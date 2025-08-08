newspaper
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 13:23
Φωτιά στα Μέγαρα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Μεγάλη φωτιά στην Κερατέα κοντά σε οικισμό – Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, ήχησε το 112
Ελλάδα 08 Αυγούστου 2025 | 14:47

Μεγάλη φωτιά στην Κερατέα κοντά σε οικισμό – Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, ήχησε το 112

Πέντε ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη επιχειρούν στη φωτιά στην Κερατέα

Σύνταξη
Κολλαγόνο: 5 τροφές που επιβραδύνουν τη γήρανση του δέρματος

Κολλαγόνο: 5 τροφές που επιβραδύνουν τη γήρανση του δέρματος

Spotlight

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής.

Στο σημείο επιχειρούν 82 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα και εθελοντές.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος τρία αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Ηχησε το 112

Ηδη εστάλη μήνυμα προς τους κατοίκους του οικισμού Δροσιάς να απομακρυνθούν προς την Ανάβυσσο.

World
UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Economy
Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν [πίνακες]

Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν [πίνακες]

