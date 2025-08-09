Συνέλαβαν άρον άρον δύο εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ για την πυρκαγιά στην Κερατέα

Η σύλληψη δύο απλών υπαλλήλων, τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ από το τμήμα Καλλιθέας που πήγαν για αυτοψία, ακολούθησε την πληροφορία, που είχε κυκλοφορήσει νωρίς το μεσημέρι και ενώ ακόμη υπήρχαν διάσπαρτες εστίες, ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζει είναι η αρχική εστία στη Κερατέα να προκλήθηκε από κομμένο καλώδιο ρεύματος που ανεφλέγη, λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου. Ενδεχόμενα που προφανώς εξετάζει η εν λόγω Διεύθυνση, ως οφείλει αφού πρέπει να εντοπίσει τις αιτίες πρόκλησης της πυρκαγιάς, είναι και οι καταγγελίες ότι υπήρχαν γκαζάκια στην περιοχή. Χαρακτηριστική η καταγγελία του αντιδημάρχου Σαρωνικού, ότι εντοπίστηκε γκαζάκι και μάλιστα ακριβώς στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Ωστόσο, χρειάστηκαν μόνο λίγες ώρες και η Πυροσβεστική προχώρησε στη σύλληψη δύο απλών υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι μάλιστα ανήκουν στο τμήμα Καλλιθέας και όχι στο τμήμα που έχει την ευθύνη για την αποκατάσταση και συντήρηση δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής Μεσογείων. Γιατί από τις πληροφορίες που διέρρευσαν από πηγές της Πυροσβεστικής σε ό,τι αφορά τις συλλήψεις, η μόνη που συνάδει με την κοινή λογική είναι αυτή που αφορά την αναζήτηση του επικεφαλής Περιοχής Μεσογείων, υπεύθυνου για την εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ εντός των διοικητικών ορίων της περιοχής Μεσογείων. Δηλαδή από τη στιγμή που ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι η φωτιά να προκλήθηκε από καλώδιο ρεύματος, να κληθεί να δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις και στοιχεία για το πόσο κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύει ή όχι.

Συλλήψεις εν ριπή οφθαλμού

Η ταχύτητα που η Πυροσβεστική κατέληξε σε συμπεράσματα, τόσο ασφαλή μάλιστα που να προχωρήσει και σε συλλήψεις δύο εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ που απλώς ήταν εκείνη τη στιγμή διαθέσιμοι και πήγαν να καλύψουν το έργο που τους ανέθεσε η υπηρεσία, προκαλεί εύλογες απορίες, δεδομένου του χρόνου που χρειάζεται σε άλλες περιπτώσεις, της έκτασης της φωτιάς, της πιθανότητας η αιτία να είναι διαφορετικές, αφού τονίζεται πως υπήρξαν μαρτυρίες και οπτικό υλικό για γκαζάκια στην περιοχή.

Από την πλευρά τους πηγές του ΔΕΔΔΗΕ κάνουν λόγο για άδικη και παράνομη σύλληψη υπαλληλων που πήγαν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους, επιτελώντας κοινωνικό έργο.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν την έλλειψη πορίσματος από την Πυροσβεστική και κυρίως αποδείξεων ότι η φωτιά ξεκίνησε από καλώδιο ρεύματος.

Φάμπρικα «πορισμάτων»

Με επιφυλακτικότητα -αν όχι καχυποψία-, αντιμετωπίζουν και πολύ καλοί γνώστες με εξειδίκευση στα ζητήματα πυρκαγιών, αποζημιώσεων κτλ τις εξελίξεις αυτές. Εκφράζουν προβληματισμό για την ταχύτητα και την απόφαση του εισαγγελέα να δώσει εντολή σύλληψης, ενώ η καχυποψία τους οφείλεται, όπως εξηγούν, στο γεγονός ότι τα τελευταία αρκετά χρόνια λειτουργεί μια «φάμπρικα» πραγματογνωμόνων, με εμπλοκή απόστρατων Αξιωματικών της Πυροσβεστικής και δικαστικών.

Η εν λόγω «βιομηχανία» καλλιεργώντας ψεύτικες προσδοκίες σε απεγνωσμένους ανθρώπους που έχασαν το βιος τους στη φωτιά, επιδίδεται στην παραγωγή και χορήγηση – με το αζημίωτο- πορισμάτων με αμφιλεγόμενα στοιχεία προκειμένου πληγέντες από πυρκαγιά να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από την ΔΕΗ. Αξιώσεις που καταπίπτουν στα δικαστήρια.