Μεγάλη φωτιά στην Κερατέα κοντά σε οικισμό – Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, ήχησε το 112
Πέντε ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη επιχειρούν στη φωτιά στην Κερατέα
- Τι εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατο του Βαγγέλη Στεφανάκη - Τα όπλα και οι ουσίες που βρέθηκαν
- Κρίση στρατολόγησης στην Ουκρανία: Η βία και η διαφθορά «αδειάζουν» τη χώρα από άνδρες
- Τρόμος για δύο Γάλλους τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας: Οδηγός ταξί τους επιτέθηκε με μαχαίρι και τους λήστεψε
- Βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι - Μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής.
Στο σημείο επιχειρούν 82 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα και εθελοντές.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος τρία αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 92 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
Ηχησε το 112
Ηδη εστάλη μήνυμα προς τους κατοίκους του οικισμού Δροσιάς να απομακρυνθούν προς την Ανάβυσσο.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δροσιά της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Δροσιά απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Δείτε βίντεο
- Η Μισέλ Γκόμεζ ξεκαθαρίζει στην κοινότητα των Potterheads: Υποστηρίζω πλήρως τα τρανς άτομα και τα δικαιώματά τους
- Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο σε Αττική και ακόμα 3 περιφέρειες – «Πορτοκαλί» συναγερμός σε άλλες 10
- Κρίμα το καλό έργο του Βιτόρια, να χαλάει από μία ανορθογραφία
- Μεγάλη φωτιά στην Κερατέα κοντά σε οικισμό – Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, ήχησε το 112
- Κώστας Σλούκας: «Πλησιάζει το τέλος της καριέρας μου» (vid)
- Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις