Πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα – Μεγάλες φωτιές και μηνύματα από το 112 σε Μεσσηνία και Κορινθία
Σε συναγερμό οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής λόγω των ισχυρών ανέμων - Εκρηκτικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών
Σε εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ώρες μεγάλες φωτιές που έχουν εκδηλωθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας από την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα μέχρι τη Μακεδονία.
Στη Μεσσηνία και στην Κορινθία ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους στα Πετράλωνα και στην Αρχαία Νεμέα, αντίστοιχα, να απομακρυνθούν από τις περιοχές που φλέγονται.
Σε εξέλιξη επίσης είναι πυρκαγιές σε Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και Κύθηρα.
Το in παρακολουθεί τις εξελίξεις από όλα τα πύρινα μέτωπα
