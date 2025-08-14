newspaper
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πυρκαγιά – Αχαΐα: Σοκαριστική εικόνα από drone της τεράστιας καταστροφής
Ελλάδα 14 Αυγούστου 2025 | 04:35

Πυρκαγιά – Αχαΐα: Σοκαριστική εικόνα από drone της τεράστιας καταστροφής

Σοκαριστική είναι η εικόνα του καρβουνιασμένου τοπίου στην Αχαΐα, όπως αυτή αποτυπώνεται σε βίντεο από drone.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Spotlight

Βίντεο από drone στη δυτική Αχαΐα, αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής, την οποία προκάλεσε μια πυρκαγιά που ακόμα δεν έχει κοπάσει και συνεχίζει να καίει τα πάντα στο πέρασμά της… (φωτογραφία, επάνω, από το βίντεο, κάτω).

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν διασπαστεί γύρω από το Δασσύλιο στην Πάτρα, σε απόσταση 1 χλμ από το κέντρο της πόλης

Το βίντεο δημοσιεύθηκε πριν σχεδόν 12 ώρες και κατέγραψε το αποτέλεσμα κατά την πρώτη ημέρα των πυρκαγιών και όχι το ενεργό μέτωπο.

YouTube thumbnail

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, στο μεταξύ, έχουν διασπαστεί γύρω από το Δασσύλιο στην Πάτρα, καθώς αν περάσει από εκεί η φωτιά θα βρεθεί σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το κέντρο της πόλης.

Δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας

Το Πανεπιστήμιο Πάτρας, με ανακοίνωση του πρύτανή του Χρήστου Μπούρα, γνωστοποιεί πως έχει θέσει στη διάθεση των αρχών δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας για τη φιλοξενία πυρόπληκτων πολιτών.

Επίσης, προσφέρει το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου καθώς και κρουνούς νερού προς χρήση από την Πυροσβεστική ή οχήματα εθελοντών.

Σπίτι στις φλόγες

Θλιβερές εικόνες εξακολουθούν να έρχονται από την Αχαΐα, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Λυκοχορό Πάτρας, με πλάνα που δείχνουν άλλο ένα σπίτι να έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας όσο και γενικότερα στην Αχαΐα εξακολουθούν να καίγονται σπίτια, σε μια ακόμη νύχτα αγωνίας και πόνου για τους κατοίκους που βλέπουν τις πύρινες γλώσσες να συνεχίζουν ανεμπόδιστες το καταστροφικό τους έργο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq – Ράλι στον Dow

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq – Ράλι στον Dow

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

Έρευνα: Ο καφές το βράδυ κάνει τις γυναίκες παρορμητικές;

World
Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντηση στην Αλάσκα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αχαΐα: Διασώσεις ζώων από φιλοζωικά σωματεία αλλά και εθελοντές πυροσβέστες
Η ζωή τους έχει αξία 14.08.25

Διασώσεις ζώων από φιλοζωικά σωματεία αλλά και εθελοντές πυροσβέστες στην Αχαΐα

Τα τελευταία χρόνια, χάρη στην συστηματική υποστελέχωση στην πυρόσβεση και το δόγμα των μαζικών εκκενώσεων, εθελοντές φιλόζωοι και δασοπυροσβέστες έχουν ριχτεί συστηματικά στις διασώσεις ζώων

Σύνταξη
Πυρκαγιά στη Χίο: Εικόνες φρίκης στη Βολισσό – «Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς…»
Καταγγελίες 14.08.25

«Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς...» - Μαύρο το χρώμα στη Βολισσό

«Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς...», καταγγέλλουν πολίτες στη Βολισσό της Χίου, περιγράφοντας την πύρινη λαίλαπα που άφησε εικόνες φρίκης στο πέρασμά της και την απουσία της κρατικής μηχανής.

Σύνταξη
Πυρκαγιά στην Αχαΐα: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας», δηλώνει ο δήμαρχος της Πάτρας
Κώστας Πελετίδης 14.08.25

«Από την ανεπάρκειά τους καίγεται» η Πάτρα

Ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης δηλώνει ότι «παρακαλάμε» για πυροσβεστικά μέσα αλλά δεν «τα έχουμε», αποτυπώνοντας τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Σύνταξη
Πάτρα: Χωρίς να το σκεφτεί πήρε αγκαλιά το πρόβατο πάνω στο παπάκι και το έσωσε – Δεν ήταν ο μόνος
Μαθήματα ζωής 14.08.25

Χωρίς να το σκεφτεί πήρε αγκαλιά το πρόβατο πάνω στο παπάκι και το έσωσε - Δεν ήταν ο μόνος

Ντόπιοι και εθελοντές από όλη την Ελλάδα από την δασοπυρόσβεση έως τις διασώσεις ανθρώπων και ζώων, δείχνουν το καλύτερο πρόσωπο αυτής της χώρας, όπως αυτές τις μέρες στην Πάτρα

