η ελπίδα και η πίστη μας, δεν κάμπτεται. Θα τα καταφέρουμε και πάλι. Ο αγώνας συνεχίζεται. Η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων! Χρόνια πολλά!»
Η Δυτική Ελλάδα αυτόν τον Δεκαπενταύγουστο έχει οσμή καμένου και το γκρίζο χρώμα της στάχτης. Όμως, η ελπίδα και η πίστη μας, δεν κάμπτεται. Θα τα καταφέρουμε και πάλι. Ο αγώνας συνεχίζεται.
Η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων!
Χρόνια πολλά! pic.twitter.com/lvb7l1gkpW
— Νεκτάριος Φαρμάκης (@nefarmakis) August 14, 2025
- Ρωσία: Χαρακτήρισε ανεπιθύμητη τη ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα
- Πούτιν – Τραμπ: Το Κρεμλίνο λέει ότι θα ήταν λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής
- ΗΠΑ: Εφτασαν τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που θα «καθαρίσουν» την Ουάσιγκτον
- Μαρόκο: Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά που καίει από την Τρίτη στο βόρειο τμήμα της χώρας
- Βόρεια Κορέα: Ο πρόεδρος της ρωσικής Κρατικής Δούμας συναντήθηκε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν
- Τραμπ: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σώσω τον φυλακισμένο επιχειρηματία Τζίμι Λάι στο Χονγκ Κονγκ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις