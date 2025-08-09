Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Στην καταγγελία ότι η φωτιά που ξέσπασε στις 4:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο μέτωπο του Αγίου Νικολάου στην Ανάβυσσο, οφείλεται σε εμπρησμό, προχώρησε ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος.

Ο ίδιος τόνισε πως δεν υπάρχουν απλά ενδείξεις, αλλά αποδείξεις για εμπρησμό, καθώς στον οικισμό του Αγίου Νικολάου, εντοπίστηκε ένα γκαζάκι υγραερίου και μάλιστα ακριβώς στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Αναμένεται η εξέταση του αντικειμένου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες κατοίκων που μιλούν για ύποπτες κινήσεις ατόμου με μηχανάκι.

Μιλώντας στην ΕΡΤnews, ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε πως εθεάθη ένα κόκκινο μηχανάκι με ένα καραφλό άτομο το οποίο κινείτο ύποπτα από τις 2-3 μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 4:30 τα ξημερώματα.

Φωτιά στην Κερατέα: «Υπάρχουν πολλά καμένα σπίτια»

Σε ό,τι αφορά στο μέτωπο της φωτιάς, ο κ. Πετρόπουλος σημείωσε πως αναμένονται ακόμα πιο ισχυροί άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας και υπογράμμισε πως σκοπός είναι να περιορίσουν τα νέα μέτωπα όσο πιο γρήγορα γίνεται και να προχωρήσουν στον απολογισμό των ζημιών.

Το ζήτημα είναι η φωτιά να μην περάσει στον εθνικό δρυμό Σουνίου και προκληθεί μεγάλη οικολογική καταστροφή. Αν και δε διευκρίνισε τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, δήλωσε πως υπάρχουν πολλά καμένα σπίτια.

Όπως εξάλλου είπε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σαρωνικού στο in «δυστυχώς έχει καεί μεγάλη έκταση και έχουν καεί και σπίτια. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, την πιο κακή εικόνα έχουν το Θυμάρι ο οικισμός ΑΤΕ και το Καταφύγι Παλαιάς Φωκαίας».