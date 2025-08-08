Η απόγνωση σε μια φωτογραφία – Η πύρινη λαίλαπα καταστρέφει τα πάντα στην Κερατέα

Η φωτογραφία μιας γυναίκας, που στέκεται μόνη της στον δρόμο κοιτώντας τη φωτιά να πλησιάζει, αποτυπώνει το μέγεθος της απόγνωσης στην Κερατέα.

Με τα χέρια σφιγμένα στο στήθος και το βλέμμα στραμμένο στις φλόγες, η γυναίκα παρακολουθεί ανήμπορη την καταστροφή να πλησιάζει το σπίτι της.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής και επεκτάθηκε γρήγορα σε κατοικημένες περιοχές. Σπίτια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, αυλές έχουν καεί και κάτοικοι προσπαθούν μόνοι τους να σώσουν τις περιουσίες τους. Η παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ισχυρή αν και το μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο.

Η ηλικιωμένη γυναίκα της φωτογραφίας δεν έχει φύγει. Στέκεται εκεί. Κοιτά τη φωτιά. Και πίσω από αυτή τη σιωπηλή στάση, αποτυπώνεται η κραυγή μιας ολόκληρης κοινότητας που αισθάνεται μόνη και απροστάτευτη.

Ο Γιάννης Λιάκος από το InTime καταγράφει στιγμές που κόβουν την ανάσα: ανθρώπους παγιδευμένους στον εφιάλτη της φωτιάς, με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Οι φωτογραφίες του δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το πόσο μεγάλη είναι η καταστροφή και πόσο σκληρή η μάχη που δίνουν οι κάτοικοι για να κρατήσουν ό,τι μπορούν ζωντανό.

Καίγονται σπίτια στην Κερατέα

Το μέτωπο απειλεί πλέον κατοικημένες περιοχές, ενώ καίγονται και κάποια σπίτια, με τους κατοίκους να ειδοποιούνται από μπαράζ μηνυμάτων 112για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς ασφαλές σημείο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν υπερδιπλασιαστεί και στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 χερσαία οχήματα, 11 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα και πλήθος εθελοντών.