Σύνταξη
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για φωτιές: Κινητοποιούμε την υποστήριξη της Ελλάδας μετά το αίτημά της για βοήθεια
Ελλάδα 13.08.25

Την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστσίας για την Ελλάδα ανακοίνωσε η φον ντερ Λάιεν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της, ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστσίας για να συνδράμει την Ελλάδα στη μάχη με τις πυρκαγιές

Σύνταξη
Αρόη Πάτρας: Εικόνες κόλασης από τη φωτιά
Έλαβαν 112 13.08.25

Αρόη Πάτρας: Εικόνες κόλασης από τη φωτιά

Η Αρόη είναι μεταξύ των περιοχών, οι κάτοικοι των οποίων έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και κινηθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Σύνταξη
Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα χωριά του νησιού και τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς
Μπλακ-άουτ 13.08.25

Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα χωριά του νησιού και τα Ψαρά εξαιτίας της πυρκαγιάς

Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της Χίου, αλλά και των Ψαρών προκάλεσε η φωτιά. Το νησί των Ψαρών και χωριά της Χίου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Θα χρειαστούν μέρες μέχρι να αντιμετωπιστεί η ζημιά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν από τα 62
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν από τα 62

Κλειδί το ανήλικο τέκνο με γονείς ασφαλισμένους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα - Λιγότεροι από 40.000 μπορούν να αποχωρήσουν, αξιοποιώντας μεταβατικές διατάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
Γουίλιαμ εναντίον Χάρι: Ένας θρόνος, δύο αδέρφια και μια εκκωφαντική πτώση
Family drama 14.08.25

Γουίλιαμ εναντίον Χάρι: Ένας θρόνος, δύο αδέρφια και μια εκκωφαντική πτώση

Ο πρίγκιπας Χάρι βλέπει τις προσπάθειές του να πέφτουν σταδιακά στο κενό, την ίδια στιγμή που ο αδερφός του πρίγκιπας Γουίλιαμ εδραιώνει τη θέση του και τη δημοφιλία του στο βρετανικό κοινό.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Αχαΐα: Διασώσεις ζώων από φιλοζωικά σωματεία αλλά και εθελοντές πυροσβέστες
Η ζωή τους έχει αξία 14.08.25

Διασώσεις ζώων από φιλοζωικά σωματεία αλλά και εθελοντές πυροσβέστες στην Αχαΐα

Τα τελευταία χρόνια, χάρη στην συστηματική υποστελέχωση στην πυρόσβεση και το δόγμα των μαζικών εκκενώσεων, εθελοντές φιλόζωοι και δασοπυροσβέστες έχουν ριχτεί συστηματικά στις διασώσεις ζώων

Σύνταξη
Φωτιά στην Αχαΐα: Πυροσβεστικά που τους τελείωσε το νερό, φλόγες που σταμάτησαν στη θάλασσα
Πολιτική Γραμματεία 14.08.25

Φωτιά στην Αχαΐα: Πυροσβεστικά που τους τελείωσε το νερό, φλόγες που σταμάτησαν στη θάλασσα

Κάναμε ένα πρώτο οδοιποιρικό απ' τα Βραχνέϊκα έως την Κάτω Αχαγιά και από εκεί στον Άνω Αλισσό, και την Καμενίτσα, χωριά που άγγιξαν οι φλόγες. Τι λένε οι κάτοικοι και πως έσπασε σε τρία μέτωπα η φωτιά που ξεκίνησε απ' τη ΒΙΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η «επιτελική» αποτυχία στην αντιμετώπιση των καταστροφών η νέα κανονικότητα στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική 14.08.25

Η «επιτελική» αποτυχία στην αντιμετώπιση των καταστροφών η νέα κανονικότητα στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Βαραίνει το αρνητικό κλίμα για την κυβέρνηση. Οι αλλεπάλληλες αποτυχίες του «επιτελικού κράτους» να αποτρέψει τις καταστροφές. Η γενικότερη εικόνα εξαφάνισης κυβερνητικών στελεχών και οι δηλώσεις που προκαλούν κατακραυγή. Οι προεκλογικές υποσχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδείχτηκαν κενό γράμμα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η κλιματική αλλαγή πιέζει για αλλαγή στους κανόνες δόμησης στο Λονδίνο – Τα σπίτια είναι πολύ ζεστά πια
«Καυτό κουτί» 14.08.25

Η κλιματική αλλαγή πιέζει για αλλαγή στους κανόνες δόμησης στο Λονδίνο – Τα σπίτια είναι πολύ ζεστά πια

Πολλά νέα σπίτια που κατασκευάζονται στη Βρετανία δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε ακραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Εκκλήσεις να αλλάξουν οι κανόνες δόμησης στο Λονδίνο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πυρκαγιά στη Χίο: Εικόνες φρίκης στη Βολισσό – «Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς…»
Καταγγελίες 14.08.25

«Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς...» - Μαύρο το χρώμα στη Βολισσό

«Δεν υπήρχε κανείς παιδιά, κανείς...», καταγγέλλουν πολίτες στη Βολισσό της Χίου, περιγράφοντας την πύρινη λαίλαπα που άφησε εικόνες φρίκης στο πέρασμά της και την απουσία της κρατικής μηχανής.

