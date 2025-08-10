Μετά την άρον άρον σύλληψη των δύο απλών τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ – που προκάλεσε εύλογες απορίες – για τη μεγάλη φωτιά στην Κερατέα, οι δύο υπάλληλοι που είχαν σταλεί από την υπηρεσία τους για αυτοψία αφέθησαν τελικά ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Οι δύο τεχνικοί είχαν σταλεί από την υπηρεσία τους για να κάνουν αυτοψία μετά τη φωτιά στην Κερατέα

Η εταιρεία χαρακτηρίζει «παράλογη» τη σύλληψη των δυο υπαλλήλων, από τη στιγμή μάλιστα που – όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά – δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής πόρισμα από την πυροσβεστική για τα αίτια της φωτιάς.

Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά στην Κερατέα είναι η αρχική εστία να προκλήθηκε από κομμένο καλώδιο ρεύματος που ανεφλέγη, λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου. Άλλα ενδεχόμενα που προφανώς εξετάζει η εν λόγω Διεύθυνση, ως οφείλει, είναι και οι καταγγελίες ότι υπήρχαν γκαζάκια στην περιοχή.

Χαρακτηριστική η καταγγελία του αντιδημάρχου Σαρωνικού, ότι εντοπίστηκε γκαζάκι και μάλιστα ακριβώς στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Παρ’ όλα αυτά, η Πυροσβεστική προχώρησε με πρωτοφανή σπουδή στη σύλληψη δύο απλών υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι μάλιστα ανήκουν στο τμήμα Καλλιθέας και όχι στο τμήμα που έχει την ευθύνη για την αποκατάσταση και συντήρηση δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής Μεσογείων.

Η ταχύτητα που η Πυροσβεστική κατέληξε σε τόσο «ασφαλή» συμπεράσματα ώστε να προχωρήσει και σε συλλήψεις δύο εργαζομένων που απλώς ήταν εκείνη τη στιγμή διαθέσιμοι για την αυτοψία, δημιουργεί ερωτηματικά, δεδομένου του χρόνου που χρειάζεται σε ανάλογες περιπτώσεις, της έκτασης της φωτιάς, και της πιθανότητας του εμπρησμού.