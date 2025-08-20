Το καλοκαίρι του 2025 καταγράφεται ήδη ως ένα από τα πιο καταστροφικά σε δασικές πυρκαγιές. Το ανησυχητικό είναι ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει ακόμη και ήδη η καταστροφή είναι τεράστια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του EFFIS, σε αυτή την αντιπυρική περίοδο και μέχρι τις 18 Αυγούστου, καταστράφηκαν από φωτιά 45.290 εκτάρια γης, ή 450.000 στρέμματα.

Η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει ακόμα, ήδη όμως η Ελλάδα μετρά πάνω από 450.000 καμένα στρέμματα

Σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Άρτα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των αυτοψιών με τις ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις να είναι δεκάδες.

Έως την 1η Σεπτεμβρίου

Στο μεταξύ, αυστηρό χρονοδιάγραμμα 10 ημερών για τους δήμους και τις Περιφέρειες, προκειμένου να κατατεθούν άμεσα οι φάκελοι των πυρόπληκτων και να ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων για τις περιοχές που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές, καθιερώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από διαδοχικές συσκέψεις που πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες ο υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, έως την 1η Σεπτεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δήμο, συνοδευόμενη από το δελτίο αυτοψίας, καθώς και τα έντυπα Ε1 και Ε9. Μετά τη 1η Σεπτεμβρίου, οι δήμοι και οι Περιφέρειες θα πρέπει να ξεκινήσουν την αποστολή φακέλων των δικαιούχων – πληγέντων στις υπηρεσίες του υπουργείου, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος και να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, τα μέτρα στήριξης που έχουν ενεργοποιηθεί και υλοποιούνται περιλαμβάνουν:

Οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη πρώτων αναγκών των νοικοκυριών.

Στεγαστική συνδρομή για ζημιές σε κατοικίες.

Κρατική αρωγή προς τις πληγείσες επιχειρήσεις με επιχορήγηση έως 70%.

Τριετή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κτίσματα που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Έκτακτη χρηματοδότηση των ΟΤΑ για αποκατάσταση υποδομών και δικτύων.

Έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Ανάλογα με το βαθμό ζημίας, οι πληγέντες δικαιούνται σε πρώτη φάση οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση της οικοσκευής: 2.000 ευρώ για πράσινα κτίρια,4.000 ευρώ για κίτρινα,6.000 ευρώ για κόκκινα. Επιπλέον, 600 ευρώ καταβάλλονται ως επίδομα πρώτων αναγκών. Οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες ή κόκκινες, μπορούν άμεσα να προβούν σε μίσθωση κατοικίας. Η επιδότηση ενοικίου ξεκινά από 300 ευρώ και φτάνει έως τα 500 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση για επισκευή ή ανακατασκευή του ακινήτου τους. Το ποσοστό κρατικής επιδότησης για τις σχετικές εργασίες, φτάνει έως και το 70% του κόστους.