Από τον καπνό στην επιβίωση: πώς να μείνουμε ασφαλείς στις δασικές πυρκαγιές
Κόσμος 13 Αυγούστου 2025 | 10:23

Από τον καπνό στην επιβίωση: πώς να μείνουμε ασφαλείς στις δασικές πυρκαγιές

Πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε και να παραμείνουμε ασφαλείς στις δασικές πυρκαγιές;

Τα τελευταία 24ωρα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες αντιμετωπίζουν καθημερινά πάνω από 100 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Στα μέτωπα επιχειρούν σχεδόν 5.000 πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τελευταίο φως μπαίνουν στη μάχη πάνω από 60 εναέρια μέσα. Πέραν των κρατικών μέσων, όμως, αυτή την καλοκαιρινή «κανονικότητα» χρειάζεται να την αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι οι πολίτες.

Οι δασικές πυρκαγιές σκοτώνουν άμεσα εκατοντάδες ανθρώπους κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Αν και μπορεί να μοιάζουν αποκαλυπτικές, ο απολογισμός των θυμάτων είναι πολύ μικρότερος σε σύγκριση με τις πλημμύρες, που σκοτώνουν χιλιάδες, και τους καύσωνες, που σκοτώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Ωστόσο, αν υπολογίσουμε και τον καπνό, το ανθρώπινο κόστος αυξάνεται δραματικά. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη, η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από τις δασικές πυρκαγιές σκοτώνει περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους τον χρόνο.

Μέχρι το τέλος του αιώνα, η συνολική καμένη έκταση αναμένεται να αυξηθεί κατά 40%

Οι τοξικοί καπνοί μπορούν να ταξιδέψουν σε τεράστιες αποστάσεις: στήλες καπνού από τις δασικές πυρκαγιές στην Αυστραλία έχουν φτάσει έως τη Νότια Αμερική, ενώ ο καπνός από τις πυρκαγιές στον Καναδά – που συχνά πνίγουν πόλεις στις ΗΠΑ – έχει ρυπάνει την ατμόσφαιρα στην Ευρώπη.

Με τις πυρκαγιές να είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο, ακόμα και οι βρετανική Guardian δίνει απαντήσεις και προτείνει τρόπους ώστε οι άνθρωποι να προσαρμοστούν και να μάθουν πώς να προστατεύονται.

Τι προκαλεί τις δασικές πυρκαγιές;

Πολλοί παράγοντες μπορούν να πυροδοτήσουν μια δασική πυρκαγιά: φυσικές αιτίες, όπως οι κεραυνοί· ελαττωματικές υποδομές, όπως πτώσεις γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος· ή απερίσκεπτη ανθρώπινη συμπεριφορά.

Καταστροφικές φωτιές τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει από καπνιστές που πέταξαν αναμμένα τσιγάρα, τουρίστες που δεν έσβησαν σωστά τις φωτιές κατασκήνωσης και ακόμη και από εμπρηστές που έβαλαν σκόπιμα φωτιά στη φύση.

Όμως, το αν αυτές οι σπίθες θα εξελιχθούν σε μικρές εστίες ή σε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Οι φωτιές χρειάζονται ζεστό, ξηρό καύσιμο για να καούν και εξαπλώνονται ευκολότερα με ισχυρούς ανέμους.

Πώς επηρεάζει η κλιματική κατάρρευση τις δασικές πυρκαγιές;

Η ρύπανση από τα ορυκτά καύσιμα έχει θερμάνει τον πλανήτη κατά περίπου 1,3°C, αυξάνοντας τον κίνδυνο παρατεταμένων περιόδων καύσωνα που μετατρέπουν τα δάση και τις πεδιάδες σε πυριτιδαποθήκες. Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Μεσόγειος, η παγκόσμια υπερθέρμανση τροφοδοτεί επίσης ξηρασίες που ξεραίνουν ακόμη και πλούσια φυτά.

Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι αυτές οι μεταβολές έχουν κάνει πιο πιθανές τις πυρκαγιές που σημειώθηκαν φέτος σε μέρη όπως η Καλιφόρνια, η Νότια Κορέα και η Αυστραλία — σε ορισμένες περιπτώσεις διπλασιάζοντας την πιθανότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών συνθηκών που βοηθούν τις φωτιές να εξαπλωθούν.

Γίνονται οι δασικές πυρκαγιές χειρότερες;

Ακόμη και με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, η συνολική έκταση που καίγεται από φωτιές έχει μειωθεί. Αυτό οφείλεται στο ότι άνθρωποι έχουν μετατρέψει εκτάσεις γης που παλαιότερα καίγονταν ελεύθερα σε αγροτικές ή αστικές περιοχές -κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες στην Αφρική- που εμποδίζουν την εξάπλωση των φλογών.

