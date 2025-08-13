Στην Πολιτική Προστασία για τις πυρκαγιές ο Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα
- Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
- «Είσαι ψεύτης!» – Βαθαίνει η κόντρα του Μασκ με τον Σαμ Άλτμαν και την Apple
- Αυτή είναι η συνταγή επιτυχίας πίσω από τον crypto-πλουτισμό της οικογένειας Τραμπ
- Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε
Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου, ενόσω οι πυρκαγιές πλήττουν τη χώρα.
Ο κ. Μητσοτάκης προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.
Θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται σήμερα στο γραφείο του στην Αθήνα και πλην της μετάβασης στο ΕΣΚΕΔΙΚ θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε εσπευσμένα από τις διακοπές που πραγματοποιούσε στα Χανιά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο σχεδιασμός, πριν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, ήταν να παραμείνει εκεί και τον Δεκαπενταύγουστο και να επιστρέψει Κυριακή 17 Αυγούστου.
Σε πύρινο κλοιό η χώρα
Σημειώνεται ότι σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου, με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φωτιές σε δεκάδες μέτωπα στην επικράτεια. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά στα μέτωπα της Αχαΐας καθώς οι φλόγες μπήκαν μέσα στην Πάτρα. Μάλιστα δόθηκε εντολή εκκένωσης του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Μαίνονται οι φωτιές σε Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο, με το 112 στέλνει μπαράζ μηνυμάτων καλώντας σε εκκενώσεις. Νέα μέτωπα εκδηλώθηκαν σε Κεφαλονιά και Μέγαρα.
- Ένα νέο και φυσικό όπλο της ΕΕ εναντίον των πυρκαγιών… οι κατσίκες
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία παράσυρση πεζού στην Αρτέμιδα
- Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα
- Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»
- Λένα Σαμαρά: Το «ευχαριστώ» του αδελφού της, Κώστα, για τη συμπαράσταση στο πένθος της οικογένειας
- Aποπνικτική η ατμόσφαιρα – Στα Δυτικά της Πάτρας η φωτιά έφτασε στη θάλασσα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις