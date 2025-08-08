newspaper
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο σε Αττική και ακόμα 3 περιφέρειες – «Πορτοκαλί» συναγερμός σε άλλες 10
Ελλάδα 08 Αυγούστου 2025 | 14:54

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο σε Αττική και ακόμα 3 περιφέρειες – «Πορτοκαλί» συναγερμός σε άλλες 10

Τέσσερις περιφέρειες σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς το Σάββατο - Σε δέκα υπάρχει πρόβλεψη για κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλή).

Σύνταξη
Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Σάββατο 09 Αυγούστου 2025, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου  (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
  • Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

World
Capital Economics: Κωφεύουν οι αγορές απέναντι στον Τραμπ… και είναι λάθος

Capital Economics: Κωφεύουν οι αγορές απέναντι στον Τραμπ… και είναι λάθος

Φωτιές: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κερατέα, καίγονται σπίτια – Πύρινα μέτωπα σε Κεφαλονιά, Αχαΐα, Μέγαρα
Εκκενώθηκαν οικισμοί 08.08.25 Upd: 16:20

Καίγονται σπίτια, ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κερατέα - Πύρινα μέτωπα σε Κεφαλονιά, Αχαΐα, Μέγαρα

Μάχη με φωτιές σε πολλά σημεία της χώρας δίνει η Πυροσβεστική - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά στην Κερατέα - Μηνύματα εκκένωσης από το 112 σε τέσσερις οικισμούς

Σύνταξη
Απαγόρευση απόπλου: Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Ελλάδα 08.08.25

Παράταση της απαγόρευσης απόπλου - Πλοία εκτελούν δρομολόγια με δική τους ευθύνη - Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε όλο το Αιγαίο συνεχίζουν να κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής - Σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Φρίκη 08.08.25

Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της κόρης της.

Σύνταξη
Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»
«90 χρονών» 08.08.25

Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»

«Η ανταπόκριση του κόσμου και το γεγονός ότι η ταινία έχει μακροβιότητα, αυτό είναι το βραβείο» υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Έντι Μέρφι, αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν έχει βραβευτεί ποτέ με Όσκαρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός
Φιλικό παιχνίδι 08.08.25

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Αλ Τααβόν. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο
Έρευνα Levy Institute 08.08.25

Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει πως «αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Ο κόσμος της εργασίας αξίζει πολλά περισσότερα»

Σύνταξη
Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού
Στη Βουλή 08.08.25

Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεσμεύθηκε πως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και θα καταθέσει δύο σχετικές ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League
Μπάσκετ 08.08.25

Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα για απειλές διαιτητών μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ελλάδα 08.08.25

Τα superfoods από την κουζίνα της γιαγιάς
Πατάτες και φακές 08.08.25

Τα superfoods από την κουζίνα της γιαγιάς

Μαζί με όλες τις άλλες μόδες που κυριαρχούν είναι και αυτή των superfoods. Ωστόσο, διατροφολόγοι εξηγούν ότι τέτοιες τροφές, συχνά πολύ φθηνές, υπάρχουν στις κουζίνες μας, ki ίσως να μην το ξέρουμε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρωσία «ξεπουλάει» παιδιά από την Ουκρανία – Κατάλογος υιοθεσίας τα διαχωρίζει σα να είναι «προϊόντα» προς πώληση
Κόσμος 08.08.25

Η Ρωσία «ξεπουλάει» παιδιά από την Ουκρανία – Κατάλογος υιοθεσίας τα διαχωρίζει σα να είναι «προϊόντα» προς πώληση

Η Ρωσία έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων στην οποία περιλαμβάνονται παιδιά από την Ουκρανία, τα οποία δίνει προς εξαναγκαστική υιοθεσία και τα κατηγοριοποιεί με βάση τα χαρακτηριστικά τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ποιος θα σώσει τα Crocs; Κατήφεια, οικονομική ανασφάλεια και Ντόναλντ Τραμπ απειλούν τα viral παπούτσια
Πτώση σχεδόν 30% σε ημέρα 08.08.25

Ποιος θα σώσει τα Crocs; Κατήφεια, οικονομική ανασφάλεια και Ντόναλντ Τραμπ απειλούν τα viral παπούτσια

Η τάση των «άσχημων παπουτσιών», που απογειώθηκε στην πανδημία, δείχνει σημάδια κόπωσης και τα Crocs χάνουν την κυριαρχία τους πέφτοντας θύμα ενός εκτηκτικού κοκτέιλ ήττας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γάζα: Κάθε νησί και διαδήλωση – Η ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη στην Ελλάδα στα ισραηλινά ΜΜΕ
Σε όλη την Ελλάδα 08.08.25

Κάθε νησί και διαδήλωση για τη Γάζα - Η ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη τραβά το ενδιαφέρον των ισραηλινών ΜΜΕ

Την ώρα που το Ισραήλ απειλεί με κλιμάκωση της αιματοχυσίας στη Γάζα, οργανώνονται διαδηλώσεις σε κάθε τουριστικό προορισμό με αίτημα την παύση συνεργασίας της Ελλάδας με το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
Η Μισέλ Γκόμεζ ξεκαθαρίζει στην κοινότητα των Potterheads: Υποστηρίζω πλήρως τα τρανς άτομα και τα δικαιώματά τους
LGBTQI+ 08.08.25

Η Μισέλ Γκόμεζ ξεκαθαρίζει στην κοινότητα των Potterheads: Υποστηρίζω πλήρως τα τρανς άτομα και τα δικαιώματά τους

Η Μισέλ Γκόμεζ αναμένεται να δανείσει τη φωνή της στην καθηγήτρια Μάγκονγκαλ στην ολοκληρωμένη ηχητική έκδοση της σειράς βιβλίων Harry Potter.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει
«Θα αποτύχετε ξανά» 08.08.25

Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει

Απώλειες στρατευμάτων, αιμοραγία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και διεθνής απομόνωση, είναι το τίμημα που περιμένει το Ισραήλ την ώρα που συγκεντρώνονται 6 μεραρχίες για να εισβάλουν στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Απαγόρευση απόπλου: Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα λιμάνια – Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες
Ελλάδα 08.08.25

Παράταση της απαγόρευσης απόπλου - Πλοία εκτελούν δρομολόγια με δική τους ευθύνη - Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε όλο το Αιγαίο συνεχίζουν να κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής - Σε ισχύ η απαγόρευση απόπλου

Σύνταξη
Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»
Πάθος για 4 τροχούς 08.08.25

Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»

Τα αυτοκίνητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ που είχε στο στόλο της Βentley, Land Rover Defender, Mercedes 600 Landaulet, Daimler DS420 και Range Rover

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
