Όσοι αγνόησαν το 112 έσωσαν τις περιουσίες τους, λέει ο Πελετίδης – «Ο κόσμος με ηρωισμό έφερε αποτέλεσμα»

«Είναι ένας όρος ο οποίος μπήκε στη ζωή για να αποφύγουμε τις ευθύνες», ανέφερε για την ειδοποίηση 112 από την Πολιτική Προστασία, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, μιλώντας για τις φωτιές που πλήττουν την Αχαΐα.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Real» το πρωί της Τετάρτης, σημείωσε «ότι κάναμε τα πράγματα όπως πρέπει, ενώ εκ του αποτελέσματος χρειάζονται πολλά να γίνουν και όχι το τυπικό να λέμε ‘εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε’».

Απαντώντας στο ερώτημα αν εκκενώθηκαν οι περιοχές για τις οποίες εκδόθηκε 112 τόνισε πως «βγήκαν τα σήματα, αλλά δεν εκκενώθηκαν. Αν γινόταν η εκκένωση θα είχαμε καεί εξ ολοκλήρου»

Ακολούθως, ο δήμαρχος Πατρέων υπογράμμισε πως είναι σαφές ότι όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και αγνόησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους. «Ναι οι πυροσβέστες, ναι οι προσπάθειες δυνάμεων του δήμου, που συνεισφέρουν στην πυροσβεστική, αλλά χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου, ο οποίος με ηρωισμό, έφερε το αποτέλεσμα…», είπε χαρακτηριστικά.

Το πρωί της Πέμπτης, μιλώντας ξανά στον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό ο Δήμαρχος Πατρέων κατήγγειλε την «παντελή έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού εκ μέρους του αστικού κράτους», για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αλλά και των επιπτώσεήν της στην ζωή των κατοίκων, την επόμενη μέρα.

Αναφορικά με τις συλλήψεις που έγιναν για εμπρησμό στην περιοχή, σε άλλη συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο κ. Πελετίδης σχολίασε πως «αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται η αστυνομία. Πρέπει να βγει η αστυνομία και να μας δώσει ενημέρωση για το ποιους έχει βρει, τι έχει γίνει, τι καταγγελίες υπήρξαν. Το θέμα είναι ότι είχαμε σε 4 διαφορετικά σημεία στην Πάτρα είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιών. Την Τρίτη δηλαδή ξεκινήσαμε το μεσημέρι, μετά το απόγευμα και μετά το βράδυ και κάθε 2 ώρες είχαμε σε εντελώς διαφορετικά σημεία παρουσία πυρκαγιάς που δεν μπορείς να το αποδώσεις πάντοτε όλα αυτά στην τύχη. Αυτά θα τα δει η αστυνομία και με τον επίσημο τρόπο θα μας πει».

Ως προς τον απολογισμό των καταστροφών, ο δήμαρχος Πατρέων ανέφερε ότι «έχουμε πολλά και καμένα σπίτια και ζημιές και υποδομές, τα οποία σε λίγο χρονικό διάστημα θα αρχίσουμε να τα μαζεύουμε γειτονιά τη γειτονιά και θα τα δώσουμε όλα συνολικά και όχι αποσπασματικά, να πούμε ότι κάηκε αυτό το σπίτι και εκείνο, αλλά συνολικά θα παρουσιάσουμε την κατάσταση και θα δούμε. Και ήδη έχει ξεκινήσει και ο μηχανισμός εκείνος καταγραφής και όλα τα υπόλοιπα τα οποία απαιτούνται. Ήδη από προχθές κινητοποιούμε τους μηχανισμούς του Δήμου για να προσφέρουμε βοήθεια σε όσους έχουν πληγεί από τη φωτιά και να καλύψουμε ανάγκες και αυτό θα συνεχιστεί γιατί μία φωτιά σε μία μεγάλη πόλη και σε τέτοια έκταση δημιουργεί τεράστια προβλήματα».

«Ευθύνη ΝΔ και των άλλων αστικών κομμάτων οι πυρκαγιές»

Παράλληλα, σε ανακοίνωση του δήμου Πατρέων για τα προβλήματα στην υδροδότηση, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ υποστήριξε πως «οι πυρκαγιές, που έχουν προξενήσει μεγάλες καταστροφές στην πόλη μας και για τις οποίες έχουν την ευθύνη η ΝΔ και τα άλλα αστικά κόμματα, έχουν προκαλέσει ζημιές και στο δίκτυο υδροδότησης».

Συνέχισε λέγοντας πως «θα Θα πρωτοστατήσουμε για να πραγματοποιηθούν γρήγορα οι επισκευές και να αποκατασταθεί η υδροδότηση στα σημεία που αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα».

Τέλος, κάλεσε τον λαό «μαζί με τη δημοτική αρχή να παλέψει ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, που δεν διασφαλίζει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και τον αφήνει απροστάτευτο σε κάθε φυσική καταστροφή».