Μπάρκας: Ντροπή η Βούλτεψη να εκπροσωπεί το κοινοβούλιο – Τεράστια καταστροφή οι πυρκαγιές

Ως «τεράστια καταστροφή, οικολογική, οικονομική», χαρακτήρισε τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα τις τελευταίες μέρες, ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας.

«Είχαμε τρέξιμο δύο μέρες, πήγε να καεί η πόλη της Φιλιππιάδας, έχουν καεί πολλά χωριά, άνω των πέντε χωριών έχουν καεί ολοσχερώς, έχουν καεί πολλές κτηνοτροφικές μονάδες, έχει καεί το βιος των ανθρώπων, δηλαδή η οικονομική ζωή των ανθρώπων, δεν μιλάω τώρα για το σπίτι, μιλάω για την οικονομική ζωή των ανθρώπων, έχει καεί», τόνισε ο κ. Μπάρκας, μιλώντας στο MEGA.

Πρόσθεσε ότι «χθες η φωτιά πήγε να μπει στην πόλη της Φιλιππιάδας, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νομού Πρέβεζας, την προλάβαμε στο παρατσάκ. Έχουν καεί και κατοικίες, δεν έχω την πλήρη εικόνα, αλλά να καταλάβετε ότι η φωτιά μπήκε στην πόλη της Φιλιππιάδας».

«Είναι ντροπή αυτή η γυναίκα να εκπροσωπεί το ελληνικό κοινοβούλιο»

Ευχαρίστησε ακολούθως την πυροσβεστική για τη μάχη που δίνει με τις πυρκαγιές. Όπως είπε, «πολλά ευχαριστώ στην πυροσβεστική και στους ανθρώπους της πυροσβεστικής, τα παιδιά δίνουν άνιση μάχη με τη φωτιά. Οι εθελοντές πραγματικά πέσανε με τα μούτρα, όλα τα παιδιά εδώ, άνθρωποι της Φιλιππιάδας από χωριά, με ψεκαστήρες, με ποτιστικά, να σώσουν το βιος τους».

Αναφορικά με τις αμετροεπείς δηλώσεις της Σοφίας Βούλτεψη για τους εθελοντές, ο κ. Μπάρκας επισήμανε πως «είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας και των εθελοντών εδώ πέρα, γιατί άκουσα και μία απαράδεκτη, κατά την άποψή μου, και ντροπιαστική δήλωση της κ. Βούλτεψη, και είναι ντροπή αυτή η γυναίκα να εκπροσωπεί το ελληνικό κοινοβούλιο».