Τα τελευταία μοντέλα δείχνουν ότι οι αλλαγές στη χρήση γης και άλλοι ανθρώπινοι παράγοντες έχουν μειώσει την καμένη έκταση κατά 19,1% από το 1900, ενώ οι κλιματικές αλλαγές την έχουν αυξήσει κατά 15,8% — με αποτέλεσμα μια μικρή συνολική μείωση της τάξης του 3,3%.

Θα γίνουν οι δασικές πυρκαγιές πιο συχνές;

Οι συνθήκες για σφοδρές πυρκαγιές αναμένεται να χειροτερεύσουν όσο ο πλανήτης θερμαίνεται. Δύο ξεχωριστοί μετεωρολογικοί δείκτες προβλέπουν σταθερή αύξηση στον αριθμό των ημερών με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Μέχρι το τέλος του αιώνα, η συνολική καμένη έκταση αναμένεται να αυξηθεί κατά 40%, ακόμη και σε ένα αισιόδοξο σενάριο μείωσης της ρύπανσης από άνθρακα, σύμφωνα με άλλη μελέτη. Σε ένα χειρότερο σενάριο, η καμένη έκταση προβλέπεται να διπλασιαστεί.

Πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε στις δασικές πυρκαγιές;

Ο κίνδυνος που θέτουν οι δασικές πυρκαγιές για τους ανθρώπους και τις περιουσίες μπορεί να μειωθεί σημαντικά μέσω καλύτερης διαχείρισης της γης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών για να ανακοπεί η εξάπλωση μιας φωτιάς, την αποτροπή νέας δόμησης σε περιοχές επιρρεπείς σε πυρκαγιές και ακόμη και την αποστολή κοπαδιών κατσικιών σε εγκαταλελειμμένες αγροτικές εκτάσεις για να βοσκήσουν την υπερβολική βλάστηση.

Σε ορισμένα μέρη, οι πυροσβέστες εφαρμόζουν την τεχνική της ελεγχόμενης καύσης εδαφών, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση καύσιμης ύλης που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφικές πυρκαγιές — μια μακροχρόνια πρακτική των ιθαγενών στην Αυστραλία και τη Βόρεια Αμερική, που αρχίζουν να υιοθετούν και Ευρωπαίοι ειδικοί.

Πώς μένουμε ασφαλείς σε μια πυρκαγιά;

Αν ζείτε σε περιοχή με κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, καταρτίστε ένα σχέδιο πριν ξεσπάσει η καταστροφή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον εντοπισμό ασφαλών διαδρομών και κοντινών καταφυγίων, καθώς και την προετοιμασία μιας τσάντας έκτακτης ανάγκης. Ορισμένες πυροσβεστικές υπηρεσίες συνιστούν τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας γύρω από το σπίτι, απαλλαγμένης από φύλλα και εύφλεκτα υλικά.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν να εκκενώσετε αμέσως αν σας το ζητήσουν οι αρχές — ή αν το σπίτι σας κινδυνεύει, ακόμη κι αν δεν έχει εκδοθεί επίσημη προειδοποίηση. Για να αποφύγετε τον καπνό, κρατήστε τα παράθυρα κλειστά και χρησιμοποιήστε μάσκες με φίλτρο.

World
Παγκόσμιες αγορές: Ράλι παρά την «καταιγίδα» Τραμπ

Παγκόσμιες αγορές: Ράλι παρά την «καταιγίδα» Τραμπ

Επικαιρότητα
Φωτιά στην Αχαΐα: Ώρες αγωνίας στη ΒΙΠΕ Πατρών

Φωτιά στην Αχαΐα: Ώρες αγωνίας στη ΒΙΠΕ Πατρών

inWellness
inTown
Διχασμός στο μέτωπο και παραιτήσεις αξιωματικών: Οι Ουκρανοί στρατιώτες κόντρα στην ηγεσία
The Wall Street Journal 13.08.25

Διχασμός στο μέτωπο και παραιτήσεις αξιωματικών: Οι Ουκρανοί στρατιώτες κόντρα στην ηγεσία

