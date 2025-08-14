Σφοδρές αντιδράσεις για την αμετροέπεια της Βούλτεψη – «Η λύση του προβλήματος δεν θα είναι οι εθελοντές»

Σφοδρές αντιδράσεις σε πυροσβέστες, πολιτικά κόμματα και πολίτες προκάλεσε η αμετροέπεια της Σοφίας Βούλτεψη, που τόνισε ότι το πρόβλημα στις φωτιές δεν είναι ο εξοπλισμός ή το προσωπικό, αλλά η έλλειψη εθελοντών.

Η βουλευτής της ΝΔ ισχυρίστηκε, μιλώντας στο MEGA, ότι το πρόβλημα με την κατάσβεση των πυρκαγιών δεν είναι η έλλειψη προσωπικού ή εξοπλισμού αλλά ότι έχουμε λίγους εθελοντές. «Πιστεύω πια, όπως είναι η κατάσταση, ότι πρέπει, αντί να φτιάχνουμε νόμους που να λένε θα έχει τη στολή, θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν γιατί οι εθελοντές θα βοηθάνε, βλέπουμε όπου γίνονται περιπολίες, είναι πιο εύκολα τα πράγματα», ανέφερε.

«Τους εθελοντές, τους έχουμε δίπλα μας»

Ο πρόεδρος της ένωσης αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, μιλώντας στο MEGA, επισήμανε πως «οι εθελοντές που διαθέτει η χώρα μας αυτήν τη στιγμή είναι 4.800 περίπου εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον επιχειρησιακό σχεδιασμό».

Τόνισε πως «προσθέτουμε σε αυτούς τους 5.500 εθελοντές της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή φορέων είτε των δήμων της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε Περιφερειών, με πρωτοβουλίες ανεξάρτητες, οι οποίες και αυτές συνδράμουν σε όλο τον μηχανισμό της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε όλο αυτό το κομμάτι της αντιμετώπισης της δασοπυρόσβεσης, έρχεται να προστεθεί το πυροσβεστικό προσωπικό το οποίο είναι μόνιμο και εποχικό 15.000 μόνιμοι, 18.000 αθροιστικά μαζί με τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες». Όπως είπε ο κ. Τσίγκας, «στη δασοπυρόσβεση, όσοι περισσότεροι είμαστε, τόσο καλύτερο».

«Η λύση του προβλήματος δεν θα είναι οι εθελοντές»

Αναφερόμενος εκ νέου στους εθελοντές, τόνισε πως «εμείς τους εθελοντές τους έχουμε δίπλα μας, τους θέλουμε δίπλα μας, κάθε χρόνο γίνεται μία σχολή και μία εκδήλωση ενδιαφέροντος από το Πυροσβεστικό Σώμα. Αυτοί οι άνθρωποι εκπαιδεύονται και από την Άνοιξη είναι ενταγμένοι στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Ήδη φέτος από τις σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν εκπαιδευτεί και έχουν πιστοποιηθεί 890 εθελοντές πυροσβέστες».

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, «η λύση του προβλήματος δεν θα είναι οι εθελοντές, θα είναι ένα μείγμα ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούν να εστιάζουν και να μπορούν να επιχειρούν στο σημείο γιατί όλοι κάνουν, κατά βάση, ένα βιοποριστικό επάγγελμα για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους και εμείς ευχαριστούμε τους εθελοντές που στον ελεύθερο χρόνο τους έρχονται και προσφέρουν».

Σωρεία αντιδράσεων για τις δηλώσεις Βούλτεψη

Παράλληλα, αντιδράσεις από τους εποχικούς πυροσβέστες και την αντιπολίτευση προκάλεσαν οι δηλώσεις της βουλεύτριας Νοτίου Τομέα Αθηνών με τη ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κάλεσε τον πρωθυπουργό «να μαζέψει» τη Σοφία Βούλτεψη.

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Θα τη μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης; Είναι ικανός τουλάχιστον να κάνει αυτό το ελάχιστο;», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ανεκδιήγητη Σοφία Βούλτεψη, με προκλητικό τρόπο, επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην έλλειψη εθελοντών, την ώρα που οι πολίτες βλέπουν τις περιουσίες τους να γίνονται στάχτη και καταγγέλλουν την απουσία μέσων και προσωπικού», τόνισε από την πλευρά της η Νέα Αριστερά.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «ο πρωθυπουργός της, μέχρι τώρα, παρακολουθούσε ως άλλος Νέρων από τη βίλα του στα Χανιά τη χώρα να καίγεται».

Ακόμη, η Νέα Αριστερά επισήμανε πως «ας αποφασίσει όμως έστω τώρα την αποπομπή της Βούλτεψη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – αν και γνωρίζουμε ότι ένας πρωθυπουργός που πνίγεται στην αναλγησία και το ψέμα δεν έχει πια ούτε ντροπή, ούτε φραγμούς».

Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης αναφέρθηκε στο ζήτημα των εθελοντών στο MEGA, τονίζοντας πως «εδώ οι εθελοντές και οι πυροσβέστες μας σώζουν, όπως έκαναν και τον Ιούνιο στην αντίστοιχη πυρκαγιά της Χίου».

Όπως είπε, «oι εθελοντές είναι συγκινητική η προσπάθεια που κάνουν, έχουν σπεύσει από όλο το νησί και βοηθάνε σε μεγάλους αριθμούς. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, αν δεν υπήρχαν οι πυροσβέστες μας, αν δεν υπήρχε Αστυνομία, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα». Πρόσθεσε πως «θεωρώ ότι είναι τελείως άτοπα αυτά που λέγονται από τη Σοφία Βούλτεψη, από τον Κώστα Συνολάκη, είναι εκτός κλίματος, δεν ξέρουν τι συμβαίνει στο πεδίο. Η Σοφία γνωρίζει τα πεδία αλλά τώρα ήταν μία δήλωση η οποία θα μπορούσε να βελτιωθεί».

Πυρά από τους εθελοντές πυροσβέστες

«Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της. Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε όλη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν. Βγάλτε το σκασμό επιτέλους, δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική», σημείωσαν οι εποχικοί πυροσβέστες σε ανάρτησή τους στο Facebook.