Σε ύφεση η φωτιά στην Κερατέα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Μπαράζ 112, καταγγελίες για εμπρησμό
Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κερατέα και Ηλεία - Νέα εστία εκδηλώθηκε στον Αγιο Νικόλαο, πρωινά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών.
- Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία
- Την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει η ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής - Σαρωτικές διασταυρώσεις
- Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά που ξέσπασε σπίτι της στην Κηφισιά
- Η Ουκρανία θα κάνει παραχωρήσεις, λέει ο Τραμπ πριν από τη συνάντησή του με τον Πούτιν
Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κερατέα, όπου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι άφησε πίσω της έναν νεκρό, χιλιάδες καμένα στρέμματα δάσους και σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς.
Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα, με την κατάσταση να παραμένει δύσκολη καθώς νέες αναζωπυρώσεις σημειώνονται σε διάφορα μέτωπα.
Νέα εστία πυρκαγιάς εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Αναβύσσου Αττικής, με τη δημοτική αρχή να καταγγέλλει εμπρησμό, ενώ το 112 έστειλε μήνυμα προς τους κατοίκους του Χάρβαλου να εκκενώσουν την περιοχή.
Σε ύφεση είναι η φωτιά στο Χελιδόνι Ηλείας.
Δείτε live όλες τις εξελίξεις από το in
- NBA: ΛεΜπρόν εναντίον Κάρι στην πρεμιέρα – Δεν παίζουν οι Μπακς τα Χριστούγεννα
- Φωτιά στην Κερατέα: «Έτρεχε» με ένα χλμ. την ώρα – Τι είδαν οι δορυφόροι – Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία
- Έρευνα ΕΚΤ: Πώς η πάταξη της Μαφίας στην Ιταλία δείχνει τον δρόμο για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης
- Ραχίμοβα – Σάκκαρη 1-2: Μεγάλη νίκη για την Ελληνίδα τενίστρια και τώρα… Παολίνι
- Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού
- Ο εγγονός του Τζακ Νίκολσον συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία – Δηλώνει «προστάτης των σκοτεινών τεχνών»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις