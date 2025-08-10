newspaper
10.08.2025 | 18:18
Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πρέβεζα - Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 19:10
Φωτιά στη Νεάπολη Αγρινίου - Επιχειρούν εναέρια
Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 17:01
Φωτιά στην Τήνο - Στη μάχη εναέρια μέσα
Είναι οι φωτιές στην Ευρώπη η νέα «μαύρη» κανονικότητα;
Κόσμος 10 Αυγούστου 2025 | 20:06

Είναι οι φωτιές στην Ευρώπη η νέα «μαύρη» κανονικότητα;

Με την σταθερή άνοδο των θερμοκρασιών, οι φωτιές στην Ευρώπη φαίνεται να έχουν παγιωθεί κατά τους θερινούς μήνες

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

Spotlight

Σε έναν αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι πυροσβέστες σε όλη τη νότια Ευρώπη, με την περιοχή να πλήττεται από υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλες φωτιές.

Με την υπερθέρμανση του πλανήτη να μην δείχνει σημάδια υποχώρησης, οι πυρκαγιές κατά τους θερινούς μήνες φαίνεται να αποτελούν, πλέον, τη νέα κανονικότητα.

Μεγάλες φωτιές στην Γαλλία

Στη Γαλλία, περίπου 1.400 πυροσβέστες επιχείρησαν το Σάββατο στη νότια περιοχή Aude για να αποτρέψουν την επανάφλεξη της μεγαλύτερης πυρκαγιάς της χώρας εδώ και δεκαετίες, καθώς όλοι οι κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ο νομάρχης του Aude, Christian Pouget, δήλωσε ότι η πυρκαγιά έχει περιοριστεί από την Πέμπτη, αφού κατέκαψε περισσότερα από 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα αυτή την εβδομάδα στην δασώδη περιοχή, γνωστή για τα οινοποιεία της.

Όλοι οι δρόμοι έχουν ξανανοίξει, αλλά οι αρχές εξέδωσαν αυστηρή απαγόρευση πρόσβασης στο δάσος, δήλωσε ο Pouget σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο.

Μεγάλη έκταση έκαψε η φωτιά στην Γαλλία. REUTERS/Horaci Garcia

«Ο αγώνας συνεχίζεται, οι πυροσβέστες εξακολουθούν να εργάζονται για την αποφυγή αναζωπύρωσης (της φωτιάς)», είπε.

Η πυρκαγιά προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό 25 ατόμων, μεταξύ των οποίων 19 πυροσβέστες, δήλωσε ο Pouget.

Οι υψηλές θερμοκρασίες των επόμενων ημερών αναμένεται να περιπλέξουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Tο νότιο μισό της Γαλλίας σε κατάσταση «υψηλής επαγρύπνησης» για καύσωνα.

«Η πυρκαγιά δεν θα σβήσει για αρκετές εβδομάδες», δήλωσε ο συνταγματάρχης Christophe Magny, διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Aude, επισημαίνοντας διάφορα «καυτά σημεία» που παρακολουθούνται στενά.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, Meteo France, έθεσε το νότιο μισό της Γαλλίας σε κατάσταση «υψηλής επαγρύπνησης» για καύσωνα, με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν τους 39 °C στην περιοχή του Aude το Σάββατο.

Ελλάδα και Ισπανία στην ίδια μοίρα

Οι πυροσβέστες συνέχισαν επίσης να καταπολεμούν μια ενεργή πυρκαγιά στην επαρχία Avila, στην κεντρική-δυτική Ισπανία, το Σάββατο.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής, με την Ισπανική Μονάδα Στρατιωτικών Εκτάκτων Αναγκών (UME) να εργάζεται όλη τη νύχτα σε μια προσπάθεια να την θέσει υπό έλεγχο και να την αποτρέψει από το να πλησιάσει δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές.

Με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 39 °C σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι εξαιρετικά υψηλός.

