Πυρκαγιά – Πρέβεζα: «Είμαστε τα γαϊδούρια και θέλουν μόνο να μας φορολογούν», καταγγέλλει κάτοικος
Προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά στο σπίτι του με έναν κουβά διότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις πέρασαν και του είπαν ότι δεν έχουν νερό, καταγγέλλει κάτοικος στο χωριό Παντάνασσα στην Πρέβεζα.
«Γροθιά στο στομάχι» αποτελεί η εικόνα κατοίκου στο χωριό Παντάνασσα στην Πρέβεζα, που παλεύει με κουβά να σβήσει τις φλόγες μέσα στο σπίτι του (στη φωτογραφία από βίντεο, επάνω, ο κάτοικος στην Παντάνασσα προσπαθώντας με τον κουβά να σβήσει τις φλόγες που έχουν τυλίξει το σπίτι του, και βίντεο, κάτω).
«Μας έχουν μόνο για φορολογία και τίποτε άλλο, είμαστε τα γαϊδούρια και θέλουν μόνο να μας φορολογούν»
«Η Πυροσβεστική δεν προστάτευσε το σπίτι μου. Περνούσαν και μου έλεγαν: “Δεν έχουμε νερό, είμαστε άδειοι”» δηλώνει.
«Φυσικά και έχω παράπονο από τους πάντες. Μας έχουν μόνο για φορολογία και τίποτε άλλο, είμαστε τα γαϊδούρια και θέλουν μόνο να μας φορολογούν. Δεν φάνηκε κανείς ώστε να βοηθήσει», προσθέτει.
Ηλικιωμένος παλεύει με κουβάδες να σβήσει τη φωτιά στο σπίτι του
Χαζεύουν…
Απορίας άξιον (ρητορικό το σχήμα), από την άλλη, είναι το γεγονός ότι ενώ καίγεται το σπίτι ενός ανθρώπου που με δυσκολία ανεβαίνει τα σκαλιά για να σβήσει τις φλόγες με τον κουβά, ο ρεπόρτερ με τον κάμεραμαν, σε ζωντανή σύνδεση, καίγονται για τις δηλώσεις ενώ οι τριγύρω χαζεύουν…
