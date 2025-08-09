Η φωτιά στο Τογάνι στην Κερατέα «έτρεξε» κατ’ ελάχιστο σε απόσταση 11 χιλιομέτρων μέσα σε 12 ώρες, αναφέρει ο φυσικός – μετεωρολόγος και ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος αναλύει τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους, με την ελάχιστη μέση ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η πυρκαγιά να προσεγγίζει το ένα χλμ./ώρα.

Κερατέα: Η ανάλυση της πυρκαγιάς μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου

• Θερμά σημεία ανιχνεύθηκαν αρχικά από το όργανο VIIRS του δορυφόρου ΝΟΑΑ-20 την 08.08.2025 και περίπου ώρα 14:00 – 14:30 τοπική (κόκκινα κουτάκια στην εικόνα).

• Θερμά σημεία ανιχνεύθηκαν εκ νέου από το όργανο VIIRS του δορυφόρου SUOMI την 09.08.2025 και περίπου ώρα 02:00–02:30 τοπική (κόκκινα κουτάκια στην εικόνα), 12 ώρες μετά την πρώτη ανίχνευση.

«Μπορεί τα θερμά σημεία να ανιχνεύθηκαν στις 02:00 αλλά στην πραγματικότητα η φωτιά να είχε ήδη φτάσει εκεί νωρίτερα»

Η απόσταση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ανίχνευσης είναι περίπου 11 χιλιόμετρα. Αυτή είναι η απόσταση που κατ’ ελάχιστο «έτρεξε» η πυρκαγιά μέσα σε χρόνο περίπου 12 ωρών.

Με απλά μαθηματικά, εξηγεί ο Θοδωρής Γιάνναρος, (απόσταση που διήνυσε η φωτιά διά του χρόνου στον οποίο διήνυσε την απόσταση αυτή) προκύπτει ότι η ελάχιστη μέση ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η φωτιά προσεγγίζει το 1 χλμ./ώρα.

«Είναι πιθανό ότι η φωτιά κινήθηκε και με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα καθώς τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους παραπάνω δορυφόρους πολικής τροχιάς μας ‘λένε’ μόνο πού ήταν η φωτιά όταν πέρασε ο δορυφόρος και όχι πότε έφτασε εκεί», προσθέτει.

Με άλλα λόγια, καταλήγει ο ίδιος, μπορεί τα θερμά σημεία να ανιχνεύθηκαν την 09.08.2025 στις 02:00, αλλά στην πραγματικότητα η φωτιά να είχε ήδη φτάσει εκεί νωρίτερα – στις 02:00 πέρασε ο δορυφόρος και τα «είδε».