Μαρκογιαννάκη: Τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές – Ντροπή όσα είπε η Βούλτεψη

Στις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα αναφέρθηκε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη, αποδίδοντας ευθύνες στην κυβέρνηση για τη διαχείρισή τους.

Η κ. Μαρκογιαννάκη υπογράμμισε ότι, μιλώντας στο MEGA, πως αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι η συμπαράσταση σε όσους δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, «δεν πρόκειται για αριθμούς, έχουν χαθεί σπίτια, περιουσίες, ζώα αλλά και περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού κάλλους», ενώ επισήμανε ότι «η πρόληψη δεν είναι ούτε θεωρία, ούτε επικοινωνία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε για ακόμη μια χρονιά οι πυρκαγιές να σβήνουν στη θάλασσα ή στις αυλές των σπιτιών».

Συμπλήρωσε ότι «η πρόληψη γίνεται τον χειμώνα με καθαρισμούς, με τοπικά σχέδια προστασίας ειδικά σε περιοχές όπου έχουμε δασικές εκτάσεις και οικισμούς. Γίνεται με οργανωμένα σχέδια εκκένωσης, γιατί δεν αρκεί ένα μήνυμα 112. Όταν θα έρθει το 112 πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο απομάκρυνσης ατόμων σε ανάγκη, με αναπηρία».

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έθεσε τη διάσταση της αξιοποίησης των εποχικών πυροσβεστών στην πρόληψη. «Κάθε καλοκαίρι χειροκροτούμε τους εποχικούς πυροσβέστες αλλά τον χειμώνα τους ξεχνάμε. Φέτος 600 εποχικοί με εμπειρία, έμειναν εκτός λόγω της αναπροσαρμογής των ηλικιακών κριτηρίων» τόνισε.

Επιπλέον έθεσε την κυβέρνηση προ των ευθυνών της. Όπως είπε, «υπάρχουν τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης ώστε την επόμενη ημέρα να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής προστασίας ώστε να μην επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία κάθε καλοκαίρι. Έχουμε τα εργαλεία, υπάρχει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».

Σύμφωνα με την ίδια, «δεν νοείται να βλέπουμε να απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης η αναβάθμιση των 7 canadair και η δημιουργία των 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας, τα οποία η Νέα Δημοκρατία παρουσίαζε ως την κορωνίδα της αρχιτεκτονικής της στα θέματα πολιτικής προστασίας» . Άσκησε κριτική για αφωνία της κυβέρνησης απέναντι στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Είναι ντροπή όσα είπε η κ. Βούλτεψη για τους εθελοντές»

«Γιατί ο ΔΕΔΔΗΕ σταμάτησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα έργα αποψίλωσης, δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών και υπογειοποίησης των καλωδίων; Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ έχει απευθύνει αυτό το σαφές ερώτημα στην κυβέρνηση και οφείλει να απαντήσει» σημείωσε.

Στον απόηχο των απαράδεκτων δηλώσεων της βουλεύτριας Β΄3 Νοτίου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε πως «είναι ντροπή όσα είπε η κ. Βούλτεψη για τους εθελοντές, οι οποίοι δίνουν κάθε φορά τη μάχη στα πύρινα μέτωπα χωρίς να τους έχουν διατεθεί τα ατομικά μέσα προστασίας και τις περισσότερες φορές πληρώνουν από την τσέπη τους τις μετακινήσεις με τα δικά τους οχήματα».

Δείτε όσα είπε η Όλγα Μαρκογιαννάκη στο MEGA: