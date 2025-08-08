newspaper
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Η απόγνωση σε μια φωτογραφία – Η πύρινη λαίλαπα καταστρέφει τα πάντα στην Κερατέα
Ελλάδα 08 Αυγούστου 2025 | 17:53

Η απόγνωση σε μια φωτογραφία – Η πύρινη λαίλαπα καταστρέφει τα πάντα στην Κερατέα

Η συγκλονιστική φωτογραφία της γυναίκας που στέκεται απροστάτευτη μπροστά στην πύρινη λαίλαπα στην Κερατέα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η φωτογραφία μιας γυναίκας, που στέκεται μόνη της στον δρόμο κοιτώντας τη φωτιά να πλησιάζει, αποτυπώνει το μέγεθος της απόγνωσης στην Κερατέα.

Με τα χέρια σφιγμένα στο στήθος και το βλέμμα στραμμένο στις φλόγες, η γυναίκα παρακολουθεί ανήμπορη την καταστροφή να πλησιάζει το σπίτι της.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής και επεκτάθηκε γρήγορα σε κατοικημένες περιοχές. Σπίτια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, αυλές έχουν καεί και κάτοικοι προσπαθούν μόνοι τους να σώσουν τις περιουσίες τους. Η παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ισχυρή αν και το μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο.

Η ηλικιωμένη γυναίκα της φωτογραφίας δεν έχει φύγει. Στέκεται εκεί. Κοιτά τη φωτιά. Και πίσω από αυτή τη σιωπηλή στάση, αποτυπώνεται η κραυγή μιας ολόκληρης κοινότητας που αισθάνεται μόνη και απροστάτευτη.

Ο Γιάννης Λιάκος από το InTime καταγράφει στιγμές που κόβουν την ανάσα: ανθρώπους παγιδευμένους στον εφιάλτη της φωτιάς, με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Οι φωτογραφίες του δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το πόσο μεγάλη είναι η καταστροφή και πόσο σκληρή η μάχη που δίνουν οι κάτοικοι για να κρατήσουν ό,τι μπορούν ζωντανό.

Καίγονται σπίτια στην Κερατέα

Το μέτωπο απειλεί πλέον κατοικημένες περιοχές, ενώ καίγονται και κάποια σπίτια, με τους κατοίκους να ειδοποιούνται από μπαράζ μηνυμάτων 112για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς ασφαλές σημείο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν υπερδιπλασιαστεί και στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 χερσαία οχήματα, 11 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα και πλήθος εθελοντών.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

Markets
EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα
Τραγωδία 08.08.25

Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα

Ιδιαίτερα δερματικές διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά στην Κερατέα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανακοινώνει πως εντόπισε έναν νεκρό

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»
Ελλάδα 08.08.25

Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»

Η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα για την δραματική υπόθεση. Αναφορές σοκ από τον εισαγγελέα για «κατασκευασμένα» και «πλαστά» στοιχεία με υποτιθέμενες δορυφορικές καταγραφές που έδειχναν «δολοφονία» του Βασίλη Καλογήρου.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ένας νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα – Καίγονται σπίτια, ανεξέλεγκτο το μέτωπο – Εκκενώνεται γηροκομείο
Μπαράζ μηνυμάτων 112 08.08.25 Upd: 18:31

Ένας νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα - Καίγονται σπίτια, ανεξέλεγκτο το μέτωπο - Εκκενώνεται γηροκομείο

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη μεγάλη φωτιά στην Κερατέα - Μηνύματα εκκένωσης από το 112 σε οκτώ περιοχές - Εκκενώνεται προληπτικά και γηροκομείο

Σύνταξη
Απαγόρευση απόπλου: Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Ελλάδα 08.08.25

Παράταση της απαγόρευσης απόπλου - Πλοία εκτελούν δρομολόγια με δική τους ευθύνη - Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε όλο το Αιγαίο συνεχίζουν να κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής - Σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Φρίκη 08.08.25

Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της κόρης της.

Σύνταξη
