Πυρκαγιές: Η Ελλάδα στην πέμπτη θέση της Ευρώπης το καλοκαίρι του 2025 σε καμένες εκτάσεις

Το καλοκαίρι του 2025 καταγράφεται ήδη ως ένα από τα πιο καταστροφικά σε δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, καθώς σε όλη την ήπειρο και μέχρι τις 18 Αυγούστου, οι καμένες εκτάσεις έφτασαν σε αριθμό ρεκόρ. Το ανησυχητικό είναι ότι η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει ακόμη και ήδη η καταστροφή είναι τεράστια.

Το Climatebook, επικαλούμενο στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), επισημαίνει ότι έως τις 18 Αυγούστου 2025 είχαν καεί περισσότερα από 880.000 εκτάρια γης. Δηλαδή πάνω από 8,8 εκατομμύρια στρέμματα.

Ο αριθμός αυτός είναι πολλαπλάσιος του μέσου όρου της περιόδου 2006-2024, επιβεβαιώνοντας την ένταση και τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Η Ελλάδα στην πέμπτη θέση

Ο ευρωπαϊκός Νότος είναι αυτός που μπορεί να «υπερηφανεύεται» για τις αρνητικές πρωτιές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του EFFIS, πριν ακόμη τελειώσει το μακρύ καλοκαίρι της Μεσογείου, τρεις ήταν οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο από τη φωτιά.

Τη θλιβερή πρωτιά κρατάει η Ισπανία. Έχασε στις πυρκαγιές 382.607 εκτάρια γης ή 3,82 εκατ. στρέμματα. Η έκταση αυτή είναι σχεδόν πενταπλάσια του μέσου όρου καταγράφoντας την χειρότερη χρονιά.

Ακολουθεί η Πορτογαλία, με 234.926 εκτάρια (2,35 εκατ. στρέμματα). Πρόκειται για ποσοστό μεγαλύτερο από το διπλάσιο του ιστορικού μέσου όρου.

Στην τρίτη θέση είναι η Ρουμανία, με 125.465 εκτάρια (1,25 εκατ. στρέμματα), όταν ο μέσος όρος της χώρας δεν ξεπερνούσε τα 22.889 εκτάρια.

Πολύ υψηλές είναι οι απώλειες και στην Ελλάδα, που βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Σε αυτή την αντιπυρική περίοδο και μέχρι τις 18 Αυγούστου, καταστράφηκαν από φωτιά 45.290 εκτάρια γης, ή 450.000 στρέμματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του EFFIS, το μέγεθος των ζημιών ξεπερνά κατά πολύ τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, συνεχίζοντας μια ανησυχητική τάση των τελευταίων ετών.