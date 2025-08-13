Κορωπί: Νεκρός σε πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στο Κορωπί της Αττικής. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν μία σορό αγνώστων στοιχείων.

Το απανθρακωμένο άτομο αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χώρο εμπορίου στο Κορωπί Αττικής. Το άτομο βρέθηκε εντός αυτοκινήτου που προσέκρουσε εντός του εν λόγω χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόσκρουση του οχήματος στον συγκεκριμένο χώρο σήμανε και την έναρξη της πυρκαγιάς.

Επιχειρούν 11 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κορωπί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε η αστυνομία στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου στο ύψος του Ο.Α. 300 στην περιοχή του Κορωπίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στο σημείο επιχειρούν 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.