Ουκρανοί αξιωματικοί είναι τόσο αποηγοητευμένοι, που δηλώνουν δημοσίως ότι «δεν μπορούμε να νικήσουμε τη Ρωσία με τους πόρους μας. Είναι μεγαλύτερη — πρέπει να είμαστε καλύτεροι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βολιβία: Μαζί με τον λαό θα δώσουμε μάχη στους δρόμους αν εκλεγεί η Δεξιά, λέει ο Μοράλες
Απευθύνει κάλεσμα 13.08.25

Βολιβία: Μαζί με τον λαό θα δώσουμε μάχη στους δρόμους αν εκλεγεί η Δεξιά, λέει ο Μοράλες

Δυο υποψήφιοι της δεξιάς προηγούνται, κατά δημοσκοπήσεις, ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Βολιβία - «Δεν θα εγκαταλείψω τον βολιβιανό λαό», τονίζει ο Έβο Μοράλες

Σύνταξη
Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε
Στρατιωτική τελετή 13.08.25

Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε

Σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές αναμονής γύρω από το κοινοβούλιο στη Μπογκοτά καθώς χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν τη σειρά τους για να πλησιάσουν το φέρετρο, καλυμμένο με τη σημαία της Κολομβίας

Σύνταξη
Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;
Κόσμος 13.08.25

Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;

Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πτώση έως 25% στην κίνηση των ιταλικών πλαζ, με την αντιπολίτευση να μιλάει για κρίση εισοδημάτων και την κυβέρνηση να επικαλείται... ορεινό τουρισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
Το μεγαλύτερο του κόσμου!
Σούπερ-αεροπλάνο 13.08.25

Το μεγαλύτερο του κόσμου!

Το WindRunner, το «σούπερ cargo» κατασκευάζεται στην Ιταλία για να μεταφέρει γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες

Γεώργιος Μαζιάς
Νότια Κορέα: Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας με βαρύτατο κατηγορητήριο
Κόσμος 13.08.25

Μετά τον πρόεδρο σύλληψη της πρώην πρώτης κυρίας της Νότιας Κορέας με βαρύτατο κατηγορητήριο

Με κατηγορίες για διαφθορά, δωροδοκία, παρέμβαση στις εκλογές, εσωτερική πληροφόρηση και χειραγώγηση μετοχών, η Νότια Κορέα παρακολουθεί την πρώην Πρώτη Κυρία να προφυλακίζεται.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Χειριστικός» Πούτιν εναντίον «συναισθηματικού» Τραμπ – Τι δείχνουν οι παλιές συναντήσεις τους για την Αλάσκα
Financial Times 13.08.25

Το ιστορικό των παράξενων συναντήσεων Πούτιν-Τραμπ και η σύνοδος στην Αλάσκα

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν ήδη συναντηθεί κι άλλες φορές στο παρελθόν, σε άλλες, ίσως καλύτερες εποχές. Εν όψει της συνόδου στην Αλάσκα ίσως μπορούν να γίνουν προγνώσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία
Κόσμος 13.08.25

Ιράκ: Το λίκνο του πολιτισμού «πεθαίνει» από λειψυδρία και όλα συγκλίνουν πως ευθύνεται η Τουρκία

Ο Τίγρης και ο Ευφράτης, οι πηγές ζωής που παρέχουν το 86% των επιφανειακών υδάτων του Ιράκ, οι ποταμοί που έχτισαν και γκρέμισαν αυτοκρατορίες, συρρικνώνονται με ταχείς ρυθμούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βόρεια Κορέα – Ρωσία: Πούτιν και Κιμ υπόσχονται να «ενισχύσουν» τη συνεργασία τους
Β. Κορέα - Ρωσία 13.08.25

Πούτιν και Κιμ υπόσχονται να «ενισχύσουν» τη συνεργασία τους

Πούτιν και Κιμ «επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία στο μέλλον», στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση του ρώσου προέδρου με τον Τραμπ.

Σύνταξη
Γουατεμάλα: Ποινές φυλάκισης από 6 έως 25 έτη σε έξι πρώην υπαλλήλους για το θάνατο 41 κοριτσιών
«Γυναικοκτονίες» 13.08.25

Γουατεμάλα: Ποινές φυλάκισης από 6 έως 25 έτη σε έξι πρώην υπαλλήλους για το θάνατο 41 κοριτσιών

Έξι πρώην υπάλληλοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης για την πυρκαγιά σε ξενώνα στη Γουατεμάλα. Τα κορίτσια είχαν εξεγερθεί καταγγέλλοντας σεξουαλική εκμετάλλευση και κακομεταχείριση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Συνεχίζει να διαθέτει 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, εκτιμά ο Νετανιάχου
Εκτίμηση Νετανιάχου 13.08.25

