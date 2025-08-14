Βίντεο από drone στη δυτική Αχαΐα, αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής, την οποία προκάλεσε μια πυρκαγιά που ακόμα δεν έχει κοπάσει και συνεχίζει να καίει τα πάντα στο πέρασμά της… (φωτογραφία, επάνω, από το βίντεο, κάτω).

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν διασπαστεί γύρω από το Δασσύλιο στην Πάτρα, σε απόσταση 1 χλμ από το κέντρο της πόλης

Το βίντεο δημοσιεύθηκε πριν σχεδόν 12 ώρες και κατέγραψε το αποτέλεσμα κατά την πρώτη ημέρα των πυρκαγιών και όχι το ενεργό μέτωπο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, στο μεταξύ, έχουν διασπαστεί γύρω από το Δασσύλιο στην Πάτρα, καθώς αν περάσει από εκεί η φωτιά θα βρεθεί σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το κέντρο της πόλης.

Δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας

Το Πανεπιστήμιο Πάτρας, με ανακοίνωση του πρύτανή του Χρήστου Μπούρα, γνωστοποιεί πως έχει θέσει στη διάθεση των αρχών δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας για τη φιλοξενία πυρόπληκτων πολιτών.

Επίσης, προσφέρει το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου καθώς και κρουνούς νερού προς χρήση από την Πυροσβεστική ή οχήματα εθελοντών.

Σπίτι στις φλόγες

Θλιβερές εικόνες εξακολουθούν να έρχονται από την Αχαΐα, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Λυκοχορό Πάτρας, με πλάνα που δείχνουν άλλο ένα σπίτι να έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας όσο και γενικότερα στην Αχαΐα εξακολουθούν να καίγονται σπίτια, σε μια ακόμη νύχτα αγωνίας και πόνου για τους κατοίκους που βλέπουν τις πύρινες γλώσσες να συνεχίζουν ανεμπόδιστες το καταστροφικό τους έργο.