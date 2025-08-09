Σε ύφεση η φωτιά στην Κερατέα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Μπαράζ 112, καταγγελίες για εμπρησμό

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κερατέα, όπου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι άφησε πίσω της έναν νεκρό, χιλιάδες καμένα στρέμματα δάσους και σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα, με την κατάσταση να παραμένει δύσκολη καθώς νέες αναζωπυρώσεις σημειώνονται σε διάφορα μέτωπα.

Νέα εστία πυρκαγιάς εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Αναβύσσου Αττικής, με τη δημοτική αρχή να καταγγέλλει εμπρησμό, ενώ το 112 έστειλε μήνυμα προς τους κατοίκους του Χάρβαλου να εκκενώσουν την περιοχή.

Σε ύφεση είναι η φωτιά στο Χελιδόνι Ηλείας.