«Το Ιράν συνεχίζει να διαθέτει 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά πως το Ιράν συνεχίζει να διαθέτει 400 και πλέον κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου κατά 60%, καθώς δεν καταστράφηκαν από τους πρόσφατους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ισπανία: Γιοτ έπιασε φωτιά κοντά στην Ίμπιζα και βούλιαξε – Επέζησαν πλήρωμα και επιβάτες [Βίντεο]
Βαλεαρίδες νήσοι 13.08.25

Γιοτ έπιασε φωτιά κοντά στην Ίμπιζα και βούλιαξε

Το 29μετρο γιοτ Astondoa Da Vinci υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά στη Φορμεντέρα και βυθίστηκε. Το πλήρωμα και οι επιβαίνοντες διασώθηκαν από την Ισπανική Ακτοφυλακή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γουατεμάλα: Πολυετής κάθειρξη σε 6 πρώην αξιωματούχους για τον φρικτό θάνατο 41 κοριτσιών από πυρκαγιά
Γουατεμάλα 13.08.25

Πολυετής φυλάκιση σε πρώην αξιωματούχους για τον φρικτό θάνατο 41 κοριτσιών

Ποινές κάθειρξης που κυμαίνονται από 6 έως 25 χρόνια επιβλήθηκαν σε έξι πρώην αξιωματούχους στη Γουατεμάλα για τον φρικτό θάνατο από πυρκαγιά 41 κοριτσιών σε δομή υποδοχής ανηλίκων.

Σύνταξη
Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα
Συμφωνία συνεργασίας 13.08.25

Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Ρωσίας με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον ενημέρωσε για τη σύνοδο για την Ουκρανία με τοn Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;
Υγεία 13.08.25

Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;

Νέα μελέτη δείχνει ότι οι αγαπημένες μικρών και μεγάλων τηγανητές πατάτες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις βραστές ή τις ψητές πατάτες καθώς και για τον πουρέ

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
Στο Κορδελιό 13.08.25

Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια

Η 50χρονη συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Σύνταξη
Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»
Τι είπατε; 13.08.25

Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»

Η σταρ της σειράς SATC και του And Just Like That, Κρίστιν Ντέιβις, πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις για το σώμα της εκείνη την εποχή την οδήγησαν σε «διαταραγμένη διατροφή».

Σύνταξη
Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)
Πώς κατανέμονται 13.08.25

Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές των δύο τελευταίων ημερών (δορυφορικές εικόνες)

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι περίπου 100.000 στρέμματα - Πώς κατανέμονται

Σύνταξη
T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι
Plus 13.08.25

T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι

Ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες επιλογές σε T-shirts για εκείνον και για εκείνη για στιλάτες και άνετες καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Σύνταξη
Βόλος: Πλήθος κόσμου στην «υποδοχή» του ισραηλινού Crown Iris – Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ και χρήση κρότου λάμψης
Κλίμα αστυνόμευσης 13.08.25

Πλήθος κόσμου στην «υποδοχή» του ισραηλινού Crown Iris στον Βόλο - Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ και χρήση κρότου λάμψης

Ο Βόλος είναι ένας από τους σταθμούς του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, που αύριο αναμένεται στον Πειραιά - Απροσπέλαστο το λιμάνι από δυνάμεις των ΜΑΤ - Επιστράτευσαν και την Πυροσβεστική

Σύνταξη
Παπανδρέου: Μεγάλη δοκιμασία για την Αχαΐα – Η πολιτεία να κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο
Φωτιές 13.08.25

Παπανδρέου: Μεγάλη δοκιμασία για την Αχαΐα – Η πολιτεία να κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο

«Κόποι μιας ζωής, σπίτια, καλλιέργειες, περιουσίες και ένας ανεκτίμητος φυσικός πλούτος χάνονται μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς επιστροφή», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Comedian: Η μπανάνα-έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν φαγώθηκε ξανά – «Δεν το έκανε σωστά»
Η 4η φορά 13.08.25

Comedian: Η μπανάνα-έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν φαγώθηκε ξανά – «Δεν το έκανε σωστά»

Το έργο Comedian του Ιταλού καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν, μια μπανάνα κολλημένη με μονωτική ταινία σε τοίχο, καταναλώθηκε για τέταρτη φορά. Αυτό είναι και το πεπρωμένο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε με προορισμό την Ιταλία, όπου θα δώσει δύο μεγάλα φιλικά παιχνίδια κόντρα στην πρωταθλήτρια της Serie A, Νάπολι και τη φιναλίστ του Champions League, Ίντερ.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