Η τρέχουσα περίοδος ακραίων θερμοκρασιών αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με την ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET.

Στην Ελλάδα, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην Κερατεία, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αθήνας, συνέχισε να μαίνεται στην ανατολική και νότια Αττική καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε σπίτια και στοιχίζοντας τη ζωή ενός ανθρώπου.

Τουλάχιστον 260 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 77 οχήματα, εργάζονταν για να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Η μεγάλη πυρκαγιά στην Κερατέα. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Οι αρχές εξέδωσαν εντολές εκκένωσης καθώς η πυρκαγιά πλησίαζε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι πυροσβέστες πάλευαν με τους ισχυρούς ανέμους.

Τουλάχιστον 260 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 77 οχήματα, εργάζονταν για να περιορίσουν την πυρκαγιά, με τη βοήθεια πολυάριθμων εθελοντών και πολιτών στις πληγείσες περιοχές.

Υπό έλεγχο οι μεγάλες πυρκαγιές στην Τουρκία

Οι πυρκαγιές στις κεντρικές περιοχές του Canakkale και της περιοχής Bayramic στη δυτική Τουρκία έχουν τεθεί σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον υπουργό Γεωργίας και Δασών Ibrahim Yumakli.

Ο Yumakli δήλωσε ότι οι πυροσβεστικές ομάδες εργάστηκαν όλη τη νύχτα για να σταματήσουν την εξάπλωση των φλογών. Επιβεβαίωσε ότι η εξάπλωση των πυρκαγιών έχει σταματήσει.

Υπό έλεγχο οι μεγάλες πυρκαγιές στην Τουρκία. REUTERS/Efekan Akyuz

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την Παρασκευή κοντά στο χωριό Γιιγκίτλερ και εξαπλώθηκε σε δασώδη περιοχή υπό ισχυρούς ανέμους, οδήγησε σε προληπτικές εκκενώσεις στα χωριά Sacakli, Ahmetceli, Doganca, Zeytinli και Pitirelli.

Συνολικά 654 κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς ζώνες. Οι αρχές ανέφεραν ότι τέσσερις ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την αιτία των πυρκαγιών.

Η νέα κανονικότητα;

Η Νότια Ευρώπη έχει πληγεί από πολλές μεγάλες πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τη συχνότητα και την ένταση της ζέστης και της ξηρασίας, καθιστώντας την περιοχή πιο ευάλωτη στις πυρκαγιές.

Αυτή την εβδομάδα, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς ο αντίκτυπος των καυσώνων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η έκθεση ανέφερε ότι οι ακραίες θερμοκρασίες προκάλεσαν περίπου 489.000 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη ετησίως μεταξύ 2000 και 2019, με το 36% να συμβαίνει στην Ευρώπη.

Ο WMO προειδοποιεί ότι οι χώρες πρέπει να δράσουν πιο γρήγορα για να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Σε αυτόν τον Ιούλιο που έσπασε κάθε ρεκόρ, η Τουρκία κατέγραψε ένα νέο ακραίο εθνικό υψηλό των 50,5 °C, σύμφωνα με την έκθεση. Η Σουηδία και η Φινλανδία επίσης βίωσαν ασυνήθιστα μακρές περιόδους με θερμοκρασίες πάνω από 30 °C.

Ο WMO προειδοποιεί ότι οι χώρες πρέπει να δράσουν πιο γρήγορα για να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015.

«Η ακραία ζέστη ονομάζεται μερικές φορές σιωπηλός δολοφόνος, αλλά με τη σημερινή επιστήμη, τα δεδομένα και τις τεχνολογίες, η σιωπή δεν αποτελεί πλέον δικαιολογία. Κάθε θάνατος από ακραία ζέστη μπορεί να προληφθεί», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του WMO, Ko Barrett.

Ο οργανισμός εκτιμά ότι η επέκταση των συστημάτων προειδοποίησης για την υγεία λόγω καύσωνα σε 57 χώρες μόνο θα μπορούσε να σώσει σχεδόν 100.000 ζωές ετησίως.

«Δεν πρόκειται απλώς για ένα ζήτημα κλίματος, αλλά για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία», δήλωσε η Joy Shumake-Guillemot, επικεφαλής του Κοινού Προγράμματος Κλίματος και Υγείας του ΠΟΥ-WMO και συν-επικεφαλής του Παγκόσμιου Δικτύου Πληροφοριών για την Υγεία λόγω Καύσωνα (GHHIN).

World
Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Vita.gr
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Διακοπές: Πως στηρίζουν την ανάπτυξη και «σβήνουν» το εργασιακό burnout

Διακοπές: Πως στηρίζουν την ανάπτυξη και «σβήνουν» το εργασιακό burnout

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
inTown
Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του
Και όμως συνέβη 10.08.25

Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του

Λογικά ένας σεσημασμένος απατεώνας θα είχε πολλές πιθανότητες να ξεγελάσει έναν ηλικιωμένο. Εκτός και αν ο τελευταίος διοικούσε κάποτε... υπηρεσίες πληροφιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νετανιάχου: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε σε νέα επίθεση στη Γάζα»
Κόσμος 10.08.25

Νετανιάχου: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προχωρήσουμε σε νέα επίθεση στη Γάζα»

Διεθνείς πιέσεις στον Νετανιάχου, που επιχειρεί να δικαιολογήσει το επικείμενο έγκλημα. Δήλωσε ότι οι κάτοικοι στη Γάζα παρακαλούν το Ισραήλ να τους απελευθερώσει. Επίθεση στα ΜΜΕ για αντισημιτισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ υποσχέθηκε να είναι δικτάτορας «μόνο την πρώτη μέρα» – 200 μέρες μετά, ακόμα συνεχίζει
Trump 2.0 10.08.25

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να είναι δικτάτορας «μόνο την πρώτη μέρα» – 200 μέρες μετά, ακόμα συνεχίζει

Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ έχει σημαδευτεί από μια σειρά επιθέσεων εναντίον των θεσμών της αμερικανικής δημοκρατίας, πολιτικών, δικαστικών, δημοσιογραφικών, πολιτιστικών και ακαδημαϊκών

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρώπη και Κίεβο τρέχουν ξανά πίσω από τις εξελίξεις – Το παζάρι για το μοίρασμα των εδαφών
Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν 10.08.25

Ευρώπη και Κίεβο τρέχουν ξανά πίσω από τις εξελίξεις στο ουκρανικό - Το παζάρι για το μοίρασμα των εδαφών

Η ανακοίνωση του τετ - α - τετ Τραμπ με Πούτιν προκαλεί ανησυχία στην Ουκρανία που βλέπει το παζάρι για τα εδάφη της να εκτυλίσσεται χωρίς τη συμμετοχή της

Σύνταξη
Ιταλία: Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μολυσμένο μπρόκολο και γουακαμόλε μέσα σε λίγες ώρες
Στην Ιταλία 10.08.25

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από μολυσμένο μπρόκολο και γουακαμόλε μέσα σε λίγες ώρες στην Ιταλία

Τα ακατάλληλα λαχανικά ήταν μέσα σε σάντουιτς - Μια γυναίκα στο Κάλιαρι και δύο άλλοι στην Κοζέντσα δηλητηριάστηκαν και κατέληξαν - Η Εισαγγελία ερευνά το περιστατικό

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία «εκτιμά και στηρίζει» πλήρως την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων
Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν 10.08.25

«Η Ουκρανία εκτιμά και στηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση των Ευρωπαίων», λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν, είπε ότι στηρίζει τη κοινή δήλωση των Ευρωπαίων που θα είναι επίσης απόντες από τις συνομιλίες

Σύνταξη
Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα
Αποκλιμάκωση 10.08.25

Μπαλόνια σκουπιδιών και K-Pop: Νότια και Βόρεια Κορέα μειώνουν τις προπαγανδιστικές εκπομπές στα σύνορα

Σε ένα κλίμα ανταγωνιστικής ψυχροπολεμικής προπαγάνδας, Η Βόρεια Κορέα έστελνε μπαλόνια γεμάτα σκουπίδια, ενώ τα μεγάφωνα της Νότιας Κορέας μεταδίδανε προπαγανδιστικά μηνύματα και τραγούδια K-pop

Σύνταξη
Γάζα: Στους 217 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την πείνα – Διαδηλώσεις στο Ισραήλ και «πλακώματα» στην ηγεσία
Όλες οι εξελίξεις 10.08.25

Στους 217 οι νεκροί από την πείνα στη Γάζα, ανάμεσά τους 100 παιδιά - Διαδηλώσεις και «φαγωμάρα» στο Ισραήλ

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι κρίσιμη με τους νεκρούς να αυξάνονται καθημερινά - Η πολιτική κρίση βαθαίνει στο Ισραήλ με τις μαζικές διαδηλώσεις να επιστρέφουν μετά από μήνες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων – Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος
Μεταμοσχεύσεις 10.08.25

Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων στις ΗΠΑ - Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος

Το πρόβλημα με τις δωρεές οργάνων DCD είναι ότι οι ασθενείς δεν είναι εγκεφαλικά νεκροί αλλά σε κώμα - Οι γιατροί πιέζονται από το σύστημα που πολλές φορές προκρίνει την ανάγκη έναντι της ασφάλειας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γερμανία: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των πολιτών – Απογοητεύει ήδη ο Μερτς
Δύο δημοσκοπήσεις 10.08.25

Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των Γερμανών - Απογοητεύει ήδη ο Μερτς

Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης ενδεχόμενης αναγνώρισης της Παλαιστίνης καταγράφουν οι ηλικίες 18-29 ετών (60%) και άνω των 60 (58%) - Μεγάλη δυσαρέσκεια για τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης Μερτς

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ
Μπάσκετ 10.08.25

LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ

LIVE: Ελλάδα – Ισραήλ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ελλάδα – Ισραήλ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του
Και όμως συνέβη 10.08.25

Ο πιο «γκαντέμης» απατεώνας στην Ιστορία – Σοκαρίστηκε όταν έμαθε την ιδιότητα του θύματός του

Λογικά ένας σεσημασμένος απατεώνας θα είχε πολλές πιθανότητες να ξεγελάσει έναν ηλικιωμένο. Εκτός και αν ο τελευταίος διοικούσε κάποτε... υπηρεσίες πληροφιών

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (vids)
Σπορ 10.08.25

Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (vids)

Δύο χρυσά, ένα αργυρό κι ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Ελληνες πρωταθλητές της κωπηλασίας, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Τρακάι της Λιθουανίας,

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πώς πέντε στοιβαγμένες αντίκες προκάλεσαν «εμφύλιο» στο Βανκούβερ – Οι κάτοικοι αντιδρούν λόγω «θέας»
Φυσάει κόντρα 10.08.25

Πώς πέντε στοιβαγμένες αντίκες προκάλεσαν «εμφύλιο» στο Βανκούβερ – Οι κάτοικοι αντιδρούν λόγω «θέας»

Το έργο τέχνης «Trans Am Rapture» ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο Βανκούβερ καθώς οι κάτοικοι δεν το θέλουν στην γειτονιά τους, γιατί υποστηρίζουν ότι θα τους κόβει τη θέα. Αλλά ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Live: «Ημέρα Δράσης για την Παλαιστίνη» – Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα – «Σταματήστε τον πόλεμο»
«Ημέρα Δράσης» 10.08.25 Upd: 20:11

«Σταματήστε τον πόλεμο» - Μια κραυγή όλη η Ελλάδα

Κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, και στους αμάχους της Γάζας, που λιμοκτονούν, πραγματοποιούνται σε περισσότερα από 105 σημεία σε όλη τη χώρα. Εικόνες και βίντεο από την «Ημέρα Δράσης».

Σύνταξη
Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 3-2 πεν, 2-2 κ.δ.: Οι Λονδρέζοι σήκωσαν την πρώτη κούπα της σεζόν στην Αγγλία
Community Shield 10.08.25

Η Κρίσταλ Πάλας σήκωσε την πρώτη κούπα της σεζόν κόντρα στη Λίβερπουλ (3-2 πεν, 2-2 κ.δ.)

Η Κρίσταλ Πάλας σε ένα ματς στο Γουέμπλεϊ που εξελίχθηκε σε θρίλερ στην κανονική διάρκεια (2-2) και κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι (3-2), πήρε την πρώτη κούπα της σεζόν στο Νησί κόντρα στη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Από την εποχή της βασίλισσας Βικτώρια στο σήμερα: Πώς τα καρτέλ κοκαΐνης στοχοποιούν παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία
Project Kraken 10.08.25

Από την εποχή της βασίλισσας Βικτώρια στο σήμερα: Πώς τα καρτέλ κοκαΐνης στοχοποιούν παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία

Καρτέλ κοκαΐνης εκμεταλλεύονται ειδυλλιακές παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία, με τη βοήθεια ντόπιων. Όμως, όπως και τον 18ο και 19ο αιώνα, λίγοι υψώνουν τις φωνές τους ενάντια στο λαθρεμπόριο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαρκογιαννάκη: Στα 6 χρόνια ΝΔ έχουμε ζήσει τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη – Στο ίδιο έργο θεατές
ΠΑΣΟΚ 10.08.25

Μαρκογιαννάκη: Στα 6 χρόνια ΝΔ έχουμε ζήσει τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη – Στο ίδιο έργο θεατές

Αναφερόμενη στις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές, η Όλγα Μαρκογιαννάκη σημείωσε ότι «ένα ακόμα καλοκαίρι μετράμε πληγές, την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, πληγές στο περιβάλλον, σε περιουσίες»

Σύνταξη
Μοντέλο σηκώνει σημαία της Παλαιστίνης στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης – «Δράστε τώρα»
Πράξη διαμαρτυρίας 10.08.25

Μοντέλο σηκώνει σημαία της Παλαιστίνης στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης – «Δράστε τώρα»

«Δεχόμαστε οι πλουσιότεροι του κόσμου να ελέγχουν ποιες μειονότητες θα είναι οι επόμενες που θα υποστούν γενοκτονία» έγραψε το μοντέλο, το οποίο σήκωσε την παλαιστινιακή σημαία στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ
ΥΠΕΞ 10.08.25

Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τις ανακοινωθείσες συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν ως σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο» επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο
InShorts 10.08.25

Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες, απειλείται το Εθνικό Πάρκο

Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Καμπανίας ζήτησε την υποστήριξη του Στρατού.

Σύνταξη
Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου
Η δήλωση 10.08.25

Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου

Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΣΑ, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη
Οκινάουα 10.08.25

Η εκεχειρία της Άκα – Εκεί όπου όλοι έπαψαν να πολεμούν για να φάνε και να προσευχηθούν μαζί για την ειρήνη

Στην Άκα του 1945 Αμερικανοί και Ιάπωνες στρατιώτες κατέβασαν τα όπλα για να προσευχηθούν όλοι μαζί για έναν και μόνο σκοπό: την ειρήνη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια
Ποδόσφαιρο 10.08.25

Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια

Οι Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο κρατούσαν σημειώσεις για την φυσική κατάσταση των διαιτητών, έβγαλαν συμπεράσματα για το επίπεδο των αγγλικών τους και για την γνώση των κανονισμών

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

