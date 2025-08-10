Είναι οι φωτιές στην Ευρώπη η νέα «μαύρη» κανονικότητα;

Σε έναν αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι πυροσβέστες σε όλη τη νότια Ευρώπη, με την περιοχή να πλήττεται από υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλες φωτιές.

Με την υπερθέρμανση του πλανήτη να μην δείχνει σημάδια υποχώρησης, οι πυρκαγιές κατά τους θερινούς μήνες φαίνεται να αποτελούν, πλέον, τη νέα κανονικότητα.

Μεγάλες φωτιές στην Γαλλία

Στη Γαλλία, περίπου 1.400 πυροσβέστες επιχείρησαν το Σάββατο στη νότια περιοχή Aude για να αποτρέψουν την επανάφλεξη της μεγαλύτερης πυρκαγιάς της χώρας εδώ και δεκαετίες, καθώς όλοι οι κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ο νομάρχης του Aude, Christian Pouget, δήλωσε ότι η πυρκαγιά έχει περιοριστεί από την Πέμπτη, αφού κατέκαψε περισσότερα από 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα αυτή την εβδομάδα στην δασώδη περιοχή, γνωστή για τα οινοποιεία της.

Όλοι οι δρόμοι έχουν ξανανοίξει, αλλά οι αρχές εξέδωσαν αυστηρή απαγόρευση πρόσβασης στο δάσος, δήλωσε ο Pouget σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο.

«Ο αγώνας συνεχίζεται, οι πυροσβέστες εξακολουθούν να εργάζονται για την αποφυγή αναζωπύρωσης (της φωτιάς)», είπε.

Η πυρκαγιά προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό 25 ατόμων, μεταξύ των οποίων 19 πυροσβέστες, δήλωσε ο Pouget.

Οι υψηλές θερμοκρασίες των επόμενων ημερών αναμένεται να περιπλέξουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Tο νότιο μισό της Γαλλίας σε κατάσταση «υψηλής επαγρύπνησης» για καύσωνα.

«Η πυρκαγιά δεν θα σβήσει για αρκετές εβδομάδες», δήλωσε ο συνταγματάρχης Christophe Magny, διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Aude, επισημαίνοντας διάφορα «καυτά σημεία» που παρακολουθούνται στενά.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, Meteo France, έθεσε το νότιο μισό της Γαλλίας σε κατάσταση «υψηλής επαγρύπνησης» για καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 39 °C στην περιοχή του Aude το Σάββατο.

Ελλάδα και Ισπανία στην ίδια μοίρα

Οι πυροσβέστες συνέχισαν επίσης να καταπολεμούν μια ενεργή πυρκαγιά στην επαρχία Avila, στην κεντρική-δυτική Ισπανία, το Σάββατο.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής, με την Ισπανική Μονάδα Στρατιωτικών Εκτάκτων Αναγκών (UME) να εργάζεται όλη τη νύχτα σε μια προσπάθεια να την θέσει υπό έλεγχο και να την αποτρέψει από το να πλησιάσει δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές.

Με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 39 °C σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι εξαιρετικά υψηλός.

Η τρέχουσα περίοδος ακραίων θερμοκρασιών αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με την ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET.

Στην Ελλάδα, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην Κερατεία, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αθήνας, συνέχισε να μαίνεται στην ανατολική και νότια Αττική καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε σπίτια και στοιχίζοντας τη ζωή ενός ανθρώπου.

Τουλάχιστον 260 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 77 οχήματα, εργάζονταν για να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Οι αρχές εξέδωσαν εντολές εκκένωσης καθώς η πυρκαγιά πλησίαζε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι πυροσβέστες πάλευαν με τους ισχυρούς ανέμους.

Υπό έλεγχο οι μεγάλες πυρκαγιές στην Τουρκία

Οι πυρκαγιές στις κεντρικές περιοχές του Canakkale και της περιοχής Bayramic στη δυτική Τουρκία έχουν τεθεί σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας και Δασών Ibrahim Yumakli.

Ο Yumakli δήλωσε ότι οι πυροσβεστικές ομάδες εργάστηκαν όλη τη νύχτα για να σταματήσουν την εξάπλωση των φλογών. Επιβεβαίωσε ότι η εξάπλωση των πυρκαγιών έχει σταματήσει.

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την Παρασκευή κοντά στο χωριό Γιιγκίτλερ και εξαπλώθηκε σε δασώδη περιοχή υπό ισχυρούς ανέμους, οδήγησε σε προληπτικές εκκενώσεις στα χωριά Sacakli, Ahmetceli, Doganca, Zeytinli και Pitirelli.

Συνολικά 654 κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς ζώνες. Οι αρχές ανέφεραν ότι τέσσερις ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την αιτία των πυρκαγιών.

Η νέα κανονικότητα;

Η Νότια Ευρώπη έχει πληγεί από πολλές μεγάλες πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τη συχνότητα και την ένταση της ζέστης και της ξηρασίας, καθιστώντας την περιοχή πιο ευάλωτη στις πυρκαγιές.

Αυτή την εβδομάδα, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς ο αντίκτυπος των καυσώνων σε παγκόσμιο επίπεδο.

🔥 Southern Europe is facing another intense heatwave, with extreme temperatures increasing the risk of wildfires. Such events are becoming more frequent and more severe, as Europe is the fastest-warming continent. #StateOfClimate in Europe 2024 report: https://t.co/W9Wczjw9SP pic.twitter.com/ULlkrOMV6J — World Meteorological Organization (@WMO) August 8, 2025

Η έκθεση ανέφερε ότι οι ακραίες θερμοκρασίες προκάλεσαν περίπου 489.000 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη ετησίως μεταξύ 2000 και 2019, με το 36% να συμβαίνει στην Ευρώπη.

Ο WMO προειδοποιεί ότι οι χώρες πρέπει να δράσουν πιο γρήγορα για να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Σε αυτόν τον Ιούλιο που έσπασε κάθε ρεκόρ, η Τουρκία κατέγραψε ένα νέο ακραίο εθνικό υψηλό των 50,5 °C, σύμφωνα με την έκθεση. Η Σουηδία και η Φινλανδία επίσης βίωσαν ασυνήθιστα μακρές περιόδους με θερμοκρασίες πάνω από 30 °C.

Heat extremes are becoming more frequent & intense — consistent with what we’re seeing now, from heatwaves in parts of Europe to wildfires in Spain. Full #StateOfClimate in Europe 2024 report, produced in collaboration with @CopernicusECMWF: https://t.co/W9Wczjw9SP pic.twitter.com/7ll6pjxctO — World Meteorological Organization (@WMO) August 10, 2025

«Η ακραία ζέστη ονομάζεται μερικές φορές σιωπηλός δολοφόνος, αλλά με τη σημερινή επιστήμη, τα δεδομένα και τις τεχνολογίες, η σιωπή δεν αποτελεί πλέον δικαιολογία. Κάθε θάνατος από ακραία ζέστη μπορεί να προληφθεί», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του WMO, Ko Barrett.

Ο οργανισμός εκτιμά ότι η επέκταση των συστημάτων προειδοποίησης για την υγεία λόγω καύσωνα σε 57 χώρες μόνο θα μπορούσε να σώσει σχεδόν 100.000 ζωές ετησίως.

«Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα κλίματος, αλλά για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία», δήλωσε η Joy Shumake-Guillemot, επικεφαλής του Κοινού Προγράμματος Κλίματος και Υγείας του ΠΟΥ-WMO και συν-επικεφαλής του Παγκόσμιου Δικτύου Πληροφοριών για την Υγεία λόγω Καύσωνα (GHHIN).