Η σορός του ηλικιωμένου βρέθηκε εντός πλινθόκτιστης κατοικίας στην περιοχή Τογάνι στην Κερατέα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για κάτοικο της περιοχής που δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί. Η σορός του εντοπίστηκε στην οικία επειδή τον αναζήτησαν οι δικοί του.

«Πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε έκτακτη ενημέρωση πριν από λίγο.

Οι φλόγες έχουν μπει σε αρκετές αυλές σπιτιών και δυστυχώς σε ορισμένες οικίες μπήκαν και μέσα, καίγοντας τα πάντα στο πέρασμά τους.

Η ανακοίνωση του εκπροσώπου της πυροσβεστικής για την Κερατέα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης ανέφερε ότι «Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας, δίνουν μάχη 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, 44 οχήματα, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών οχημάτων με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Αττικής, και οι επίγειες δυνάμεις συντονίζονται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ».

Σε σχέση με τα εναέρια μέσα και το 112 πρόσθεσε «Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους. Χρειάστηκε να εκδοθούν 6 μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από οικισμούς της περιοχής προς ασφαλή κατεύθυνση».

«Στην περιοχή της Κερατέας οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 7 μποφόρ και παραμένουν ισχυροί μέχρι και αυτή τη στιγμή» είπε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «δυνάμεις του ΕΚΑΒ με μία μηχανή, πέντε ασθενοφόρα και μια κινητή ιατρική μονάδα, έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς».

Η εύρεση του απανθρακωμένου ηλικιωμένου και οι απεγκλωβισμοί

Συνεχίζοντας την ενημέρωσή του για τη φωτιά στην Κερατέα, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής είπε ότι «δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αναπτύχθηκαν στην περιοχή και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιήσει 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη 5 απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες».

«Δυστυχώς, πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του. Η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και υποδομές θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς» είπε ο Βασίλης Βαθρακογιάννης κλείνοντας την ενημέρωσή του για την φωτιά της Κερατέας.