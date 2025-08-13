Στην Πολιτική Προστασία για τις πυρκαγιές ο Μητσοτάκης

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου, ενόσω οι πυρκαγιές πλήττουν τη χώρα.

Ο κ. Μητσοτάκης προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται σήμερα στο γραφείο του στην Αθήνα και πλην της μετάβασης στο ΕΣΚΕΔΙΚ θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε εσπευσμένα από τις διακοπές που πραγματοποιούσε στα Χανιά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο σχεδιασμός, πριν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, ήταν να παραμείνει εκεί και τον Δεκαπενταύγουστο και να επιστρέψει Κυριακή 17 Αυγούστου.

Σε πύρινο κλοιό η χώρα

Σημειώνεται ότι σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φωτιές σε δεκάδες μέτωπα στην επικράτεια. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά στα μέτωπα της Αχαΐας καθώς οι φλόγες μπήκαν μέσα στην Πάτρα. Μάλιστα δόθηκε εντολή εκκένωσης του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μαίνονται οι φωτιές σε Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο, με το 112 στέλνει μπαράζ μηνυμάτων καλώντας σε εκκενώσεις. Νέα μέτωπα εκδηλώθηκαν σε Κεφαλονιά και Μέγαρα.