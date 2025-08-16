Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»

Οι καταστροφικές πυρκαγιές έπληξαν μεγάλα τμήματα της χώρας, με τη Χίο να βρίσκεται στο επίκεντρο των πύρινων μετώπων, μαζί με την Πάτρα, τη Ζάκυνθο, την Αττική και τη Φιλιππιάδα.

Η αγανάκτηση των πολιτών με τους τοπικούς βουλευτές της ΝΔ που έλαμψαν δια της απουσίας τους, ή έδιναν ραντεβού από… Δευτέρα όπως ο Ιάσων Φωτήλας – όπως και κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση των πυρκαγιών ήταν έκδηλη και έντονη.

Επιχείρηση αντιστροφής κλίματος

Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να «καμουφλάρει» τις ανεπάρκειες στη διαχείριση των πυρκαγιών, έστρεψε αρχικώς τα πυρά της κατά του δημάρχου Πατρέων, τονίζοντας -μετά από μέρες αφωνίας και ενώ η χώρα καιγόταν- πως είναι… κατώτερος των περιστάσεων, αλλά και κατά των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έλαβε, βέβαια, τη σκληρή απάντηση του Κώστα Πελετίδη, που αναφέρθηκε στην «παντελή έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού εκ μέρους του αστικού κράτους», για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αλλά και των επιπτώσεών της στην ζωή των κατοίκων, την επόμενη μέρα.

Περνώντας στο επόμενο στάδιο διαχείρισης και… επιτελικότητας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης πήρε σε… βιντεοκλήση τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (που σημειωτέον είχε… ενημερώσει μέσω κυβερνητικών πηγών τις προηγούμενες μέρες ότι διέκοψε τις διακοπές του ενώ οι πυρκαγιές μαίνονταν στη χώρα) για να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του χωριού Βολισσός στη Χίο ώστε να «ενημερωθεί για τις άμεσες ανάγκες».

«Είναι μεγάλη η καταστροφή στη Βολισσό και ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος. Ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε μέσω βίντεοκλήσης με τον Πρόεδρο της Βολισσού και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες. Συναντήθηκα προσωπικά με τους κατοίκους, άκουσα τις ανησυχίες τους. Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους με πράξεις, στηρίζοντας την αποκατάσταση και την οικονομική ανάταξη της περιοχής. Από σήμερα ξεκινά η καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην ενίσχυση των πληγέντων», ανέγραψε ο κ. Μηταράκης, παραθέτοντας χαρακτηριστικές φωτογραφίες.

«Τα πάντα επικοινωνία… καιρός να φύγετε»

Ωστόσο, παρά τις ομολογουμένως, άγαρμπες, επικοινωνιακές κινήσεις από την κυβέρνηση, ώστε να γλιτώσει από την κατακραυγή, δείχνει ότι δεν τα καταφέρνει.

Τα σχόλια των πολιτών κάτω από την ανάρτηση του κ. Μηταράκη είναι χαρακτηριστικά. «Και μόνο που υπάρχουν αυτοί οι πεντέξι κάτοικοι που καταδέχτηκαν να υποστούν αυτό τον εξευτελισμό, να είστε ευχαριστημένοι…», ανέγραψε μια πολίτης.

Άλλος, τόνισε πως «και μόνο η ανάρτηση σου τα λέει όλα!! Άχρηστος μαζί με πολλούς άχρηστους!!», ενώ τρίτος υπογράμμισε ότι «τα πάντα επικοινωνία..! Είδαμε και τι κάνατε για την Θεσσαλία πού πνίγηκε και την υπόλοιπη Ελλάδα..! Καιρός να φύγετε απατεώνες». Και αυτά είναι μόνον λίγα από τα σχόλια κατακραυγής και… γέλιων που συνοδεύουν την ανάρτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ και βουλευτή Χίου.

Υπενθυμίζεται ότι στη Χίο, σύμφωνα με τον πυρομετεωρολόγο Θεόδωρο Γιάνναρο κάηκε περίπου το 11% της συνολικής έκτασης του νησιού, γεγονός που έχει προκαλέσει τη σφοδρή αγανάκτηση των κατοίκων.

Επίσης, στο στόχαστρο βρέθηκε και η τοπική αρχή της Βολισσού, που δέχθηκε να συνομιλήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες με τον πρωθυπουργό.

«Μόνο που ο πρόεδρος καταδεχτηκε να κάνει βιντεοκλήση απ’ το καφενείο είναι ότι να ναι η κατάσταση» αναφέρει χαρακτηριστικά ένα σχόλιο στην ανάρτηση του κ. Μηταράκη.