Σύνταξη
Πυρκαγιά στην Αχαΐα: «Από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας», δηλώνει ο δήμαρχος της Πάτρας
Κώστας Πελετίδης 14.08.25

«Από την ανεπάρκειά τους καίγεται» η Πάτρα

Ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης δηλώνει ότι «παρακαλάμε» για πυροσβεστικά μέσα αλλά δεν «τα έχουμε», αποτυπώνοντας τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Σύνταξη
Σερβία: Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και άγρια επεισόδια
Διαφθορά 14.08.25

Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και άγρια επεισόδια στη Σερβία

Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε όλη τη Σερβία, ενώ ξέσπασαν άγρια επεισόδια μεταξύ των συγκεντρωμένων και οπαδών του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και της αστυνομίας.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή αραβικών κρατών με τον Νετανιάχου που αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ»
«Αποικιακές αυταπάτες» 14.08.25

Ο Νετανιάχου αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ» και εξοργίζει τα αραβικά κράτη

Για «νοοτροπία εμποτισμένη σε αποικιακές αυταπάτες» κατηγορούν οι αραβικές χώρες τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τη δήλωσή του ότι αισθάνεται «πάρα πολύ» το κάλεσμα για το «Μεγάλο Ισραήλ».

Σύνταξη
Πάτρα: Χωρίς να το σκεφτεί πήρε αγκαλιά το πρόβατο πάνω στο παπάκι και το έσωσε – Δεν ήταν ο μόνος
Μαθήματα ζωής 14.08.25

Χωρίς να το σκεφτεί πήρε αγκαλιά το πρόβατο πάνω στο παπάκι και το έσωσε - Δεν ήταν ο μόνος

Ντόπιοι και εθελοντές από όλη την Ελλάδα από την δασοπυρόσβεση έως τις διασώσεις ανθρώπων και ζώων, δείχνουν το καλύτερο πρόσωπο αυτής της χώρας, όπως αυτές τις μέρες στην Πάτρα

Σύνταξη
Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα
«Medicide» 14.08.25

Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα

Οι ειδικοί και γιατροί που εργάστηκαν στην εμπόλεμη Γάζα, κατηγορούν το Ισραήλ για στοχευμένες επιθέσεις. «Δεν είναι τραγωδία περιστάσεων, αλλά σκόπιμη επίθεση σε όσους σώζουν ζωές», λένε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Η απονομή του Super Cup στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)

Δείτε την απονομή του τροπαίου στην Παρί Σεν Ζερμέν – Οι Γάλλοι επικράτησαν της Τότεναμ στα πέναλτι και κατέκτησαν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της φετινής σεζόν.

Σύνταξη
Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
Πύρινος κλοιός 14.08.25

Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Ζητά δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη για να μπορέσει να κατασβέσει τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα. Η Ισπανία έχει χάσει τις τελευταίες ημέρες πάνω από 10.000 στρέμματα γης εξαιτίας της φωτιάς.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία
Κόσμος 13.08.25

Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία

Πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι, αλλά και να υπάρξει φροντίδα για τους τόσους ανθρώπους που πεθαίνουν της πείνας, τόνισε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

Σύνταξη
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για φωτιές: Κινητοποιούμε την υποστήριξη της Ελλάδας μετά το αίτημά της για βοήθεια
Ελλάδα 13.08.25

Την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστσίας για την Ελλάδα ανακοίνωσε η φον ντερ Λάιεν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της, ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστσίας για να συνδράμει την Ελλάδα στη μάχη με τις πυρκαγιές

Σύνταξη
Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι
Ανθρώπινα δικαιώματα 13.08.25

Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι

Περισσότερες από εννέα εταιρείες μεταφορών έχουν δημιουργήσει δρομολόγια από την Κίνα και την πόλη Σιντζιάνγκ προς ευρωπαϊκές χώρες. Ανησυχία για τους Ουιγούρους

Σύνταξη
Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας
Δολιοφθορά και όπλα 13.08.25

Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Οι κατηγορούμενοι θεωρούνται ύποπτη για κατασκοπεία, δολιοφθορές, λαθρεμπόριο όπλων και άλλα αδικήματα. Το Καζακστάν ανακοίνωσε από την πλευρά του τη σύλληψη στην Πολωνία διπλωματικού υπαλλήλου του.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Απόρρητο