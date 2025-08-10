Φωτιά στην Κερατέα: Αφέθησαν ελεύθεροι οι δύο εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ που είχαν σταλεί για αυτοψία
«Παράλογη» χαρακτηρίζει η εταιρεία τη σύλληψη των δύο τεχνικών που απλώς ήταν διαθέσιμοι και πήγαν να καλύψουν το έργο που τους ανέθεσε η υπηρεσία, μετά τη φωτιά στην Κερατέα
- Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια
- Αιτήσεις για το επίδομα παιδιού - πότε κλείνει η πλατφόρμα
- Εκατοντάδες συλλήψεις στο Λονδίνο σε διαδήλωση για την Palestine Action - Έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση
- Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων στις ΗΠΑ - Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος
Μετά την άρον άρον σύλληψη των δύο απλών τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ – που προκάλεσε εύλογες απορίες – για τη μεγάλη φωτιά στην Κερατέα, οι δύο υπάλληλοι που είχαν σταλεί από την υπηρεσία τους για αυτοψία αφέθησαν τελικά ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.
Οι δύο τεχνικοί είχαν σταλεί από την υπηρεσία τους για να κάνουν αυτοψία μετά τη φωτιά στην Κερατέα
Η εταιρεία χαρακτηρίζει «παράλογη» τη σύλληψη των δυο υπαλλήλων, από τη στιγμή μάλιστα που – όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά – δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής πόρισμα από την πυροσβεστική για τα αίτια της φωτιάς.
Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά στην Κερατέα είναι η αρχική εστία να προκλήθηκε από κομμένο καλώδιο ρεύματος που ανεφλέγη, λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου. Άλλα ενδεχόμενα που προφανώς εξετάζει η εν λόγω Διεύθυνση, ως οφείλει, είναι και οι καταγγελίες ότι υπήρχαν γκαζάκια στην περιοχή.
Χαρακτηριστική η καταγγελία του αντιδημάρχου Σαρωνικού, ότι εντοπίστηκε γκαζάκι και μάλιστα ακριβώς στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Παρ’ όλα αυτά, η Πυροσβεστική προχώρησε με πρωτοφανή σπουδή στη σύλληψη δύο απλών υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι μάλιστα ανήκουν στο τμήμα Καλλιθέας και όχι στο τμήμα που έχει την ευθύνη για την αποκατάσταση και συντήρηση δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής Μεσογείων.
Η ταχύτητα που η Πυροσβεστική κατέληξε σε τόσο «ασφαλή» συμπεράσματα ώστε να προχωρήσει και σε συλλήψεις δύο εργαζομένων που απλώς ήταν εκείνη τη στιγμή διαθέσιμοι για την αυτοψία, δημιουργεί ερωτηματικά, δεδομένου του χρόνου που χρειάζεται σε ανάλογες περιπτώσεις, της έκτασης της φωτιάς, και της πιθανότητας του εμπρησμού.
- Λένα Σαμαρά: Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά – Η επιθυμία της οικογένειας
- ΗΠΑ: Ιδιοκτήτης αλυσίδας εστιατορίων με θέμα τον Τραμπ κινδυνεύει με απέλαση μετά τη σύλληψη του από την ICE
- Ουκρανία: Ευρώπη και Κίεβο τρέχουν ξανά πίσω από τις εξελίξεις – Το παζάρι για το μοίρασμα των εδαφών
- Μία νέα εποχή αρρενωπότητας: Τι είναι ο «performative άντρας» και γιατί τον κοροιδεύουν οι γυναίκες στο TikTok
- Φωτιά στην Κερατέα: Αφέθησαν ελεύθεροι οι δύο εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ που είχαν σταλεί για αυτοψία
- Ο Ινίγο Μαρτίνεθ επίσημα συμπαίκτης του Ρονάλντο στην Αλ Νασρ – «Ο νέος μας πολεμιστής»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις