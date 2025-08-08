Φωτιά στην περιοχή Ριόλος Αχαΐας – Επιχειρούν τρία εναέρια

Ποδόσφαιρο

Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ

H Τσέλσι φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τον Ήρθε σε συμφωνία με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πρόκειται να αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Γιουνάιτεντ για να τον κάνει δικό της.