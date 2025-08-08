Μεγάλη φωτιά στην Κερατέα κοντά σε οικισμό – Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, ήχησε το 112

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής.

Στο σημείο επιχειρούν 82 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα και εθελοντές.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος τρία αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 92 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Ηχησε το 112

Ηδη εστάλη μήνυμα προς τους κατοίκους του οικισμού Δροσιάς να απομακρυνθούν προς την Ανάβυσσο.

